Confira os resultados das loterias deste sábado

Dia de Sorte
Resultado do concurso nº 1136, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (1):
05 - 06 - 17 - 19 - 24 - 25 - 30
Mês da sorte: Setembro
Premiação:
- 7 acertos: Não houve acertador
- 6 acertos: 56 apostas ganhadoras, R$ 1.943,23
- 5 acertos: 1751 apostas ganhadoras, R$ 25,00
- 4 acertos: 23032 apostas ganhadoras, R$ 5,00
- Mês da Sorte: 78105 apostas ganhadoras, R$ 2,50
Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.100.000,00
Federal
Resultado do concurso nº 6014, sorteado na cidade de São Paulo (SP):
- 1º bilhete: 022283 - valor do prêmio R$ 500.000,00
- 2º bilhete: 050255 - valor do prêmio R$ 35.000,00
- 3º bilhete: 046418 - valor do prêmio R$ 30.000,00
- 4º bilhete: 030715 - valor do prêmio R$ 25.000,00
- 5º bilhete: 056323 - valor do prêmio R$ 20.503,00
Lotofácil
Resultado do concurso nº 3528, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (1):
01 - 03 - 05 - 06 - 07 - 09 - 10 - 16 - 18 - 19 - 20 - 22 - 23 - 24 - 25
Premiação:
- 15 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 1.846.822,03
- 14 acertos: 149 apostas ganhadoras, R$ 2.598,91
- 13 acertos: 6459 apostas ganhadoras, R$ 35,00
- 12 acertos: 93255 apostas ganhadoras, R$ 14,00
- 11 acertos: 511413 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.800.000,00
Vencedor:
- RECIFE/PE
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
+Milionária
Resultado do concurso nº 299, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (1):
14 - 20 - 24 - 25 - 35 - 39
Premiação:
- 6 acertos + 2 trevos: Não houve acertador
- 6 acertos + 1 ou nenhum trevo: Não houve acertador
- 5 acertos + 2 trevos: Não houve acertador
- 5 acertos + 1 ou nenhum trevo: 13 apostas ganhadoras, R$ 20.578,57
- 4 acertos + 2 trevos: 35 apostas ganhadoras, R$ 1.763,88
- 4 acertos + 1 ou nenhum trevo: 497 apostas ganhadoras, R$ 177,45
- 3 acertos + 2 trevos: 713 apostas ganhadoras, R$ 50,00
- 3 acertos + 1 trevo: 6568 apostas ganhadoras, R$ 24,00
- 2 acertos + 2 trevos: 6356 apostas ganhadoras, R$ 12,00
- 2 acertos + 1 trevo: 58080 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 10.000.000,00
Mega-Sena
Resultado do concurso nº 2935, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (1):
09 - 18 - 28 - 34 - 38 - 57
Premiação:
- 6 acertos: Não houve acertador
- 5 acertos: 45 apostas ganhadoras, R$ 48.378,50
- 4 acertos: 3341 apostas ganhadoras, R$ 1.074,08
Acumulado para o próximo concurso: R$ 41.000.000,00
Quina
Resultado do concurso nº 6868, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (1):
10 - 17 - 26 - 33 - 38
Premiação:
- 5 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 18.022.079,27
- 4 acertos: 204 apostas ganhadoras, R$ 5.037,46
- 3 acertos: 13791 apostas ganhadoras, R$ 70,96
- 2 acertos: 269353 apostas ganhadoras, R$ 3,63
Acumulado para o próximo concurso: R$ 600.000,00
Timemania
Resultado do concurso nº 2315, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (1):
03 - 12 - 41 - 49 - 54 - 66 - 78
Time do coração: FLORESTA/CE
Premiação:
- 7 acertos: não houve ganhadores
- 6 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 177.703,28
- 5 acertos: 285 apostas ganhadoras, R$ 1.781,48
- 4 acertos: 5173 apostas ganhadoras, R$ 10,50
- 3 acertos: 51696 apostas ganhadoras, R$ 3,50
- Time do Coração: 16037 apostas ganhadoras, R$ 8,50
Acumulado para o próximo concurso: R$ 42.500.000,00