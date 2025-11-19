Comportamento

Um legado em movimento
Notícia

"É a Copa do Mundo das Danças”: como o CPF Piá do Sul construiu uma trajetória de espetáculos marcantes e títulos no Enart

Grupo de Santa Maria consolidou sua estética própria, unindo técnica, emoção e narrativas que dialogam com a cultura regional

Nick Santos

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS