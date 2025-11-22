“Eles são movidos apenas pela destruição, como o Coringa do Batman”, diz pesquisador canadense sobre movimento extremista

Marc-André Argentino esteve em Porto Alegre para participar de um evento no MPRS. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Referência em estudos sobre o movimento de extrema-direita QAnon, conhecido por suas teorias conspiratórias, o pesquisador canadense Marc-André Argentino, 37 anos, alerta para uma nova tendência em ascensão: o extremismo violento niilista. Segundo o estudioso, que é líder da equipe de análise de dados públicos do Centro Canadense de Engajamento Comunitário e Prevenção da Violência do Ministério da Segurança Pública do Canadá, esses grupos combinam uma subcultura sádica e assédio cibernético.

A visão de mundo deles considera que não há sentido na vida, o que os torna capazes de cometer os piores atos de violência. Argentino esteve em Porto Alegre neste mês para o seminário “Radicalização e Ódio: Os Caminhos da Violência Extrema”, organizado pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS). O pesquisador apresentou abordagens para prevenir que a população se radicalize, postura que pode ser adotada rapidamente e levar anos para ser revertida.

Confira a entrevista

Você poderia nos contar sobre o trabalho na unidade de análise de dados públicos do Centro Canadense de Engajamento Comunitário e Prevenção da Violência e quais são suas prioridades hoje?

A unidade de código aberto do Centro Canadense é uma equipe recém-criada que foi financiada pelo recente Plano de Ação Canadense Contra o Ódio, em 2024. Nosso objetivo é criar recursos educacionais e relatórios de ameaças para profissionais de prevenção.

Tradicionalmente, esse tipo de relatório seria feito para as forças de segurança, mas no Canadá temos uma rede de centros responsáveis pela prevenção, ajudando indivíduos a deixarem grupos de ódio ou a reduzirem suas tendências à violência. Os assistentes sociais e psicólogos que trabalham nesses casos complexos não têm tempo de pesquisar online e entender quais são as ameaças.

Então, minha equipe desenvolve esses relatórios para educá-los sobre o que está acontecendo, a fim de ajudá-los a compreender o que seus pacientes estão dizendo ou passando. Todos os nossos produtos são determinados e orientados por nossos parceiros de prevenção. Eles nos procuram e dizem: “Precisamos de ajuda com jovens que fazem parte de um grupo ou ideologia específica, ou estão falando sobre um tipo específico de dano. O que isso significa?”.

Então, desenvolvemos guias ou explicamos como plataformas de mídia social são usadas por extremistas violentos e terroristas. É uma forma de educar aqueles que trabalham na linha de frente. Também temos educadores e forças de segurança que recebem nossos produtos e os utilizam conforme suas necessidades.

Esses recursos e relatórios são disponibilizados apenas para profissionais e entidades canadenses?

Não, nossa lista é internacional. Temos parceiros em todo o mundo que recebem nossos produtos. Mesmo aqui no Brasil, o NUPVE (Núcleo de Prevenção à Violência Extrema do Ministério Público do RS) já recebeu nossos materiais e guias. As pessoas podem traduzir o conteúdo se ele for útil para elas. Então, qualquer pessoa que trabalhe na linha de frente da prevenção pode ser destinatária de nossos produtos.

A ideia é não apenas reunir as informações, mas traduzi-las, em termos de conhecimento. É transformar isso no que normalmente chamaríamos de “inteligência”.

Como a inteligência de código aberto mudou a forma como os governos detectam e previnem a radicalização online?

Trata-se de obter acesso a informações que estão disponíveis, mas que as pessoas não conhecem ou não sabem onde encontrar. A ideia é não apenas reunir as informações, mas traduzi-las, em termos de conhecimento. É transformar isso no que normalmente chamaríamos de “inteligência”.

Para nossos parceiros de prevenção, preferimos chamar de educação. É tentar explicar fenômenos complexos e novos de um modo que uma pessoa comum consiga entender. Por exemplo: o que significa esse novo manifesto de um grupo? Se houve um ataque, por que o ataque foi realizado?

O que os autores disseram sobre suas motivações? Ou, se for um grupo, por que eles dizem que querem atacar certas pessoas? Poder reunir informações públicas é muito importante porque muito do que vemos hoje acontece na internet.

Mas ela é vasta, e há tanta informação disponível que usar métodos de inteligência de código aberto no nosso trabalho é essencial. É difícil coletar todas essas informações às vezes, pois algumas plataformas não permitem grande acesso. Então, poder entender esses espaços com especialistas da minha equipe e coletar informações relevantes é fundamental.

O Canadá é conhecido por ser um país amigável. Como é a radicalização lá e como ela se manifesta?

Bem, os canadenses são amigáveis, mas a radicalização acontece em todo o mundo. É algo impulsionado por queixas e traumas. No contexto canadense, adotamos o que chamamos de abordagem de saúde pública. Da mesma forma que se enfrenta uma doença ou vírus, toda a sociedade precisa estar envolvida.

Quando olhamos para a estratégia de combate à radicalização violenta, trata-se de trazer múltiplas abordagens.

Quando olhamos para a estratégia de combate à radicalização violenta, trata-se de trazer múltiplas abordagens. Temos três níveis de prevenção. A prevenção primária é a mais precoce. Pode ser alfabetização midiática, por exemplo: como não cair em desinformação, como identificar algo criado por IA. Também envolve dar a jovens, adultos e idosos as ferramentas necessárias para navegar com segurança, sem cair em armadilhas que os levem à radicalização.

A prevenção secundária ocorre quando alguém tem interesse em ódio. Por exemplo: uma pessoa interessada em nacional-socialismo, que lê literatura nazista, mas não pensa em cometer atos violentos. Há ódio, mas não violência. Então entra a prevenção secundária, combinando educação e apoio psicológico.

A prevenção terciária é a última linha de defesa. É quando o indivíduo já participa ativamente e tem ideação violenta. Quer cometer um ato de violência, está planejando um ataque, ou é encaminhado pela Justiça para um programa de prevenção. O foco é o desligamento e a desistência da violência.

De que forma é feita essa prevenção?

Usamos no Canadá o método de apoio integrado (wraparound support), que envolve não só a polícia, mas assistentes sociais, psicólogos, educadores e pais. Nossos programas também têm ferramentas para os pais se capacitarem e receberem apoio psicológico e emocional. Não é só para autores, mas também para vítimas.

E o ponto importante é: em alguns casos, especialmente no extremismo violento niilista, vítimas se tornam perpetradores. Então, se conseguimos tratar esses danos e oferecer apoio e tratamento adequados, é possível reduzir a violência. No Canadá, tivemos cerca de mil pessoas nesses programas, e apenas uma foi presa novamente.

Em alguns casos, especialmente no extremismo violento niilista, vítimas se tornam perpetradores.

Essas abordagens têm sido bem-sucedidas, mas o processo é difícil, porque alguém pode se radicalizar muito rapidamente, mas leva anos e uma equipe inteira para tratar a radicalização, as queixas e o trauma. Por isso, quanto mais cedo for feita a prevenção, melhor. Nosso campo é recente, tem 10 anos no Canadá, e globalmente também.

Um dos primeiros programas de prevenção veio do Canadá e foi copiado pelo Reino Unido, EUA, Austrália e Nova Zelândia. Agora, estamos reformulando nossa abordagem. Nossa equipe cresceu de 10 para 30 pessoas.

E é possível medir o efeito desses programas?

Estamos trabalhando nisso. Temos uma equipe de impacto e avaliação, que determina o sucesso e a eficácia dos programas. É difícil medir, porque muitas informações são protegidas. Psicólogos e assistentes sociais não podem compartilhar tudo, então ainda estamos definindo normas sobre o que pode ser compartilhado e quando.

Mas buscamos medir a eficácia. Há evidências de que é um método eficaz e, mais importante, é mais barato prevenir do que prender alguém. A longo prazo, se economiza mais dinheiro, mesmo que o trabalho seja menos “sexy” e mais demorado. Por isso, é importante mostrar o valor do método para garantir financiamento contínuo.

Sua pesquisa mais recente é sobre extremismo niilista. O que define esse fenômeno e como ele difere de outras formas de extremismo político?

O extremismo violento niilista combina subcultura sádica, aceleração e assédio cibernético. Mas, diferentemente dos extremismos ideológicos tradicionais, não é movido por ideologia, ainda que ela possa estar presente de forma secundária. Esses grupos buscam fama, reconhecimento online.

Acreditam que não há sentido na vida, nem motivo para seguir adiante, e que a única coisa que importa é a violência. Não há desejo de reconstruir nada, querem apenas destruir.

São movidos por uma visão de mundo niilista e misantrópica: acreditam que não há sentido na vida, nem motivo para seguir adiante, e que a única coisa que importa é a violência. Não há desejo de reconstruir nada, querem apenas destruir. A misantropia é o ódio à humanidade e às normas humanas. Eles tentam destruir os outros e a si mesmos como seres humanos.

Quando produzem exploração sexual infantil, por exemplo, fazem isso porque é o ato mais obsceno e universalmente condenado, uma forma de violar normas globais e de desumanizar-se. Isso os torna capazes de cometer os piores atos de violência. É por isso que vemos grupos envolvidos em extorsão sádica, exploração infantil, crueldade contra animais e tiroteios escolares.

É o caso de autores de ataques no Brasil, nos EUA e na Turquia. Eles são movidos apenas pela destruição, como o Coringa no filme Batman: O Cavaleiro das Trevas: não é pelo dinheiro, nem pelo Batman, é pelo caos. Essa é a melhor forma de representar o extremismo niilista hoje.

Você foi um dos primeiros pesquisadores a estudar o QAnon. Em que estágio o movimento está agora? Ele ainda representa uma ameaça real?

O movimento QAnon hoje é muito diferente do que era. Tornou-se mais difuso, o que permanece é a influência. Os influenciadores desse espaço ainda estão ativos, e quem fazia parte daquela comunidade ainda participa de teorias da conspiração. Mas há menos coordenação.

Nos últimos anos, vimos que a consequência do QAnon foi criar uma população mais vulnerável a teorias conspiratórias que, mesmo não violentas, ainda podem motivar atos de violência. Vimos isso no Brasil, nos protestos em Brasília; no Canadá, no Convoy da Liberdade; nos EUA, em 6 de janeiro; e na Alemanha, na invasão do Bundestag. Ainda há risco de mobilização em massa.

Mas no contexto geopolítico e sociocultural atual, o impacto é menor. Outros temas e narrativas capturam mais atenção. Eles continuam nesses espaços conspiratórios, só que menos sob a bandeira do QAnon.

Qual é o tema dominante agora?

É uma mistura de tudo: eleições “roubadas”, teorias sobre Tylenol e autismo, “verdades” sobre conflitos globais. É qualquer narrativa que reforce sua visão de mundo. O desafio é distinguir o que é apenas um comportamento excêntrico do que representa risco violento. Isso depende muito de cada indivíduo. Eles mudaram de nome ou de aparência, mas continuam com atividades semelhantes às de antes.

O QAnon se espalhou muito além dos EUA. Como ele se adaptou a diferentes contextos, e o que explica sua ressonância em países como o Brasil?

No caso do Brasil, um fator-chave foi a semelhança entre os governos Trump e Bolsonaro: cultural e politicamente havia abordagens parecidas. A conspiração servia como uma estrutura e os brasileiros adaptaram a narrativa às suas queixas locais. Os protestos e ataques ao Parlamento, por exemplo, foram semelhantes aos de outros países, mas as razões eram diferentes.

O Brasil tem questões culturais e sociais próprias, como pobreza, favelas, sistemas políticos e de proteção social distintos. As narrativas precisavam ressoar com o público local, e isso exigiu influenciadores brasileiros, capazes de traduzir as teorias conspiratórias em algo compreensível para o país. Sem essa tradução cultural, elas não teriam impacto.

Você vê conexões entre a influência do QAnon nos EUA e os movimentos de desinformação e radicalização no Brasil, como o bolsonarismo?