Confira os resultados das loterias desta terça-feira

Confira os resultados dos sorteios desta terça-feira (18)

Lotofácil

Resultado do concurso nº 3.541, sorteado na cidade de São Paulo (SP):

01 - 02 - 03 - 04 - 06 - 08 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 23 - 25

Premiação:

15 acertos : Não houve acertador

: Não houve acertador 14 acertos : 137 apostas ganhadoras, R$ 2.753,20

: 137 apostas ganhadoras, R$ 2.753,20 13 acertos : 7.112 apostas ganhadoras, R$ 35,00

: 7.112 apostas ganhadoras, R$ 35,00 12 acertos : 85.356 apostas ganhadoras, R$ 14,00

: 85.356 apostas ganhadoras, R$ 14,00 11 acertos: 467882 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Mega-Sena

Resultado do concurso nº 2.941, sorteado na cidade de São Paulo (SP):

14 - 30 - 33 - 35 - 48 - 51

Premiação:

6 acertos : não houve ganhadores

: não houve ganhadores 5 acertos : 24 apostas ganhadoras, R$ 50.276,06

: 24 apostas ganhadoras, R$ 50.276,06 4 acertos: 1.523 apostas ganhadoras, R$ 1.305,93

Acumulado próximo concurso: R$ 3.712.693,81

Quina

Resultado do concurso nº 6.388, sorteado na cidade de São Paulo (SP):

26 - 49 - 52 - 54 - 57

Premiação:

5 acertos : não houve ganhadores

: não houve ganhadores 4 acertos : 60 apostas ganhadoras, R$ 6.045,05

: 60 apostas ganhadoras, R$ 6.045,05 3 acertos : 4.816 apostas ganhadoras, R$ 71,72

: 4.816 apostas ganhadoras, R$ 71,72 2 acertos: 74.300 apostas ganhadoras, R$ 4,64

Acumulado próximo concurso: R$ 12.231.277,76

Dia de Sorte

Resultado do concurso nº 1142, sorteado na cidade de São Paulo (SP):

20 - 22 - 23 - 24 - 28 - 30 - 31

Mês da sorte: MAIO

Premiação:

7 acertos : 1 aposta ganhadora, R$ 3.641.283,30

: 1 aposta ganhadora, R$ 3.641.283,30 6 acertos : 142 apostas ganhadoras, R$ 2.159,79

: 142 apostas ganhadoras, R$ 2.159,79 5 acertos : 3.943 apostas ganhadoras, R$ 25,00

: 3.943 apostas ganhadoras, R$ 25,00 4 acertos : 46.656 apostas ganhadoras, R$ 5,00

: 46.656 apostas ganhadoras, R$ 5,00 Mês da sorte: 151.673 apostas ganhadoras, R$ 2,50

Timemania

Resultado do concurso nº 2.321, sorteado na cidade de São Paulo (SP):

05 - 09 - 13 - 15 - 27 - 31 - 52

Time do coração: GRÊMIO/RS

Premiação:

7 acertos : não houve ganhadores

: não houve ganhadores 6 acertos : 18 apostas ganhadoras, R$ 25.964,33

: 18 apostas ganhadoras, R$ 25.964,33 5 acertos : 718 apostas ganhadoras, R$ 929,88

: 718 apostas ganhadoras, R$ 929,88 4 acertos : 11.660 apostas ganhadoras, R$ 10,50

: 11.660 apostas ganhadoras, R$ 10,50 3 acertos : 97.980 apostas ganhadoras, R$ 3,50

: 97.980 apostas ganhadoras, R$ 3,50 Time do Coração: 50.567 apostas ganhadoras, R$ 8,50