Confira os resultados das loterias desta segunda-feira

Confira os resultados dos sorteios desta segunda-feira (24) Arte GaúchaZH / Arte GaúchaZH

Dupla Sena

Resultado do concurso nº 2890, sorteado na cidade de São Paulo (SP):

1º sorteio:

03 - 11 - 12 - 16 - 23 - 34

2º sorteio:

13 - 25 - 27 - 29 - 41 - 43

Premiação:

1º sorteio:

6 acertos: Não houve ganhadores

Não houve ganhadores 5 acertos: 6 apostas ganhadoras R$ 6.902,31

6 apostas ganhadoras R$ 6.902,31 4 acertos: 408 apostas ganhadoras R$ 116,00

408 apostas ganhadoras R$ 116,00 3 acertos: 6.883 apostas ganhadoras R$ 3,99

2º sorteio:

6 acertos: Não houve ganhadores

Não houve ganhadores 5 acertos: 11 apostas ganhadoras R$ 3.936,31

11 apostas ganhadoras R$ 3.936,31 4 acertos: 506 apostas ganhadoras R$ 108,66

506 apostas ganhadoras R$ 108,66 3 acertos: 8.085 apostas ganhadoras R$ 2,92

Lotofácil

Resultado do concurso nº 3545, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (24):

01 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 11 - 12 - 14 - 17 - 19 - 20 - 21 - 22 - 25

Premiação:

15 acertos: 6 apostas ganhadoras, R$ 275.315,74

6 apostas ganhadoras, R$ 275.315,74 14 acertos: 348 apostas ganhadoras, R$ 1.421,85

348 apostas ganhadoras, R$ 1.421,85 13 acertos: 9251 apostas ganhadoras, R$ 35,00

9251 apostas ganhadoras, R$ 35,00 12 acertos: 106805 apostas ganhadoras, R$ 14,00

106805 apostas ganhadoras, R$ 14,00 11 acertos: 502750 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Acumulado para o próximo concurso de final zero (3550): R$ 1.859.437,63

Lotomania

Resultado do concurso nº 2853, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (24):

11 - 27 - 37 - 41 - 43 - 52 - 53 - 57 - 60 - 62 - 66 - 68 - 71 - 73 - 77 - 79 - 82 - 87 - 90 - 95

Premiação:

20 acertos: Não houve acertador

Não houve acertador 19 acertos: 9 apostas ganhadoras, R$ 20.549,83

9 apostas ganhadoras, R$ 20.549,83 18 acertos: 75 apostas ganhadoras, R$ 2.201,76

75 apostas ganhadoras, R$ 2.201,76 17 acertos: 612 apostas ganhadoras, R$ 188,87

612 apostas ganhadoras, R$ 188,87 16 acertos: 3432 apostas ganhadoras, R$ 33,68

3432 apostas ganhadoras, R$ 33,68 15 acertos: 17532 apostas ganhadoras, R$ 6,59

17532 apostas ganhadoras, R$ 6,59 0 acertos: Não houve acertador

Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.681.374,71

Quina

Resultado do concurso nº 6885, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (24):

12 - 39 - 41 - 68 - 78

Premiação:

5 acertos: Não houve acertador

Não houve acertador 4 acertos: 33 apostas ganhadoras, R$ 8.808,08

33 apostas ganhadoras, R$ 8.808,08 3 acertos: 2809 apostas ganhadoras, R$ 98,54

2809 apostas ganhadoras, R$ 98,54 2 acertos: 65760 apostas ganhadoras, R$ 4,20

Acumulado para o próximo concurso: R$ 6.000.000,00

Super sete

Resultado do concurso nº 776, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (10):

coluna 1: 3

coluna 2: 2

coluna 3: 1

coluna 4: 6

coluna 5: 1

coluna 6: 8

coluna 7: 9

Premiação:

7 acertos: não houve ganhadores

não houve ganhadores 6 acertos: 3 apostas ganhadoras, R$ 20.632,60

3 apostas ganhadoras, R$ 20.632,60 5 acertos: 72 apostas ganhadoras, R$ 1.228,13

72 apostas ganhadoras, R$ 1.228,13 4 acertos: 1.458 apostas ganhadoras, R$ 60,64

1.458 apostas ganhadoras, R$ 60,64 3 acertos: 12.697 apostas ganhadoras, R$ 6,00