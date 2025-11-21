Dos 80 grupos confirmados no Enart deste ano, 20 estarão usando pilchas criadas pelo Traço Gaúcho. Duda Fortes / Agencia RBS

Vem de linhas, agulhas e muitas mãos uma parte fundamental das apresentações que serão vistas na próxima edição do Encontro de Artes e Tradições Gaúchas (Enart), que ocorre entre sexta (21) e domingo (23), em Santa Cruz do Sul.

Além das danças, as pilchas são elementos fundamentais para o sucesso dos grupos que buscam o título de campeões da edição – podendo, inclusive, determinar quão perto ou quão longe cada um deles chegará do pódio.

Quem sonha com a vitória considera a vestimenta "a alma da apresentação", porque dá à coreografia o efeito de um espetáculo.

— A indumentária faz com que tu entres no personagem que está representando na coreografia. É o que dá vida para a dança — diz Renata Presser, 40 anos, dançarina do CTG Giuseppe Garibaldi, de Encantado, que disputará o título da Força A.

— Se o grupo chega com uma pilcha bonita, cria-se uma expectativa pela apresentação. É um indicativo de que esse grupo vai chegar forte na disputa — completa Cristine Cassariego, 39 anos, instrutora do DTG Piazito da Tradição, de Venâncio Aires, que se apresentará na Força B.

Para que isso seja possível, uma verdadeira cadeia produtiva trabalha durante todo o ano nos preparativos para o evento. Há incontáveis profissionais envolvidos na confecção das indumentárias que fazem do Enart, além de ser o maior festival de arte amadora da América Latina, também um dos mais bonitos.

Entre a pesquisa e a confecção

Joni Bilhar, 38 anos, estilista responsável pelo ateliê Traço Gaúcho, de Taquari, afirma que o impacto do Enart no mercado de confecção de trajes típicos se estende ao longo do ano, já que o planejamento para a edição seguinte começa imediatamente após o encerramento da atual.

Nesta edição, dos 80 grupos que se apresentarão em Santa Cruz do Sul, 20 estarão usando pilchas criadas por ele. Mais de mil peças foram produzidas no ateliê, entre vestidos e trajes masculinos. Segundo Joni, o trabalho vai além da costura, envolvendo etapas muitas vezes desconhecidas pelo público leigo.

— Antes de criar os trajes históricos, que representam os costumes de um determinado período, é feita uma pesquisa para embasar cada elemento presente nas peças. A partir disso, criamos o design, definimos quais serão os tecidos, quais serão os adereços, e enviamos o projeto para o MTG, acompanhado da pesquisa histórica. O MTG analisa esse material e, somente depois da aprovação, iniciamos a confecção. É um processo que pode levar meses — detalha o estilista.

Renata Presser, Cristine Cassariego, Bruno Cassariego e Kamila Costa irão ao Enart vestindo pilchas do ateliê Traço Gaúcho. Duda Fortes / Agencia RBS

O procedimento é obrigatório para todos os grupos que participam do Enart, a fim de garantir a fidelidade histórica das apresentações levadas à arena. Aliás, parte da nota atribuída às invernadas vem da indumentária, o que aumenta a responsabilidade dos profissionais envolvidos em sua confecção.

— É preciso ter muito cuidado para que tudo saia perfeito. Se um vestido fica mais curto que os outros, ou se há algum elemento da roupa que não bate com a história que está sendo contada, o grupo pode sofrer desconto na nota. Às vezes, são os milésimos de pontuação que definem o vencedor. Então, eles não podem perder ponto na indumentária — detalha Joni.

No ateliê Traço Gaúcho, a clientela pode adquirir diferentes pacotes para o Enart. O mais completo é aquele que contempla a entrega das pilchas prontas, mas também é possível contratar somente o serviço de pesquisa histórica e criação dos modelos – algo que, segundo Joni, não é oferecido por todos os profissionais.

Por conta do rigor com o qual as indumentárias são avaliadas, é muito comum que entidades que possuem costureiros próprios busquem o ateliê apenas para essas etapas iniciais. Nesses casos, depois de aprovadas pelo MTG, as indumentárias criadas são confeccionadas por outros artesãos.

— É uma cadeia que envolve o trabalho de muitas pessoas. O nosso ateliê se diferencia por oferecer todas as etapas do processo, mas há muitos profissionais que fazem somente a costura ou somente os detalhes, como bordados, crochês e macramês. Uma única pilcha pode passar por muitas mãos — relata o estilista, acrescentando que a equipe do ateliê, com oito costureiras fixas, praticamente dobra em época de Enart, quando é preciso contratar reforços temporários.

O período também é de demanda elevada no ateliê da costureira Nádia Fetter, 59 anos, de Sapiranga. Há quase 20 anos trabalhando na confecção de vestidos de prenda para o Enart, ela não assina o processo de criação das peças, realizando apenas a costura dos croquis definidos pelas entidades. É a última ponta da cadeia que envolve as indumentárias, tão importante quanto as etapas anteriores.

— Os CTGs apresentam o croqui e nós fazemos o orçamento para a confecção. Quando a primeira peça está pronta, fazemos uma reunião para aprovação e, estando tudo certo, iniciamos a produção de todas as demais. Alguns grupos chegam a contar com mais de 20 prendas, e como o nosso trabalho é todo artesanal, o processo é bem demorado. Às vezes, passo mais de um mês costurando as roupas de um único grupo — detalha a costureira.

No ateliê, Nádia conta com o auxílio da filha, responsável pela costura de adereços e acabamentos, e do marido, que faz o corte dos tecidos. Como a capacidade de produção é reduzida, ela explica que, na época de Enart, consegue atender apenas de duas a três invernadas.

A complexidade do trabalho varia conforme os detalhes presentes em cada peça. Bordados, abotoaduras e drapeados, por exemplo, tendem a tornar a confecção mais minuciosa. Mas todos os vestidos são feitos com a mesma dedicação, garante a costureira.

— Sempre reconheço os meus vestidos, porque coloco carinho em cada um deles. Faço questão de ir ao Enart todos os anos para vê-los ganhando vida. É uma emoção muito grande — ressalta Nádia.

Qual traje é o mais complexo?

Mas engana-se quem pensa que apenas os vestidos exigem minúcia. Alfaiate especializado na confecção de pilchas masculinas, Marcio Aquino, 45 anos, afirma que o trabalho envolvido na produção do traje de um peão pode até superar o da prenda.

— Hoje, acredito que a pilcha masculina tenha até mais detalhes que a feminina, porque envolve muitos elementos. O peão pode ter chiripá, camisa, colete, casaquinho, bota, chapéu, cinto, barbicacho, lenço e por aí vai. Uma única pilcha pode ter mais de 10 peças, e todas elas são produzidas artesanalmente — detalha o alfaiate.

O ateliê de Márcio, em Canoas, também realiza apenas a confecção das peças, sem incluir as etapas de pesquisa e criação dos modelos. Ele explica que, como a maioria dos ateliês foca nos trajes femininos, a demanda por costuras masculinas para o Enart é bastante elevada. Nesta edição, peões de 56 invernadas usarão trajes confeccionados pelo alfaiate.

Márcio frisa que o trabalho é bem mais complexo do que se imagina.

— Muitas pessoas participam do processo. Para entregar uma pilcha completa, envolvo desde o produtor de couro que vai fornecer o material para a confecção das botas até a bordadeira que vai fazer os detalhes do casaco. Posso afirmar tranquilamente que pelo menos 20 famílias são impactadas por esse trabalho — destaca.

Outros eventos também movimentam a economia das indumentárias. São festivais como o JuvEnart, o Fegadan, o FestMirim e o FestXiru, além de rodeios artísticos, cirandas culturais de prendas e entreveros culturais de peões, que ajudam a manter vivas as tradições gaúchas e possibilitam renda para diferentes partes dessa cadeia produtiva.