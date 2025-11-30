Confira os resultados das loterias deste sábado

Confira os resultados dos sorteios deste sábado Arte GaúchaZH / Arte GaúchaZH

Dia de Sorte

Resultado do concurso nº 1146, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (29):

02 - 04 - 06 - 08 - 18 - 29 - 31

Mês da sorte: Maio

Premiação:

7 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 603.177,20

6 acertos: 41 apostas ganhadoras, R$ 2.538,12

5 acertos: 1535 apostas ganhadoras, R$ 25,00

4 acertos: 18692 apostas ganhadoras, R$ 5,00

Mês da Sorte: 55239 apostas ganhadoras, R$ 2,50

Acumulado para o próximo concurso: R$ 150.000,00

Federal

Resultado do concurso nº 6022, sorteado na cidade de São Paulo (SP):

1º bilhete: 046553 - valor do prêmio R$ 500.000,00

2º bilhete: 010201 - valor do prêmio R$ 35.000,00

3º bilhete: 033994 - valor do prêmio R$ 30.000,00

4º bilhete: 073197 - valor do prêmio R$ 25.000,00

073197 - valor do prêmio R$ 25.000,00 5º bilhete: 029007 - valor do prêmio R$ 20.503,00

Lotofácil

Resultado do concurso nº 3550, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (29):

01 - 04 - 06 - 07 - 08 - 12 - 13 - 15 - 16 - 18 - 19 - 20 - 22 - 23 - 24

Premiação:

15 acertos: 3 apostas ganhadoras, R$ 2.316.352,30

14 acertos: 502 apostas ganhadoras, R$ 2.025,19

13 acertos: 16458 apostas ganhadoras, R$ 35,00

12 acertos: 189390 apostas ganhadoras, R$ 14,00

11 acertos: 976799 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.800.000,00

Vencedores:

SALVADOR/BA

1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

RIO PARDO DE MINAS/MG
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

SAO JOSE DO RIO PRETO/SP
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

+Milionária

Resultado do concurso nº 307, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (29):

01 - 10 - 13 - 14 - 28 - 31

Premiação:

6 acertos + 2 trevos: Não houve acertador

6 acertos + 1 ou nenhum trevo: Não houve acertador

5 acertos + 2 trevos: 1 apostas ganhadoras, R$ 152.879,42

5 acertos + 1 ou nenhum trevo: 8 apostas ganhadoras, R$ 8.493,30

4 acertos + 2 trevos: 35 apostas ganhadoras, R$ 2.079,99

4 acertos + 1 ou nenhum trevo: 626 apostas ganhadoras, R$ 116,29

3 acertos + 2 trevos: 619 apostas ganhadoras, R$ 50,00

3 acertos + 1 trevo: 6894 apostas ganhadoras, R$ 24,00

2 acertos + 2 trevos: 4845 apostas ganhadoras, R$ 12,00

2 acertos + 1 trevo: 51296 apostas ganhadoras, R$ 6,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 10.000.000,00

Mega-Sena

Resultado do concurso nº 2945, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (29):

01 - 02 - 03 - 07 - 27 - 33

Premiação:

6 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 27.233.418,65

5 acertos: 202 apostas ganhadoras, R$ 9.853,14

4 acertos: 10041 apostas ganhadoras, R$ 326,73

Acumulado para o próximo concurso: R$ 3.500.000,00

Vencedor:

SAO PAULO/SP

1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

Quina

Resultado do concurso nº 6890, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (29):

08 - 12 - 67 - 68 - 70

Premiação:

5 acertos: Não houve acertador

4 acertos: 24 apostas ganhadoras, R$ 13.929,23

3 acertos: 2279 apostas ganhadoras, R$ 139,70

2 acertos: 61306 apostas ganhadoras, R$ 5,19

Acumulado para o próximo concurso: R$ 2.300.000,00

Timemania

Resultado do concurso nº 2325, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (29):

11 - 13 - 40 - 42 - 66 - 67 - 73

Time do coração: CAMPINENSE/PB

Premiação:

7 acertos: não houve ganhadores

6 acertos: 6 apostas ganhadoras, R$ 85.134,31

5 acertos: 426 apostas ganhadoras, R$ 1.712,96

4 acertos: 8034 apostas ganhadoras, R$ 10,50

3 acertos: 79686 apostas ganhadoras, R$ 3,50

79686 apostas ganhadoras, R$ 3,50 Time do Coração: 20257 apostas ganhadoras, R$ 8,50