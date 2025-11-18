Dia da Consciência Negra: Porto Alegre terá programação especial na quinta-feira; confira

Corre Preto vai realizar a Rota da Consciência em Porto Alegre. Alisson Batista / Corre Preto / Divulgação

O Dia da Consciência Negra, feriado nacional desde 2024, será celebrado na próxima quinta-feira (20). Em Porto Alegre, a data contará com uma programação especial ao longo do dia, reunindo atividades culturais em diferentes pontos da cidade. Zero Hora selecionou alguns dos principais eventos. Confira a seguir.

Rotas da Consciência

O Coletivo Corre Preto, em parceria com a Olympikus, promoverá o Rotas da Consciência, para celebrar a presença e o protagonismo de pessoas negras na cultura da corrida de rua no Brasil.

A concentração da corrida de 6 km será no Mercado Público da Capital. Já a corrida e caminhada de 3,5 km iniciarão na Praça do Tambor.

Haverá ainda uma caminhada de 1 km, destinada a idosos, gestantes e mães com crianças no Largo Zumbi dos Palmares.

A concentração do evento começa às 7h30. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no link da bio do Instagram do Coletivo Corre Preto.

Festival Zumbi Solidário

A Frente Negra Gaúcha (FNG) irá promover o Festival Zumbi Solidário, que reunirá grandes nomes da música na quadra da Banda Saldanha.

Entre as atrações confirmadas estão Thiago Ribeiro & Amigos, Poetas Vivos, Negras em Canto, Pau Brasil, Produto Nacional e Baile Black com Gê Powers & DJ Bieta, além da Banda Black Rio com participação especial de Carlos Dafé.

A entrada é franca, mas é necessário retirar ingressos no Sympla e levar 1 kg de alimento não perecível no dia do evento. A programação começa ao meio-dia e segue até a meia noite.

Encontro Black

O Museu da Cultura Hip Hop RS vai reunir Thaíde, DNAMC’s, GilSoul e Grupo Jara no Encontro Black, às 13h. O evento em celebração ao Dia da Consciência Negra é gratuito, e os ingressos estão disponíveis no site Sympla. Para garantir a entrada, é necessária a doação de um quilo de alimento não perecível.

O Encontro Black ainda contará com feira afro empreendedora, espaço kids, graffiti, breaking e food truck.

Especial no Vila Flores

A partir das 14h, o Samba da Figa, o Gal Bar e o Samba do Arvoredo se juntam para celebrar a data com uma roda de samba cheia de música, cultura e ancestralidade pulsando no Vila Flores.

O evento é gratuito e contará com atrações como Puro Asthral, Thiago Ribeiro, Pagode do Energia, Téo e os Camaleões, Sol, Samba da Joaquim, Pagode do Ronaldo, Grupo Tá Combinado, Grupo MBloqueia e Sandrinho Gessé. Saiba mais clicando neste link.

Vozes de Dandara

Claudia Quadros, Guaira Soares e Preta Guedes unem seus talentos em um espetáculo da Mostra de Artes Cênicas Negras – CURA.

Com entrada gratuita, a apresentação será realizada no Teatro Renascença, a partir das 18h. Confira mais informações aqui.