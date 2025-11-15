Aposta de Porto Alegre ganha prêmio de R$ 99 milhões na Mega-Sena; confira as dezenas sorteadas

Para jogar, é preciso escolher entre seis e 15 números dos 60 disponíveis. Mateus Bruxel / Agencia RBS

O sorteio do concurso n° 2940 da Mega-Sena foi realizado nesta sexta-feira (16), em São Paulo (SP) e teve vencedor de Porto Alegre. O apostador foi o único ganhador do prêmio de R$ 99.085.707,38.

A posta foi realizada na Tabacaria 33, no Centro Histórico de Porto Alegre.

Para jogar, é preciso escolher entre seis e 15 números dos 60 disponíveis.

Além do modo convencional, é possível também jogar pela modalidade "Surpresinha", em que o sistema da Caixa Econômica Federal escolhe os números automaticamente.

Confira o resultado do concurso da Mega-Sena 2940

07 - 08 - 09 - 13 - 22 - 53

Premiação:

Seis acertos: 1 aposta ganhadora, R$ 99.085.707,38

1 aposta ganhadora, R$ 99.085.707,38 Cinco acertos: 170 apostas ganhadoras, R$ 28.007,64

170 apostas ganhadoras, R$ 28.007,64 Quatro acertos: 13.794 apostas ganhadoras, R$ 568,96

Estimativa para o próximo concurso em 18/11/2025: R$ 3.500.000,00

Como jogar nas loterias da Caixa

A Caixa Econômica Federal conta o portal de apostas dos jogos de loterias na internet, o Loterias Online.

A plataforma funciona 24 horas por dia e, segundo a Caixa, tem como objetivos principais oferecer comodidade ao apostador e atingir o público mais jovem.

Para apostar, é necessário ser maior de 18 anos e ter um cartão de crédito. O portal é acessado em qualquer computador ou smartphone e todas as apostas são vinculadas ao CPF do cadastro.

Saiba o passo a passo para acessar

Zero Hora disponibiliza um passo a passo simplificado para apostar nas loterias da Caixa online. Confira neste link como acessar.

Como jogar na Mega Sena online

A Mega Sena é o principal jogo da Caixa Econômica Federal. Agora, é possível jogar sem sair de casa. Além das agências lotéricas, os jogos de aposta estão disponíveis em versões para computador e celular, através dos canais da Caixa Econômica Federal no site ou no aplicativo (iOS ou Android).

Para apostar, existem alguns pré-requisitos: ter mais de 18 anos; possuir um cartão de crédito válido; fazer um cadastro nas Loterias Online por site ou aplicativo; fazer no máximo 999 apostas por carrinho, e respeitar o horário limite de cada aposta (19h do dia do sorteio). O bolão, por sua vez, não está disponível online e só pode ser feito em lotéricas físicas.

Passo a passo para apostar na Mega Sena

Entre no site das Loterias Online da Caixa: após confirmar a idade, basta escolher o produto desejado (Mega, Lotofácil, Quina e outras). Escolha os números da sua aposta: é possível selecionar entre seis e 15 números dos 60 disponíveis no volante. Para ganhar, é preciso acertar quatro, cinco ou seis deles. Os números podem ser selecionados manualmente ou gerados a partir da opção de completar com números aleatórios. Vá para o pagamento: o site ou o aplicativo mostrarão o valor total da compra. Após preencher os dados do cartão de crédito, é só clicar em "comprar". O sistema gerará um recibo, que deve ser guardado. O valor mínimo para apostar é de 30 reais.

Como receber o prêmio da Mega Sena

As agências da Caixa permitem o resgate de qualquer valor. As premiações isentas de Imposto de Renda só podem ser retiradas nas agências lotéricas ou no Mercado Pago – neste caso, o valor pode ser transferido para a conta bancária de quem fez a aposta, no mesmo CPF. De qualquer forma, apenas o titular do CPF que foi utilizado no cadastro da aposta, ou um procurador reconhecido legalmente, pode retirar os prêmios.

Quando saem os resultados