Confira os resultados das loterias desta segunda-feira

Dupla Sena
Resultado do concurso nº2887, sorteado na cidade de São Paulo (SP):
1º sorteio:
14 - 16 - 31 - 32 - 35 - 44
2º sorteio:
02 - 08 - 26 - 28 - 32 - 44
Premiação:
- 6 acertos: Não houve ganhador
- 5 acertos: 5 apostas ganhadoras, R$ 6.189,08
- 4 acertos: 272 apostas ganhadoras, R$ 130,02
- 3 acertos: 5190 apostas ganhadoras, R$ 3,40
- 6 acertos: Não houve ganhador
- 5 acertos: 8 apostas ganhadoras, R$ 3.481,36
- 4 acertos: 365 apostas ganhadoras, R$ 96,89
- 3 acertos: 5759 apostas ganhadoras, R$ 3,07
Lotofácil
Resultado do concurso nº 3540, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (17):
01 - 02 - 03 - 05 - 06 - 09 - 10 - 13 - 14 - 15 - 16 - 18 - 22 - 23 - 25
Premiação:
- 15 acertos: 8 apostas ganhadoras, R$ 1.393.089,65
- 14 acertos: 856 apostas ganhadoras, R$ 1.859,76
- 13 acertos: 27191 apostas ganhadoras, R$ 35,00
- 12 acertos: 329528 apostas ganhadoras, R$ 14,00
- 11 acertos: 1758304 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Estimativa para o próximo concurso: R$ 1.800.000,00
Cidades Ganhadoras:
- CANAL ELETRONICO
4 apostas ganharam o prêmio para 15 acertos
- ITAPEMIRIM/ES
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
- PINHAIS/PR
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
- RIO DE JANEIRO/RJ
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
- PACARAIMA/RR
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
Lotomania
Resultado do concurso nº 2850, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (17):
01 - 15 - 18 - 28 - 31 - 32 - 34 - 41 - 52 - 58 - 61 - 62 - 64 - 68 - 71 - 72 - 75 - 83 - 85 - 91
Premiação:
- 20 acertos: 3 apostas ganhadoras, R$ 1.360.825,81
- 19 acertos: 17 apostas ganhadoras, R$ 12.624,06
- 18 acertos: 81 apostas ganhadoras, R$ 2.365,61
- 17 acertos: 550 apostas ganhadoras, R$ 243,87
- 16 acertos: 3583 apostas ganhadoras, R$ 37,43
- 15 acertos: 12398 apostas ganhadoras, R$ 10,81
Acumulado para o próximo concurso: R$ 500.000,00
Quina
Resultado do concurso nº 6880, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (17):
31 - 44 - 57 - 61 - 62
Premiação:
- 5 acertos: Não houve ganhador
- 4 acertos: 24 apostas ganhadoras, R$ 14.974,18
- 3 acertos: 2062 apostas ganhadoras, R$ 165,98
- 2 acertos: 59055 apostas ganhadoras, R$ 5,79
Estimativa para o próximo concurso: R$ 1.300.000,00
Super sete
Resultado do concurso nº 773, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (17):
coluna 1: 9
coluna 2: 3
coluna 3: 6
coluna 4: 0
coluna 5: 1
coluna 6: 6
coluna 7: 3
Premiação:
- 7 acertos: Não houve ganhador
- 6 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 21.666,82
- 5 acertos: 39 apostas ganhadoras, R$ 1.587,31
- 4 acertos: 749 apostas ganhadoras, R$ 82,65
- 3 acertos: 7420 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 5.000.000,00