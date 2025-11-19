Confira os resultados das loterias desta terça-feira

Lotofácil
Resultado do concurso nº 3.541, sorteado na cidade de São Paulo (SP):
01 - 02 - 03 - 04 - 06 - 08 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 23 - 25
Premiação:
- 15 acertos: Não houve acertador
- 14 acertos: 137 apostas ganhadoras, R$ 2.753,20
- 13 acertos: 7.112 apostas ganhadoras, R$ 35,00
- 12 acertos: 85.356 apostas ganhadoras, R$ 14,00
- 11 acertos: 467882 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Mega-Sena
Resultado do concurso nº 2.941, sorteado na cidade de São Paulo (SP):
14 - 30 - 33 - 35 - 48 - 51
Premiação:
- 6 acertos: não houve ganhadores
- 5 acertos: 24 apostas ganhadoras, R$ 50.276,06
- 4 acertos: 1.523 apostas ganhadoras, R$ 1.305,93
Acumulado próximo concurso: R$ 3.712.693,81
Quina
Resultado do concurso nº 6.388, sorteado na cidade de São Paulo (SP):
26 - 49 - 52 - 54 - 57
Premiação:
- 5 acertos: não houve ganhadores
- 4 acertos: 60 apostas ganhadoras, R$ 6.045,05
- 3 acertos: 4.816 apostas ganhadoras, R$ 71,72
- 2 acertos: 74.300 apostas ganhadoras, R$ 4,64
Acumulado próximo concurso: R$ 12.231.277,76
Dia de Sorte
Resultado do concurso nº 1142, sorteado na cidade de São Paulo (SP):
20 - 22 - 23 - 24 - 28 - 30 - 31
Mês da sorte: MAIO
Premiação:
- 7 acertos: 1 aposta ganhadora, R$ 3.641.283,30
- 6 acertos: 142 apostas ganhadoras, R$ 2.159,79
- 5 acertos: 3.943 apostas ganhadoras, R$ 25,00
- 4 acertos: 46.656 apostas ganhadoras, R$ 5,00
- Mês da sorte: 151.673 apostas ganhadoras, R$ 2,50
Timemania
Resultado do concurso nº 2.321, sorteado na cidade de São Paulo (SP):
05 - 09 - 13 - 15 - 27 - 31 - 52
Time do coração: GRÊMIO/RS
Premiação:
- 7 acertos: não houve ganhadores
- 6 acertos: 18 apostas ganhadoras, R$ 25.964,33
- 5 acertos: 718 apostas ganhadoras, R$ 929,88
- 4 acertos: 11.660 apostas ganhadoras, R$ 10,50
- 3 acertos: 97.980 apostas ganhadoras, R$ 3,50
- Time do Coração: 50.567 apostas ganhadoras, R$ 8,50
Acumulado próximo concurso: R$ 48.883.453,32