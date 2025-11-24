Comportamento

Cultura gaúcha
Notícia

DTG Poncho Verde, de Panambi, vence o Enart 2025

Grupo que integra 9ª Região Tradicionalista sagrou-se campeão na modalidade danças tradicionais Força A. Já na Força B, o título foi para o CTG Estância Velha da Tradição

Bianca Mallmann

