"É a Copa do Mundo das Danças”: como o CPF Piá do Sul construiu uma trajetória de espetáculos marcantes e títulos no Enart

CPF Piá do Sul foi campeão no festival nos anos de 1998, 1999, 2003 e 2017. Iara Marques / Divulgação

Sapateio nos trilhos do trem. Um avião cortando o ginásio em Santa Cruz do Sul. Peões raspando o cabelo e prendas mudando completamente o visual para honrar uma temática. Assim o CPF Piá do Sul, de Santa Maria, marcou sua trajetória no Enart, onde se consagrou quatro vezes campeão: 1998, 1999, 2003 e 2017.

Para quem vive o festival por dentro, o significado vai muito além do troféu.

— O Enarte representa um sonho. O Enart é o templo da arte para nós — resume Patrícia Adriana Tondo Borba, coordenadora do grupo adulto.

O primeiro título veio em 1998, ainda no último Fegart. Patrícia, então dançarina, subiu ao palco para receber o prêmio. Vinte e sete anos depois, ela continua no grupo, agora liderando a invernada adulta.

— Eu cresci aqui dentro. Vivi o Enart como campeã duas vezes consecutivas e intensamente. Hoje, com muita honra, sou coordenadora da Evernada do Campiá — conta.

No ano seguinte, já no primeiro Enart sob o novo nome, o Piá repetiu o feito e se tornou bicampeão. Entre as crianças que assistiam à apresentação estava Arthur Tondo Borba, filho de Patrícia, que se apaixonou pela dança vendo os pais no palco.

— O Enarte representa a família. Cresci vendo meus pais dançar. Em 2019, pude dançar com meu pai no palco, ele com 50, eu com 15. Foi a maior realização do meu sonho — relembra.

Uma identidade que se reinventa

Se tem algo que define o Piá do Sul é sua capacidade de criar espetáculos marcantes. Em 2003, ano do tricampeonato, o grupo consolidou sua estética própria, unindo técnica, emoção e narrativas que dialogam com a cultura regional.

O instrutor Fábio Rosso reforça a responsabilidade que acompanha essa tradição:

— Falar de Piá do Sul é falar de uma entidade consagrada no Estado, principalmente na história do Enarte.

Em 2005, o grupo homenageou Santa Maria, cantando e dançando a evolução da cidade pelos trilhos da ferrovia. Já em 2012, o ginásio foi surpreendido com uma homenagem à Base Aérea de Santa Maria, incluindo a passagem simbólica de um avião sobre o público.

A última conquista, em 2017, mostrou o nível de entrega do Piá do Sul. Com a temática Paixão Corte do Lessa, os peões rasparam a cabeça para ficarem iguais a Barbosa Lessa, enquanto as prendas cortaram o cabelo na altura dos ombros e pintaram de preto para se adequar à proposta.

— O Piá do Sul se doa por completo. Seja na dança, seja na temática. É de coração e alma — explica Patrícia.

Os preparativos para o Enart começam cedo. Em janeiro, já se dança forte — e o ritmo cresce ao longo do ano.

— É a Copa do Mundo das Danças — define Fábio Rosso. —A preparação exige dedicação e entrega maiores.

Para os dançarinos, o trabalho vai além da técnica.

— A dança é um sonho, é companheirismo. A gente convive aqui quase 24 horas por dia. Ensaios que começam às 10h e vão até meia-noite. A gente divide a vida — conta a dançarina Paloma Munhoz dos Santos.

O que une passado, presente e futuro do Piá do Sul é a mesma emoção que atravessa gerações. Nos bastidores dos ensaios, cada gesto é pensado ao detalhe. Cada sorriso tem propósito. Cada apresentação é uma declaração de amor à cultura gaúcha.