Confira os resultados das loterias deste sábado

Dia de Sorte
Resultado do concurso nº 1146, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (29):
02 - 04 - 06 - 08 - 18 - 29 - 31
Mês da sorte: Maio
Premiação:
- 7 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 603.177,20
- 6 acertos: 41 apostas ganhadoras, R$ 2.538,12
- 5 acertos: 1535 apostas ganhadoras, R$ 25,00
- 4 acertos: 18692 apostas ganhadoras, R$ 5,00
- Mês da Sorte: 55239 apostas ganhadoras, R$ 2,50
Acumulado para o próximo concurso: R$ 150.000,00
Federal
Resultado do concurso nº 6022, sorteado na cidade de São Paulo (SP):
- 1º bilhete: 046553 - valor do prêmio R$ 500.000,00
- 2º bilhete: 010201 - valor do prêmio R$ 35.000,00
- 3º bilhete: 033994 - valor do prêmio R$ 30.000,00
- 4º bilhete: 073197 - valor do prêmio R$ 25.000,00
- 5º bilhete: 029007 - valor do prêmio R$ 20.503,00
Lotofácil
Resultado do concurso nº 3550, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (29):
01 - 04 - 06 - 07 - 08 - 12 - 13 - 15 - 16 - 18 - 19 - 20 - 22 - 23 - 24
Premiação:
- 15 acertos: 3 apostas ganhadoras, R$ 2.316.352,30
- 14 acertos: 502 apostas ganhadoras, R$ 2.025,19
- 13 acertos: 16458 apostas ganhadoras, R$ 35,00
- 12 acertos: 189390 apostas ganhadoras, R$ 14,00
- 11 acertos: 976799 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.800.000,00
Vencedores:
- SALVADOR/BA
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
- RIO PARDO DE MINAS/MG
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
- SAO JOSE DO RIO PRETO/SP
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
+Milionária
Resultado do concurso nº 307, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (29):
01 - 10 - 13 - 14 - 28 - 31
Premiação:
- 6 acertos + 2 trevos: Não houve acertador
- 6 acertos + 1 ou nenhum trevo: Não houve acertador
- 5 acertos + 2 trevos: 1 apostas ganhadoras, R$ 152.879,42
- 5 acertos + 1 ou nenhum trevo: 8 apostas ganhadoras, R$ 8.493,30
- 4 acertos + 2 trevos: 35 apostas ganhadoras, R$ 2.079,99
- 4 acertos + 1 ou nenhum trevo: 626 apostas ganhadoras, R$ 116,29
- 3 acertos + 2 trevos: 619 apostas ganhadoras, R$ 50,00
- 3 acertos + 1 trevo: 6894 apostas ganhadoras, R$ 24,00
- 2 acertos + 2 trevos: 4845 apostas ganhadoras, R$ 12,00
- 2 acertos + 1 trevo: 51296 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 10.000.000,00
Mega-Sena
Resultado do concurso nº 2945, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (29):
01 - 02 - 03 - 07 - 27 - 33
Premiação:
- 6 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 27.233.418,65
- 5 acertos: 202 apostas ganhadoras, R$ 9.853,14
- 4 acertos: 10041 apostas ganhadoras, R$ 326,73
Acumulado para o próximo concurso: R$ 3.500.000,00
Vencedor:
- SAO PAULO/SP
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
Quina
Resultado do concurso nº 6890, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (29):
08 - 12 - 67 - 68 - 70
Premiação:
- 5 acertos: Não houve acertador
- 4 acertos: 24 apostas ganhadoras, R$ 13.929,23
- 3 acertos: 2279 apostas ganhadoras, R$ 139,70
- 2 acertos: 61306 apostas ganhadoras, R$ 5,19
Acumulado para o próximo concurso: R$ 2.300.000,00
Timemania
Resultado do concurso nº 2325, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (29):
11 - 13 - 40 - 42 - 66 - 67 - 73
Time do coração: CAMPINENSE/PB
Premiação:
- 7 acertos: não houve ganhadores
- 6 acertos: 6 apostas ganhadoras, R$ 85.134,31
- 5 acertos: 426 apostas ganhadoras, R$ 1.712,96
- 4 acertos: 8034 apostas ganhadoras, R$ 10,50
- 3 acertos: 79686 apostas ganhadoras, R$ 3,50
- Time do Coração: 20257 apostas ganhadoras, R$ 8,50
Acumulado para o próximo concurso: R$ 56.500.000,00