Confira os resultados das loterias desta terça-feira

Confira os resultados dos sorteios desta terça-feira (11).

Dia de Sorte

Resultado do concurso nº 1140, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (11):

01 - 07 - 14 - 15 - 20 - 27 - 30

Mês da sorte: Setembro

Quina

Resultado do concurso nº 6876, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (11):

01 - 11 - 17 - 22 - 46

Premiação:

5 acertos: Não houve acertador

Não houve acertador 4 acertos: 46 apostas ganhadoras, R$ 10.487,71

46 apostas ganhadoras, R$ 10.487,71 3 acertos: 4297 apostas ganhadoras, R$ 106,92

4297 apostas ganhadoras, R$ 106,92 2 acertos: 110614 apostas ganhadoras, R$ 4,15

Acumulado para o próximo concurso: R$ 8.500.000,00

Mega-Sena

Resultado do concurso nº 2939, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (11):

22 - 31 - 33 - 37 - 42 - 49

Premiação:

6 acertos: Não houve acertador

Não houve acertador 5 acertos: 77 apostas ganhadoras, R$ 34.767,00

77 apostas ganhadoras, R$ 34.767,00 4 acertos: 4159 apostas ganhadoras, R$ 1.061,00

4159 apostas ganhadoras, R$ 1.061,00 Estimativa para o próximo concurso: R$ 100.000.000,00

Lotofácil

Resultado do concurso nº 3536, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (11):

01 - 03 - 04 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 15 - 16 - 17 - 18 - 22 - 24

Premiação:

15 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 1.974.486,37

1 apostas ganhadoras, R$ 1.974.486,37 14 acertos: 157 apostas ganhadoras, R$ 2.636,97

157 apostas ganhadoras, R$ 2.636,97 13 acertos: 6234 apostas ganhadoras, R$ 35,00

6234 apostas ganhadoras, R$ 35,00 12 acertos: 83894 apostas ganhadoras, R$ 14,00

83894 apostas ganhadoras, R$ 14,00 11 acertos: 479859 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Timemania

Resultado do concurso nº 2319, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (11):

35 - 38 - 43 - 48 - 60 - 67 - 79

Time do coração: CORITIBA/PR