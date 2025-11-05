Confira os resultados das loterias desta terça-feira

Lotofácil
Resultado do concurso nº 3530, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (4):
01 - 02 - 03 - 05 - 07 - 11 - 12 - 13 - 15 - 16 - 20 - 22 - 23 - 24 - 25
Premiação:
- 15 acertos: Não houve acertador
- 14 acertos: 349 apostas ganhadoras, R$ 2.409,09
- 13 acertos: 14907 apostas ganhadoras, R$ 35,00
- 12 acertos: 189509 apostas ganhadoras, R$ 14,00
- 11 acertos: 1001153 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 10.500.000,00
Mega-Sena
Resultado do concurso nº 2936, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (4):
04 - 07 - 09 - 15 - 29 - 32
Premiação:
- 6 acertos: Não houve acertador
- 5 acertos: 61 apostas ganhadoras, R$ 34.125,04
- 4 acertos: 5298 apostas ganhadoras, R$ 647,65
Acumulado para o próximo concurso: R$ 48.000.000,00