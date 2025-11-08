Confira os resultados das loterias desta sexta

Dupla Sena
Resultado do concurso nº 2883, sorteado na cidade de São Paulo (SP):
1º sorteio:
03 - 08 - 18 - 20 - 25 - 50
2º sorteio:
02 - 20 - 27 - 31 - 38 - 46 -
Premiação:
1º sorteio:
- 6 acertos: Não houve ganhadores
- 5 acertos: 9 apostas ganhadoras, R$ 4.337,67
- 4 acertos: 306 apostas ganhadoras, R$ 145,80
- 3 acertos: 6060 apostas ganhadoras, R$ 3,68
2º sorteio:
- 6 acertos: Não houve ganhadores
- 5 acertos: 5 apostas ganhadoras, R$ 7.027,03
- 4 acertos: 260 apostas ganhadoras, R$ 171,60
- 3 acertos: 5608 apostas ganhadoras, R$ 3,97
Lotofácil
Resultado do concurso nº 3533, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (7):
01 - 03 - 05 - 06 - 08 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 19 - 20 - 22 - 23 - 25
Premiação:
- 15 acertos: 4 apostas ganhadoras, R$ 398.110,55
- 14 acertos: 196 apostas ganhadoras, R$ 1.703,57
- 13 acertos: 7782 apostas ganhadoras, R$ 35,00
- 12 acertos: 116828 apostas ganhadoras, R$ 14,00
- 11 acertos: 545310 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.800.000,00
Vencedores:
- CANAL ELETRONICO/--
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
- SANTA RITA/PB
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
- NOSSA SENHORA DAS DORES/SE
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
- SANTOS/SP
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
Lotomania
Resultado do concurso nº 2846, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (07):
12 - 13 - 14 - 16 - 25 - 28 - 33 - 39 - 41 - 42 - 53 - 60 - 67 - 68 - 73 - 74 - 76 - 92 - 93 - 97
Premiação:
- 20 acertos: Não houve acertador
- 19 acertos: 3 apostas ganhadoras, R$ 68.607,64
- 18 acertos: 56 apostas ganhadoras, R$ 2.297,13
- 17 acertos: 500 apostas ganhadoras, R$ 257,27
- 16 acertos: 2899 apostas ganhadoras, R$ 44,37
- 15 acertos: 12306 apostas ganhadoras, R$ 10,45
- 0 acertos: 1 aposta ganhadora, R$ 102.911,50
Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.286.780,37
Quina
Resultado do concurso nº 6873, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (31):
09 - 24 - 28 - 35 - 36
Premiação:
- 5 acertos: Não houve acertador
- 4 acertos: 54 apostas ganhadoras, R$ 8.363,75
- 3 acertos: 5.189 apostas ganhadoras, R$ 82,89
- 2 acertos: 110.986 apostas ganhadoras, R$ 3,87
Acumulado para o próximo concurso: R$ 4.111.566,47
Super sete
Resultado do concurso nº 769, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (7):
coluna 1: 5
coluna 2: 8
coluna 3: 4
coluna 4: 6
coluna 5: 3
coluna 6: 3
coluna 7: 0
Premiação:
- 7 acertos: não houve ganhadores
- 6 acertos: 3 apostas ganhadoras, R$ 16.638,11
- 5 acertos: 90 apostas ganhadoras, R$ 792,29
- 4 acertos: 995 apostas ganhadoras, R$ 71,66
- 3 acertos: 8.941 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 3.977.314,76