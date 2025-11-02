Confira os resultados das loterias deste sábado

Confira os resultados dos sorteios desta segunda-feira (27) Arte GaúchaZH / Arte GaúchaZH

Dia de Sorte

Resultado do concurso nº 1136, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (1):

05 - 06 - 17 - 19 - 24 - 25 - 30

Mês da sorte: Setembro

Premiação:

7 acertos: Não houve acertador

Não houve acertador 6 acertos: 56 apostas ganhadoras, R$ 1.943,23

56 apostas ganhadoras, R$ 1.943,23 5 acertos: 1751 apostas ganhadoras, R$ 25,00

1751 apostas ganhadoras, R$ 25,00 4 acertos: 23032 apostas ganhadoras, R$ 5,00

23032 apostas ganhadoras, R$ 5,00 Mês da Sorte: 78105 apostas ganhadoras, R$ 2,50

Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.100.000,00

Federal

Resultado do concurso nº 6014, sorteado na cidade de São Paulo (SP):

1º bilhete: 022283 - valor do prêmio R$ 500.000,00

022283 - valor do prêmio R$ 500.000,00 2º bilhete: 050255 - valor do prêmio R$ 35.000,00

050255 - valor do prêmio R$ 35.000,00 3º bilhete: 046418 - valor do prêmio R$ 30.000,00

046418 - valor do prêmio R$ 30.000,00 4º bilhete: 030715 - valor do prêmio R$ 25.000,00

030715 - valor do prêmio R$ 25.000,00 5º bilhete: 056323 - valor do prêmio R$ 20.503,00

Lotofácil

Resultado do concurso nº 3528, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (1):

01 - 03 - 05 - 06 - 07 - 09 - 10 - 16 - 18 - 19 - 20 - 22 - 23 - 24 - 25

Premiação:

15 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 1.846.822,03

1 apostas ganhadoras, R$ 1.846.822,03 14 acertos: 149 apostas ganhadoras, R$ 2.598,91

149 apostas ganhadoras, R$ 2.598,91 13 acertos: 6459 apostas ganhadoras, R$ 35,00

6459 apostas ganhadoras, R$ 35,00 12 acertos: 93255 apostas ganhadoras, R$ 14,00

93255 apostas ganhadoras, R$ 14,00 11 acertos: 511413 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.800.000,00

Vencedor:

RECIFE/PE

1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

+Milionária

Resultado do concurso nº 299, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (1):

14 - 20 - 24 - 25 - 35 - 39

Premiação:

6 acertos + 2 trevos: Não houve acertador

Não houve acertador 6 acertos + 1 ou nenhum trevo: Não houve acertador

Não houve acertador 5 acertos + 2 trevos: Não houve acertador

Não houve acertador 5 acertos + 1 ou nenhum trevo: 13 apostas ganhadoras, R$ 20.578,57

13 apostas ganhadoras, R$ 20.578,57 4 acertos + 2 trevos: 35 apostas ganhadoras, R$ 1.763,88

35 apostas ganhadoras, R$ 1.763,88 4 acertos + 1 ou nenhum trevo: 497 apostas ganhadoras, R$ 177,45

497 apostas ganhadoras, R$ 177,45 3 acertos + 2 trevos: 713 apostas ganhadoras, R$ 50,00

713 apostas ganhadoras, R$ 50,00 3 acertos + 1 trevo: 6568 apostas ganhadoras, R$ 24,00

6568 apostas ganhadoras, R$ 24,00 2 acertos + 2 trevos: 6356 apostas ganhadoras, R$ 12,00

6356 apostas ganhadoras, R$ 12,00 2 acertos + 1 trevo: 58080 apostas ganhadoras, R$ 6,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 10.000.000,00

Mega-Sena

Resultado do concurso nº 2935, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (1):

09 - 18 - 28 - 34 - 38 - 57

Premiação:

6 acertos: Não houve acertador

Não houve acertador 5 acertos: 45 apostas ganhadoras, R$ 48.378,50

45 apostas ganhadoras, R$ 48.378,50 4 acertos: 3341 apostas ganhadoras, R$ 1.074,08

Acumulado para o próximo concurso: R$ 41.000.000,00

Quina

Resultado do concurso nº 6868, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (1):

10 - 17 - 26 - 33 - 38

Premiação:

5 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 18.022.079,27

2 apostas ganhadoras, R$ 18.022.079,27 4 acertos: 204 apostas ganhadoras, R$ 5.037,46

204 apostas ganhadoras, R$ 5.037,46 3 acertos: 13791 apostas ganhadoras, R$ 70,96

13791 apostas ganhadoras, R$ 70,96 2 acertos: 269353 apostas ganhadoras, R$ 3,63

Acumulado para o próximo concurso: R$ 600.000,00

Timemania

Resultado do concurso nº 2315, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (1):

03 - 12 - 41 - 49 - 54 - 66 - 78

Time do coração: FLORESTA/CE

Premiação:

7 acertos: não houve ganhadores

não houve ganhadores 6 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 177.703,28

2 apostas ganhadoras, R$ 177.703,28 5 acertos: 285 apostas ganhadoras, R$ 1.781,48

285 apostas ganhadoras, R$ 1.781,48 4 acertos: 5173 apostas ganhadoras, R$ 10,50

5173 apostas ganhadoras, R$ 10,50 3 acertos: 51696 apostas ganhadoras, R$ 3,50

51696 apostas ganhadoras, R$ 3,50 Time do Coração: 16037 apostas ganhadoras, R$ 8,50