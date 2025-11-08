Festa das Rosas tem cucas feitas com a flor e shows nacionais em Sapiranga 

São cores, aromas e alegria espalhados por todos os cantos de Sapiranga com a chegada da 39ª Festa das Rosas. O evento começou neste sábado (8) e segue até 16 de novembro, no Parque Municipal do Imigrante. A entrada é gratuita, mediante à doação de um quilo de alimento não perecível.
Considerada a maior festa popular do Vale Germânico, a Festa das Rosas traz para a região mais de cem atrações que devem se apresentar em quatro palcos simultâneos. Neste sábado, o show principal será com o cantor sertanejo Gustavo Mioto, às 21 horas. Além dele, artistas como Clayton & Romário, Gabriela Rocha, Cachorro Grande, Mudo Falante, Marsalla, Rock de Galpão, Oficial BR Tributo Charlie Brown Jr e Diego e Victor Hugo também vão se apresentar ao longo dos dias de festa. A novidade é o formato do evento, construído no modelo de festival.
— É um espaço mais amplo, em que o pessoal vai poder ver de todos os ângulos os shows nacionais. Nós fizemos um layout pensando nos nossos visitantes para que possam ter um espaço aconchegante e de aproveitamento do nosso Parque do Imigrante — explica a secretária de Turismo e coordenadora da 39ª Festa das Rosas, Roberta Elisabeth Rothen.
Rosas por toda festa
São cerca de 60 expositores na festa que levam para a festa os mais variados produtos. Mas entre os destaques, estão as rosas. A flor que dá o nome a festa é vendida de diferentes jeitos pelo produtor Libório Flores.
— As pessoas aqui podem encontrar o botão solitário decorado, a muda de rosa que é de costume aqui da festa e rosas em vasos. É um jardim multicores. Quem gosta de rosa vai estar bem servido — explica o produtor.
Na gastronomia, além dos já tradicionais bolinhos de batata e chopes nas praças de alimentação, há quem explore as rosas na comida. No estande da agricultura familiar, a Associação de Mulheres Rurais Koloniegeschmach trouxe cucas de abacaxi com rosas e maçã com rosas, mas a grande novidade para a 39ª edição do evento é a torta de geleia de rosas, frutas vermelhas, pétalas da flor e creme de limão siciliano.
— Como a gente mora numa cidade que a rosa é o símbolo, pensamos em colocar a flor na gastronomia e tem muita procura. Na cuca fica mais o aroma da rosa, mas na torta, o sabor se acentua mais — explica a vice-coordenadora da entidade, Ângela Dias Stumpf .
Quem comprou uma das cucas de rosas foi a comerciária Marta Rodrigues, 55 anos. Moradora de Porto Alegre, ela e o marido aproveitaram o sábado para conhecer a Festa das Rosas pela primeira vez e aprovaram.
— Eu estou achando tudo muito bonito aqui e a variedade de atrações também. É uma maravilha, mesmo com chuva. Já escolhemos as rosas, agora vim provar alguns produtos da agriculta familiar. Vou experimentar a cuca de rosas com abacaxi e estou com expectativas altas — diz.
Acesso ao Parque
Com uma estrutura com quase 7 mil metros quadrados, a expectativa é de que mais de 150 mil pessoas visitem o Parque do Imigrante. O acesso ao Parque do Imigrante é gratuito, mediante a doação de um quilo de alimento não perecível. Os itens serão arrecadados na entrada do evento e destinados a famílias em situação de vulnerabilidade.
O horário de abertura e de fechamento dos portões varia conforme o dia. Dessa forma, a orientação é acompanhar a programação completa para evitar contratempos.
Programação da 39ª Festa das Rosas
Sábado (8/11) - Abertura dos portões: 10h
Palco Popular:
- 10h – Abertura Oficial
- 10h30min – Balé Folclórico Origens
- 11h – Banda Crioula Cláudio Wingert
- 14h – Banda Hopus
- 16h15min – Luiza Barbosa e Banda
- 17h45min – Banda Festerê
- 19h45min – Musical União
- 22h45min – Anderson e Everton
Bandinhas típicas itinerantes:
- 11h – Alles Bier
- 14h – Werno e Banda
- 17h – Só se for Agora
Palco Rock:
- 17h30 – Luanua
- 19h – Banda Yten
- 20h30min – Hipercubo
- 22h – Jack Brown
Palco Rosengarten:
- 15h30min – Acústico Som Brasil
- 17h – Amigos & Baratos
- 18h30min – Luís Carlos e João Bossa
- 20h – Neimar e Felipe
- 22h45min – João Rodrigues
Palco Nacional:
- 21h – Gustavo Mioto
Domingo (9/11) - Abertura dos portões: 10h
Palco Popular:
- 13h – Instrumental Ferrabraz
- 13h30min – CTG Pedro Serrano
- 14h30min – Athos Estúdio de Dança
- 15h – Super Banda Choppão
- 17h15min – Paulo de Souza
- 19h30min – Banda Indústria Musical
Bandinhas típicas e itinerantes:
- 11h – Imigrante
- 14h – Immer Lustig
- 17h – Canecão do Vale
Palco Rock:
- 16h – Banda Folk
- 17h30min – Morefain
- 19h – Quarto Stúdio
- 20h30min – Landau
- 22h – Folha Seca
Palco Rosengarten:
- 14h30min – Nana Bernardes
- 16h – Kael
- 17h30min – Murilo Finger
- 19h – Tiago Ochoa
- 20h30min – Pagode Retrô
Palco Nacional:
- 21h30min – Clayton & Romário
Quinta-feira (13/11) - Abertura dos portões: 13h
Palco Popular:
- 14h – Dança Sênior Exultai
- 15h – Os Guri do Vanerão
- 17h15min – João Gaiteiro e o Trio de Ouro
- 19h15min – Danças urbanas – Wake for Christ
- 20h30min – Os Gaiteiros de Cristo
Bandinhas típicas e itinerantes:
- 17h – Alles Bier
Palco Rock:
- 19h30min – L3 Band
- 21h – Johnny & Zendaya
Palco Rosengarten:
- 20h – Yasmim e Tommy Thomé
- 21h30min – Guilherme Meregalli
Palco Nacional:
- 21h – Gabriela Rocha
Sexta-feira (14/11) - Abertura dos portões: 17h
Palco Popular:
- 18h30min – Grupo Blaska
- 19h – Quarteto Voo Livre
- 19h30min – CTG Desgarrados da Querência
- 20h – Custuma Com Nóis
- 21h45min – Denis Braatz
Bandinhas típicas e itinerantes:
- 17h – Imigrante
Palco Rosengarten:
- 19h – Guilherme Weber e Pedrinho
- 20h30min – Adriano Vidal
Palco Nacional:
- 20h – Mudo Falante
- 22h – Cachorro Grande
Sábado (15/11) - Abertura dos portões: 10h
Palco Popular:
- 13h – Eduarda Guerin – canto e violino
- 13h30min – Grupo Acordes Music
- 14h – Trama Arte Cia de Dança
- 14h30min – CTG Guapos do Itapuí
- 15h – Zé Ronaldo e Alexandre
- 17h15min – Patrick & Gabriel
- 18h30min – Portal New
- 20h – Sandro Coelho
Bandinhas típicas e itinerantes:
- 11h – Werno e Banda
- 14h – Amigos do Caneco
- 17h – Alles Bier
Palco Rock:
- 16h15min – The Latex
- 17h30min – Elevva
- 19h – The Gurizes
Palco Rosengarten:
- 16h – Mauro Harff
- 17h30min – Coletivo Rap: Presença Records
- 19h – Banda Trip Acústica
- 20h30min – DJ Salomão
Palco Nacional:
- 20h15 – Marsalla
- 22h – Rock de Galpão
- 23h45 – Oficial BR. Tributo Charlie Brown Jr.
Domingo (16/11) - Abertura dos portões: 10h
Palco Popular:
- 13h – Sonora Espaço de Música
- 13h30min – CTG Galpão Sentinela do Pago
- 14h – Mosaico Cia de Danças Folclóricas e Cia Juliana Lorenzoni
- 14h30min – Balé Folclórico Origens
- 15h – João Luiz Corrêa
- 17h15min – Sorriso Lindo
- 19h30min – Danúbio Azul
Bandinhas típicas e itinerantes:
- 11h – Canecão do Vale
- 14h – Só se for Agora
- 17h – Imigrante
Palco Rock:
- 16h – Demelvis Rock Band
- 17h30min – Banda de Quinta
- 19h – Volper
- 20h30min – Beto & Jacobinos
- 22h – Yellowstone
Palco Rosengarten:
- 14h45min – Tommy Trio
- 16h – Naju Acústico
- 17h30min – Pretto Lima
- 19h – João Rodrigues
- 20h30min – Grupo Sem Sentido
Palco Nacional:
- 22h30min – Diego e Victor Hugo
Serviço 39ª Festa das Rosas
- O quê: 39ª edição da Festa das Rosas
- Quando: de 8 e 9 e 13 a 16 de novembro de 2025
- Onde: Parque Municipal do Imigrante (Av. Mauá, 5864 - Oeste, Sapiranga - RS)
- Ingresso: gratuito, mediante a doação de um quilo de alimento não perecível
- Programação: confira as atrações, os palcos e horários dos shows no site do evento