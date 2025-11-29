Confira os resultados das loterias desta sexta

Confira os resultados dos sorteios desta quinta-feira (27) Arte GaúchaZH / Arte GaúchaZH

Dupla Sena

Resultado do concurso nº 2892, sorteado na cidade de São Paulo (SP):

1º sorteio:

02 - 09 - 13 - 16 - 25 - 43

2º sorteio:

01 - 02 - 23 - 31 - 34 - 40 -

Premiação:

1º sorteio:

6 acertos: Não houve ganhadores

Não houve ganhadores 5 acertos: 6 apostas ganhadoras, R$ 6.859,59

6 apostas ganhadoras, R$ 6.859,59 4 acertos: 388 apostas ganhadoras, R$ 121,22

388 apostas ganhadoras, R$ 121,22 3 acertos: 6948 apostas ganhadoras, R$ 3,38

2º sorteio:

6 acertos: Não houve ganhadores

Não houve ganhadores 5 acertos: 5 apostas ganhadoras, R$ 7.408,36

5 apostas ganhadoras, R$ 7.408,36 4 acertos: 319 apostas ganhadoras, R$ 147,45

319 apostas ganhadoras, R$ 147,45 3 acertos: 6997 apostas ganhadoras, R$ 3,36

Lotofácil

Resultado do concurso nº 3549, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (28):

02 - 05 - 07 - 08 - 09 - 11 - 12 - 14 - 17 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25

Premiação:

15 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 773.742,07

2 apostas ganhadoras, R$ 773.742,07 14 acertos: 273 apostas ganhadoras, R$ 1.697,91

273 apostas ganhadoras, R$ 1.697,91 13 acertos: 10313 apostas ganhadoras, R$ 35,00

10313 apostas ganhadoras, R$ 35,00 12 acertos: 109355 apostas ganhadoras, R$ 14,00

109355 apostas ganhadoras, R$ 14,00 11 acertos: 572415 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 7.000.000,00

Vencedores:

IPAMERI/GO

1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos CARAZINHO/RS

1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

Lotomania

Resultado do concurso nº 2855, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (28):

03 - 08 - 12 - 15 - 20 - 29 - 42 - 43 - 45 - 47 - 50 - 53 - 62 - 67 - 73 - 75 - 81 - 86 - 87 - 96

Premiação:

20 acertos: Não houve acertador

Não houve acertador 19 acertos: 4 apostas ganhadoras, R$ 48.313,49

4 apostas ganhadoras, R$ 48.313,49 18 acertos: 47 apostas ganhadoras, R$ 2.569,87

47 apostas ganhadoras, R$ 2.569,87 17 acertos: 445 apostas ganhadoras, R$ 271,42

445 apostas ganhadoras, R$ 271,42 16 acertos: 2517 apostas ganhadoras, R$ 47,98

2517 apostas ganhadoras, R$ 47,98 15 acertos: 11038 apostas ganhadoras, R$ 10,94

11038 apostas ganhadoras, R$ 10,94 0 acertos: Não houve acertador

Acumulado para o próximo concurso: R$ 3.000.000,00

Quina

Resultado do concurso nº 6889, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (28):

01 - 06 - 28 - 41 - 42

Premiação:

5 acertos: Não houve acertador

Não houve acertador 4 acertos: 37 apostas ganhadoras, R$ 7.401,78

37 apostas ganhadoras, R$ 7.401,78 3 acertos: 2460 apostas ganhadoras, R$ 106,02

2460 apostas ganhadoras, R$ 106,02 2 acertos: 57021 apostas ganhadoras, R$ 4,57

Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.400.000,00

Super sete

Resultado do concurso nº 778, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (28):

coluna 1: 8

coluna 2: 2

coluna 3: 0

coluna 4: 8

coluna 5: 3

coluna 6: 8

coluna 7: 5

Premiação:

7 acertos: não houve ganhadores

não houve ganhadores 6 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 69.420,34

1 apostas ganhadoras, R$ 69.420,34 5 acertos: 68 apostas ganhadoras, R$ 1.458,41

68 apostas ganhadoras, R$ 1.458,41 4 acertos: 1112 apostas ganhadoras, R$ 89,18

1112 apostas ganhadoras, R$ 89,18 3 acertos: 11580 apostas ganhadoras, R$ 6,00