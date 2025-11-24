DTG Poncho Verde, de Panambi, vence o Enart 2025

O DTG Poncho Verde, de Panambi lugar, conquistou o título de grande campeão do Enart 2025. A invernada adulta venceu a categoria Danças Tradicionais Força A, da 38ª edição do Encontro de Artes e Tradição Gaúcha (ENART). O resultado foi anunciado na noite deste domingo (23), após três dias intensos de apresentações.

O vice-campeão foi CTG Rancho da Saudade 1ª Região Tradicionalista

foi CTG Rancho da Saudade 1ª Região Tradicionalista Já o terceiro lugar ficou para CTG Ronda Charrua, Farroupilha, da 25ª Região Tradicionalista

ficou para CTG Ronda Charrua, Farroupilha, da 25ª Região Tradicionalista Na força B das danças tradicionais, o título foi para CTG Estância Velha da Tradição, de Santana do Livramento, da 18ª Região Tradicionalista

Mais de 30 mil espectadores assistiram às apresentações durante os três dias de programação em Santa Cruz do Sul, com artistas se apresentando em dez palcos simultâneos.

Cerca de 2,5 mil competidores se apresentaram, envolvendo as manifestações individuais, como declamação, trova, chula e instrumentos musicais, além dos grupos de dança.

Ranking Força A

1° Lugar: DTG Poncho Verde, Panambi - 9ª RT

2° Lugar: CTG Rancho da Saudade, Cachoeirinha - 1ª RT

3° Lugar: CTG Ronda Charrua, Farroupilha - 25ª RT

4° Lugar: CTG Aldeia dos Anjos, Gravataí - 1ª RT

5° Lugar: CTG Sentinelas do Pago, Marau - 7ª RT

Ranking Força B

1° Lugar: CTG Estância Velha da Tradição, Santana do Livramento - 18ª RT

2° Lugar: CTG Tropilha Crioula, Getúlio Vargas - 19ª RT

3° Lugar: CTG Coxilha de Ronda, Santiago - 10ª RT

4° Lugar: DTG Piazito da Tradição, Venâncio Aires - 24ª RT

5° Lugar: CTG Rodeio da Querência, Frederico Westphalen - 28ª RT