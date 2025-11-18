Confira os resultados das loterias desta segunda-feira

Dupla Sena

Resultado do concurso nº2887, sorteado na cidade de São Paulo (SP):

1º sorteio:

14 - 16 - 31 - 32 - 35 - 44

2º sorteio:

02 - 08 - 26 - 28 - 32 - 44

Premiação:

6 acertos: Não houve ganhador

365 apostas ganhadoras, R$ 96,89 3 acertos: 5759 apostas ganhadoras, R$ 3,07

Lotofácil

Resultado do concurso nº 3540, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (17):

01 - 02 - 03 - 05 - 06 - 09 - 10 - 13 - 14 - 15 - 16 - 18 - 22 - 23 - 25

Premiação:

15 acertos: 8 apostas ganhadoras, R$ 1.393.089,65

329528 apostas ganhadoras, R$ 14,00 11 acertos: 1758304 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Estimativa para o próximo concurso: R$ 1.800.000,00

Cidades Ganhadoras:

CANAL ELETRONICO

4 apostas ganharam o prêmio para 15 acertos

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

Lotomania

Resultado do concurso nº 2850, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (17):

01 - 15 - 18 - 28 - 31 - 32 - 34 - 41 - 52 - 58 - 61 - 62 - 64 - 68 - 71 - 72 - 75 - 83 - 85 - 91

Premiação:

20 acertos: 3 apostas ganhadoras, R$ 1.360.825,81

3583 apostas ganhadoras, R$ 37,43 15 acertos: 12398 apostas ganhadoras, R$ 10,81

Acumulado para o próximo concurso: R$ 500.000,00

Quina

Resultado do concurso nº 6880, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (17):

31 - 44 - 57 - 61 - 62

Premiação:

5 acertos: Não houve ganhador

2062 apostas ganhadoras, R$ 165,98 2 acertos: 59055 apostas ganhadoras, R$ 5,79

Estimativa para o próximo concurso: R$ 1.300.000,00

Super sete

Resultado do concurso nº 773, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (17):

coluna 1: 9

coluna 2: 3

coluna 3: 6

coluna 4: 0

coluna 5: 1

coluna 6: 6

coluna 7: 3

Premiação:

7 acertos: Não houve ganhador

749 apostas ganhadoras, R$ 82,65 3 acertos: 7420 apostas ganhadoras, R$ 6,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 5.000.000,00



