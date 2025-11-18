Comportamento

Entre dedicação e vitórias
Notícia

CTG Rancho da Saudade, heptacampeão do Enart, constrói uma história de superação, arte e tradição

De Cachoeirinha, o grupo celebra a sinfonia do que é ser gaúcho por meio de coreografias construídas com intensos ensaios e dedicação

Raí Quadros

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS