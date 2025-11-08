Confira os resultados das loterias desta sexta

Confira os resultados dos sorteios desta sexta-feira (7) Arte GaúchaZH / Arte GaúchaZH

Dupla Sena

Resultado do concurso nº 2883, sorteado na cidade de São Paulo (SP):

1º sorteio:

03 - 08 - 18 - 20 - 25 - 50

2º sorteio:

02 - 20 - 27 - 31 - 38 - 46 -

Premiação:

1º sorteio:

6 acertos: Não houve ganhadores

Não houve ganhadores 5 acertos: 9 apostas ganhadoras, R$ 4.337,67

9 apostas ganhadoras, R$ 4.337,67 4 acertos: 306 apostas ganhadoras, R$ 145,80

306 apostas ganhadoras, R$ 145,80 3 acertos: 6060 apostas ganhadoras, R$ 3,68

2º sorteio:

6 acertos: Não houve ganhadores

Não houve ganhadores 5 acertos: 5 apostas ganhadoras, R$ 7.027,03

5 apostas ganhadoras, R$ 7.027,03 4 acertos: 260 apostas ganhadoras, R$ 171,60

260 apostas ganhadoras, R$ 171,60 3 acertos: 5608 apostas ganhadoras, R$ 3,97

Lotofácil

Resultado do concurso nº 3533, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (7):

01 - 03 - 05 - 06 - 08 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 19 - 20 - 22 - 23 - 25

Premiação:

15 acertos: 4 apostas ganhadoras, R$ 398.110,55

4 apostas ganhadoras, R$ 398.110,55 14 acertos: 196 apostas ganhadoras, R$ 1.703,57

196 apostas ganhadoras, R$ 1.703,57 13 acertos: 7782 apostas ganhadoras, R$ 35,00

7782 apostas ganhadoras, R$ 35,00 12 acertos: 116828 apostas ganhadoras, R$ 14,00

116828 apostas ganhadoras, R$ 14,00 11 acertos: 545310 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.800.000,00

Vencedores:

CANAL ELETRONICO/--

1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos SANTA RITA/PB

1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos NOSSA SENHORA DAS DORES/SE

1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos SANTOS/SP

1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

Lotomania

Resultado do concurso nº 2846, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (07):

12 - 13 - 14 - 16 - 25 - 28 - 33 - 39 - 41 - 42 - 53 - 60 - 67 - 68 - 73 - 74 - 76 - 92 - 93 - 97

Premiação:

20 acertos: Não houve acertador

Não houve acertador 19 acertos: 3 apostas ganhadoras, R$ 68.607,64

3 apostas ganhadoras, R$ 68.607,64 18 acertos: 56 apostas ganhadoras, R$ 2.297,13

56 apostas ganhadoras, R$ 2.297,13 17 acertos: 500 apostas ganhadoras, R$ 257,27

500 apostas ganhadoras, R$ 257,27 16 acertos: 2899 apostas ganhadoras, R$ 44,37

2899 apostas ganhadoras, R$ 44,37 15 acertos: 12306 apostas ganhadoras, R$ 10,45

12306 apostas ganhadoras, R$ 10,45 0 acertos: 1 aposta ganhadora, R$ 102.911,50

Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.286.780,37

Quina

Resultado do concurso nº 6873, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (31):

09 - 24 - 28 - 35 - 36

Premiação:

5 acertos: Não houve acertador

Não houve acertador 4 acertos: 54 apostas ganhadoras, R$ 8.363,75

54 apostas ganhadoras, R$ 8.363,75 3 acertos: 5.189 apostas ganhadoras, R$ 82,89

5.189 apostas ganhadoras, R$ 82,89 2 acertos: 110.986 apostas ganhadoras, R$ 3,87

Acumulado para o próximo concurso: R$ 4.111.566,47

Super sete

Resultado do concurso nº 769, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (7):

coluna 1: 5

coluna 2: 8

coluna 3: 4

coluna 4: 6

coluna 5: 3

coluna 6: 3

coluna 7: 0

Premiação:

7 acertos: não houve ganhadores

não houve ganhadores 6 acertos: 3 apostas ganhadoras, R$ 16.638,11

3 apostas ganhadoras, R$ 16.638,11 5 acertos: 90 apostas ganhadoras, R$ 792,29

90 apostas ganhadoras, R$ 792,29 4 acertos: 995 apostas ganhadoras, R$ 71,66

995 apostas ganhadoras, R$ 71,66 3 acertos: 8.941 apostas ganhadoras, R$ 6,00