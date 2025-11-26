Confira os resultados das loterias desta terça-feira

Lotofácil
Resultado do concurso nº 3.546, sorteado na cidade de São Paulo (SP):
02 - 03 - 05 - 07 - 08 - 11 - 12 - 13 - 18 - 19 - 20 - 22 - 23 - 24 - 25
Premiação:
- 15 acertos: 5 apostas ganhadoras, R$ 222.699,54
- 14 acertos: 513 apostas ganhadoras, R$ 650,16
- 13 acertos: 12455 apostas ganhadoras, R$ 35,00
- 12 acertos: 125571 apostas ganhadoras, R$ 14,00
- 11 acertos: 578271 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Mega-Sena
Resultado do concurso nº 2.943, sorteado na cidade de São Paulo (SP):
08 - 29 - 30 - 36 - 39 - 60
Premiação:
- 6 acertos: 1 aposta ganhadora, R$ 14.986.158,02
- 5 acertos: 21 apostas ganhadoras, R$ 75.130,37
- 4 acertos: 1.720 apostas ganhadoras, R$ 1.512,01
Quina
Resultado do concurso nº 6.886, sorteado na cidade de São Paulo (SP):
09 - 20 - 33 - 63 - 69
Premiação:
- 5 acertos: não houve ganhadores
- 4 acertos: 41 apostas ganhadoras, R$ 10.574,65
- 3 acertos: 3.560 apostas ganhadoras, R$ 115,98
- 2 acertos: 91.857 apostas ganhadoras, R$ 4,49
Acumulado próximo concurso: R$ 6.715.493,57
Dia de Sorte
Resultado do concurso nº 1144, sorteado na cidade de São Paulo (SP):
03 - 05 - 11 - 13 - 23 - 24 - 26
Mês da sorte: MARÇO
Premiação:
- 7 acertos: Não houve ganhadores
- 6 acertos: 27 apostas ganhadoras, R$ 2.784,67
- 5 acertos: 1.026 apostas ganhadoras, R$ 25,00
- 4 acertos: 14.006 apostas ganhadoras, R$ 5,00
- Mês da sorte: 45.817 apostas ganhadoras, R$ 2,50
Timemania
Resultado do concurso nº 2.323, sorteado na cidade de São Paulo (SP):
13 - 33 - 52 - 60 - 65 - 66 - 79
Time do coração: PORTUGUESA/RJ
Premiação:
- 7 acertos: não houve ganhadores
- 6 acertos: 4 apostas ganhadoras, R$ 120.886,16
- 5 acertos: 500 apostas ganhadoras, R$ 1.381,55
- 4 acertos: 8.456 apostas ganhadoras, R$ 10,50
- 3 acertos: 79.054 apostas ganhadoras, R$ 3,50
- Time do Coração: 18.743 apostas ganhadoras, R$ 8,50
Acumulado próximo concurso: R$ 51.512.314,61