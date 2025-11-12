Confira os resultados das loterias desta terça-feira

Dia de Sorte
Resultado do concurso nº 1140, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (11):
01 - 07 - 14 - 15 - 20 - 27 - 30
Mês da sorte: Setembro
Quina
Resultado do concurso nº 6876, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (11):
01 - 11 - 17 - 22 - 46
Premiação:
- 5 acertos: Não houve acertador
- 4 acertos: 46 apostas ganhadoras, R$ 10.487,71
- 3 acertos: 4297 apostas ganhadoras, R$ 106,92
- 2 acertos: 110614 apostas ganhadoras, R$ 4,15
Acumulado para o próximo concurso: R$ 8.500.000,00
Mega-Sena
Resultado do concurso nº 2939, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (11):
22 - 31 - 33 - 37 - 42 - 49
Premiação:
- 6 acertos: Não houve acertador
- 5 acertos: 77 apostas ganhadoras, R$ 34.767,00
- 4 acertos: 4159 apostas ganhadoras, R$ 1.061,00
- Estimativa para o próximo concurso: R$ 100.000.000,00
Lotofácil
Resultado do concurso nº 3536, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (11):
01 - 03 - 04 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 15 - 16 - 17 - 18 - 22 - 24
Premiação:
- 15 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 1.974.486,37
- 14 acertos: 157 apostas ganhadoras, R$ 2.636,97
- 13 acertos: 6234 apostas ganhadoras, R$ 35,00
- 12 acertos: 83894 apostas ganhadoras, R$ 14,00
- 11 acertos: 479859 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Timemania
Resultado do concurso nº 2319, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (11):
35 - 38 - 43 - 48 - 60 - 67 - 79
Time do coração: CORITIBA/PR