Festa das Rosas tem cucas feitas com a flor e shows nacionais em Sapiranga 

Mais de 60 expositores e 40 pontos de gastronomia fazem parte do evento que segue até 16 de novembro

Júlia Taube

