Confira os resultados das loterias desta sexta

Dupla Sena
Resultado do concurso nº 2892, sorteado na cidade de São Paulo (SP):
1º sorteio:
02 - 09 - 13 - 16 - 25 - 43
2º sorteio:
01 - 02 - 23 - 31 - 34 - 40 -
Premiação:
1º sorteio:
- 6 acertos: Não houve ganhadores
- 5 acertos: 6 apostas ganhadoras, R$ 6.859,59
- 4 acertos: 388 apostas ganhadoras, R$ 121,22
- 3 acertos: 6948 apostas ganhadoras, R$ 3,38
2º sorteio:
- 6 acertos: Não houve ganhadores
- 5 acertos: 5 apostas ganhadoras, R$ 7.408,36
- 4 acertos: 319 apostas ganhadoras, R$ 147,45
- 3 acertos: 6997 apostas ganhadoras, R$ 3,36
Lotofácil
Resultado do concurso nº 3549, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (28):
02 - 05 - 07 - 08 - 09 - 11 - 12 - 14 - 17 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25
Premiação:
- 15 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 773.742,07
- 14 acertos: 273 apostas ganhadoras, R$ 1.697,91
- 13 acertos: 10313 apostas ganhadoras, R$ 35,00
- 12 acertos: 109355 apostas ganhadoras, R$ 14,00
- 11 acertos: 572415 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 7.000.000,00
Vencedores:
- IPAMERI/GO
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
- CARAZINHO/RS
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
Lotomania
Resultado do concurso nº 2855, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (28):
03 - 08 - 12 - 15 - 20 - 29 - 42 - 43 - 45 - 47 - 50 - 53 - 62 - 67 - 73 - 75 - 81 - 86 - 87 - 96
Premiação:
- 20 acertos: Não houve acertador
- 19 acertos: 4 apostas ganhadoras, R$ 48.313,49
- 18 acertos: 47 apostas ganhadoras, R$ 2.569,87
- 17 acertos: 445 apostas ganhadoras, R$ 271,42
- 16 acertos: 2517 apostas ganhadoras, R$ 47,98
- 15 acertos: 11038 apostas ganhadoras, R$ 10,94
- 0 acertos: Não houve acertador
Acumulado para o próximo concurso: R$ 3.000.000,00
Quina
Resultado do concurso nº 6889, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (28):
01 - 06 - 28 - 41 - 42
Premiação:
- 5 acertos: Não houve acertador
- 4 acertos: 37 apostas ganhadoras, R$ 7.401,78
- 3 acertos: 2460 apostas ganhadoras, R$ 106,02
- 2 acertos: 57021 apostas ganhadoras, R$ 4,57
Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.400.000,00
Super sete
Resultado do concurso nº 778, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (28):
coluna 1: 8
coluna 2: 2
coluna 3: 0
coluna 4: 8
coluna 5: 3
coluna 6: 8
coluna 7: 5
Premiação:
- 7 acertos: não houve ganhadores
- 6 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 69.420,34
- 5 acertos: 68 apostas ganhadoras, R$ 1.458,41
- 4 acertos: 1112 apostas ganhadoras, R$ 89,18
- 3 acertos: 11580 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 6.000.000,00