"É bem puxado, mas é gratificante": grupos que participarão do Enart se preparam ensaiando madrugada adentro

Dançarinos do CTG Candeeiro da Amizade, de Vera Cruz, têm feito os ajustes finais antes do Enart. Ivo Spiazzi / Cia. da Foto Esportes/Divulgação

Os dias que antecedem o Encontro de Artes e Tradições Gaúchas (Enart) têm sido de ensaios intensos para os grupos participantes, entrando pela madrugada. A 38ª edição do festival de arte amadora, que é um dos momentos mais celebrados do tradicionalismo, será desta sexta-feira (21) a domingo (23) no Parque da Oktoberfest em Santa Cruz do Sul, no Vale do Rio Pardo.

Entre 30 mil e 35 mil espectadores devem assistir às apresentações durante os três dias de programação. Cerca de 2,5 mil competidores se apresentam pelos 10 palcos espalhados pelo parque, envolvendo as manifestações individuais e os grupos de dança (veja as categorias ao final).

Nos últimos dias, as invernadas adultas têm feito os ajustes finais nas coreografias para subir no tablado e encantar o público. Os dançarinos do CTG Candeeiro da Amizade, de Vera Cruz, são os únicos representantes da 5ª Região Tradicionalista na Força A das danças tradicionais. O ensaio da noite da terça-feira (18) foi até as 2h da madrugada, e os preparos continuam até a véspera do Enart.

— É bem puxado porque também temos uma vida fora do CTG. Mas é gratificante, independentemente da posição que a gente ficar — diz Tauane Gisele Santos da Silva, 1ª Prenda Adulta e dançarina da entidade.

Este é o quarto ano consecutivo dos candeeiranos na Força A. Eles chegam com a meta de subir posições em relação aos últimos anos: em 2024, ficaram na décima colocação. O patrão do CTG, Altemir Rothmund, afirma:

— Para nós, é motivo de orgulho ver o empenho dessa gurizada durante os ensaios, que são exaustivos para eles. A maioria trabalha, chega aqui às 22h e vai madrugada adentro ensaiando. O Enart é a hora de mostrar para todo o Estado o melhor do que eles ensaiam durante o ano no CTG.

CTG Candeeiro da Amizade, que ficou em décimo lugar em 2024, se propôs a meta de subir posições neste ano. Ivo Spiazzi / Cia. da Foto Esportes/Divulgação

A força da tradição

Dois grupos do Vale do Taquari representam a cidade de Encantado. O CTG Giuseppe Garibaldi, criado ainda na década de 1960, carrega uma longa tradição no município. Neste ano, o grupo leva 36 dançarinos ao palco e outras 16 pessoas na equipe técnica, responsáveis pela montagem de equipamentos e cenários. A apresentação terá como tema Doma Índia.

— Está sendo bem corrido, mas ao mesmo tempo muito gratificante. Somos um grupo que sonha alto, mas mantém os pés no chão. Sabemos de onde viemos e onde queremos chegar — afirma a prenda Valentina Bazanella.

Já o Grupo de Danças Nativas Anita Garibaldi soma 30 anos de história no município. Para o Enart deste ano, o grupo leva 33 dançarinos e sobe ao palco com uma coreografia que conta a lenda que teria dado origem ao nome do município de Encantado.

— Os ensaios estão se intensificando, e cada um se doa muito para estar aqui no Anita todos os dias madrugada adentro. É sempre uma alegria muito grande estar aqui — diz a prenda Vitória Pezzini Coferre.

Leia Mais Onze vezes campeão do Enart, CTG Aldeia dos Anjos atravessa gerações dentro do festival tradicionalista

Acampamentos são montados no parque

Desde segunda-feira (17), tradicionalistas de todo o Estado chegam a Santa Cruz. Até agora, são cerca de 80 acampamentos, com estruturas que variam de grupos pequenos, com cinco pessoas, até 300 pessoas. O número deve aumentar até o início do festival.

Para permanecer no parque, cada grupo precisa assinar o termo de responsabilidade e seguir as regras de segurança. Quem monta estruturas maiores, como pirâmides acima de 3m x 3m, deve apresentar a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) para validação junto aos Bombeiros.

Neste ano, o parque recebeu melhorias para acolher o público: foram instaladas mais de 220 tomadas extras, além de seis novos postes com rede elétrica, somando 40 pontos de energia, e mais de 20 torneiras distribuídas pelo camping.

Categorias do Enart

Apesar das danças tradicionais das Forças A e B serem as mais conhecidas pelo público, o Enart conta com outras categorias que representam a arte gaúcha e o tradicionalismo — entre elas, chula, trova, declamação e diferentes instrumentos musicais. Veja abaixo: