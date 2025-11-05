Confira os resultados das loterias desta terça-feira

Confira os resultados dos sorteios desta segunda-feira (3) Arte GaúchaZH / Arte GaúchaZH

Lotofácil

Resultado do concurso nº 3530, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (4):

01 - 02 - 03 - 05 - 07 - 11 - 12 - 13 - 15 - 16 - 20 - 22 - 23 - 24 - 25

Premiação:

15 acertos: Não houve acertador

Não houve acertador 14 acertos: 349 apostas ganhadoras, R$ 2.409,09

349 apostas ganhadoras, R$ 2.409,09 13 acertos: 14907 apostas ganhadoras, R$ 35,00

14907 apostas ganhadoras, R$ 35,00 12 acertos: 189509 apostas ganhadoras, R$ 14,00

189509 apostas ganhadoras, R$ 14,00 11 acertos: 1001153 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 10.500.000,00

Mega-Sena

Resultado do concurso nº 2936, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (4):

04 - 07 - 09 - 15 - 29 - 32

Premiação:

6 acertos: Não houve acertador

Não houve acertador 5 acertos: 61 apostas ganhadoras, R$ 34.125,04

61 apostas ganhadoras, R$ 34.125,04 4 acertos: 5298 apostas ganhadoras, R$ 647,65