Confira os resultados das loterias desta segunda-feira

Dupla Sena
Resultado do concurso nº 2890, sorteado na cidade de São Paulo (SP):
1º sorteio:
03 - 11 - 12 - 16 - 23 - 34
2º sorteio:
13 - 25 - 27 - 29 - 41 - 43
Premiação:
1º sorteio:
- 6 acertos: Não houve ganhadores
- 5 acertos: 6 apostas ganhadoras R$ 6.902,31
- 4 acertos: 408 apostas ganhadoras R$ 116,00
- 3 acertos: 6.883 apostas ganhadoras R$ 3,99
2º sorteio:
- 6 acertos: Não houve ganhadores
- 5 acertos: 11 apostas ganhadoras R$ 3.936,31
- 4 acertos: 506 apostas ganhadoras R$ 108,66
- 3 acertos: 8.085 apostas ganhadoras R$ 2,92
Lotofácil
Resultado do concurso nº 3545, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (24):
01 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 11 - 12 - 14 - 17 - 19 - 20 - 21 - 22 - 25
Premiação:
- 15 acertos: 6 apostas ganhadoras, R$ 275.315,74
- 14 acertos: 348 apostas ganhadoras, R$ 1.421,85
- 13 acertos: 9251 apostas ganhadoras, R$ 35,00
- 12 acertos: 106805 apostas ganhadoras, R$ 14,00
- 11 acertos: 502750 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Acumulado para o próximo concurso de final zero (3550): R$ 1.859.437,63
Lotomania
Resultado do concurso nº 2853, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (24):
11 - 27 - 37 - 41 - 43 - 52 - 53 - 57 - 60 - 62 - 66 - 68 - 71 - 73 - 77 - 79 - 82 - 87 - 90 - 95
Premiação:
- 20 acertos: Não houve acertador
- 19 acertos: 9 apostas ganhadoras, R$ 20.549,83
- 18 acertos: 75 apostas ganhadoras, R$ 2.201,76
- 17 acertos: 612 apostas ganhadoras, R$ 188,87
- 16 acertos: 3432 apostas ganhadoras, R$ 33,68
- 15 acertos: 17532 apostas ganhadoras, R$ 6,59
- 0 acertos: Não houve acertador
Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.681.374,71
Quina
Resultado do concurso nº 6885, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (24):
12 - 39 - 41 - 68 - 78
Premiação:
- 5 acertos: Não houve acertador
- 4 acertos: 33 apostas ganhadoras, R$ 8.808,08
- 3 acertos: 2809 apostas ganhadoras, R$ 98,54
- 2 acertos: 65760 apostas ganhadoras, R$ 4,20
Acumulado para o próximo concurso: R$ 6.000.000,00
Super sete
Resultado do concurso nº 776, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (10):
coluna 1: 3
coluna 2: 2
coluna 3: 1
coluna 4: 6
coluna 5: 1
coluna 6: 8
coluna 7: 9
Premiação:
- 7 acertos: não houve ganhadores
- 6 acertos: 3 apostas ganhadoras, R$ 20.632,60
- 5 acertos: 72 apostas ganhadoras, R$ 1.228,13
- 4 acertos: 1.458 apostas ganhadoras, R$ 60,64
- 3 acertos: 12.697 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 5.284.534,59