Confira os resultados das loterias desta terça-feira

Confira os resultados dos sorteios desta terça-feira (25) Arte GaúchaZH / Arte GaúchaZH

Lotofácil

Resultado do concurso nº 3.546, sorteado na cidade de São Paulo (SP):

02 - 03 - 05 - 07 - 08 - 11 - 12 - 13 - 18 - 19 - 20 - 22 - 23 - 24 - 25

Premiação:

15 acertos : 5 apostas ganhadoras, R$ 222.699,54

: 5 apostas ganhadoras, R$ 222.699,54 14 acertos : 513 apostas ganhadoras, R$ 650,16

: 513 apostas ganhadoras, R$ 650,16 13 acertos : 12455 apostas ganhadoras, R$ 35,00

: 12455 apostas ganhadoras, R$ 35,00 12 acertos : 125571 apostas ganhadoras, R$ 14,00

: 125571 apostas ganhadoras, R$ 14,00 11 acertos: 578271 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Mega-Sena

Resultado do concurso nº 2.943, sorteado na cidade de São Paulo (SP):

08 - 29 - 30 - 36 - 39 - 60

Premiação:

6 acertos : 1 aposta ganhadora, R$ 14.986.158,02

: 1 aposta ganhadora, R$ 14.986.158,02 5 acertos : 21 apostas ganhadoras, R$ 75.130,37

: 21 apostas ganhadoras, R$ 75.130,37 4 acertos: 1.720 apostas ganhadoras, R$ 1.512,01

Quina

Resultado do concurso nº 6.886, sorteado na cidade de São Paulo (SP):

09 - 20 - 33 - 63 - 69

Premiação:

5 acertos : não houve ganhadores

: não houve ganhadores 4 acertos : 41 apostas ganhadoras, R$ 10.574,65

: 41 apostas ganhadoras, R$ 10.574,65 3 acertos : 3.560 apostas ganhadoras, R$ 115,98

: 3.560 apostas ganhadoras, R$ 115,98 2 acertos: 91.857 apostas ganhadoras, R$ 4,49

Acumulado próximo concurso: R$ 6.715.493,57

Dia de Sorte

Resultado do concurso nº 1144, sorteado na cidade de São Paulo (SP):

03 - 05 - 11 - 13 - 23 - 24 - 26

Mês da sorte: MARÇO

Premiação:

7 acertos : Não houve ganhadores

: Não houve ganhadores 6 acertos : 27 apostas ganhadoras, R$ 2.784,67

: 27 apostas ganhadoras, R$ 2.784,67 5 acertos : 1.026 apostas ganhadoras, R$ 25,00

: 1.026 apostas ganhadoras, R$ 25,00 4 acertos : 14.006 apostas ganhadoras, R$ 5,00

: 14.006 apostas ganhadoras, R$ 5,00 Mês da sorte: 45.817 apostas ganhadoras, R$ 2,50

Timemania

Resultado do concurso nº 2.323, sorteado na cidade de São Paulo (SP):

13 - 33 - 52 - 60 - 65 - 66 - 79

Time do coração: PORTUGUESA/RJ

Premiação:

7 acertos : não houve ganhadores

: não houve ganhadores 6 acertos : 4 apostas ganhadoras, R$ 120.886,16

: 4 apostas ganhadoras, R$ 120.886,16 5 acertos : 500 apostas ganhadoras, R$ 1.381,55

: 500 apostas ganhadoras, R$ 1.381,55 4 acertos : 8.456 apostas ganhadoras, R$ 10,50

: 8.456 apostas ganhadoras, R$ 10,50 3 acertos : 79.054 apostas ganhadoras, R$ 3,50

: 79.054 apostas ganhadoras, R$ 3,50 Time do Coração: 18.743 apostas ganhadoras, R$ 8,50