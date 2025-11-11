Confira os resultados das loterias desta segunda-feira

Confira os resultados dos sorteios desta segunda-feira (10) Arte GaúchaZH / Arte GaúchaZH

Dupla Sena

Resultado do concurso nº 2884, sorteado na cidade de São Paulo (SP):

1º sorteio:

06 - 08 - 20 - 34 - 40 - 46

2º sorteio:

02 - 13 - 17 - 22 - 47 - 48

Premiação:

1º sorteio:

6 acertos: 1 aposta ganhadora R$ 1.005.367,28

1 aposta ganhadora R$ 1.005.367,28 5 acertos: 6 apostas ganhadoras R$ 8.018,40

6 apostas ganhadoras R$ 8.018,40 4 acertos: 312 apostas ganhadoras R$ 176,22

312 apostas ganhadoras R$ 176,22 3 acertos: 6.883 apostas ganhadoras R$ 3,99

2º sorteio:

6 acertos: Não houve ganhadores

Não houve ganhadores 5 acertos: 11 apostas ganhadoras R$ 3.936,31

11 apostas ganhadoras R$ 3.936,31 4 acertos: 506 apostas ganhadoras R$ 108,66

506 apostas ganhadoras R$ 108,66 3 acertos: 9.460 apostas ganhadoras R$ 2,90

Lotofácil

Resultado do concurso nº 3535, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (10):

02 - 03 - 06 - 07 - 08 - 09 - 11 - 13 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 25

Premiação:

15 acertos: 1 aposta ganhadora, R$ 1.879.951,06

1 aposta ganhadora, R$ 1.879.951,06 14 acertos: 228 apostas ganhadoras, R$ 1.728,88

228 apostas ganhadoras, R$ 1.728,88 13 acertos: 7102 apostas ganhadoras, R$ 35,00

7102 apostas ganhadoras, R$ 35,00 12 acertos: 93527 apostas ganhadoras, R$ 14,00

93527 apostas ganhadoras, R$ 14,00 11 acertos: 529187 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Acumulado para o próximo concurso de final zero (3540): R$ 1.801.623,28

Lotomania

Resultado do concurso nº 2847, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (10):

00 - 05 - 07 - 13 - 20 - 23 - 25 - 26 - 27 - 43 - 44 - 48 - 51 - 55 - 70 - 71 - 72 - 73 - 82 - 97

Premiação:

20 acertos: Não houve acertador

Não houve acertador 19 acertos: 1 aposta ganhadora, R$ 215.249,09

1 aposta ganhadora, R$ 215.249,09 18 acertos: 64 apostas ganhadoras, R$ 2.102,04

64 apostas ganhadoras, R$ 2.102,04 17 acertos: 523 apostas ganhadoras, R$ 257,22

523 apostas ganhadoras, R$ 257,22 16 acertos: 3243 apostas ganhadoras, R$ 41,48

3243 apostas ganhadoras, R$ 41,48 15 acertos: 14443 apostas ganhadoras, R$ 9,31

14443 apostas ganhadoras, R$ 9,31 0 acertos: Não houve acertador

Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.999.793,00

Quina

Resultado do concurso nº 6875, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (10):

09 - 22 - 23 - 34 - 64

Premiação:

5 acertos: Não houve acertador

Não houve acertador 4 acertos: 46 apostas ganhadoras, R$ 10.487,71

46 apostas ganhadoras, R$ 10.487,71 3 acertos: 4.297 apostas ganhadoras, R$ 106,92

4.297 apostas ganhadoras, R$ 106,92 2 acertos: 110.614 apostas ganhadoras, R$ 4,15

Acumulado para o próximo concurso: R$ 7.270.191,46

Super sete

Resultado do concurso nº 770, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (10):

coluna 1: 9

coluna 2: 4

coluna 3: 3

coluna 4: 4

coluna 5: 4

coluna 6: 9

coluna 7: 7

Premiação:

7 acertos: não houve ganhadores

não houve ganhadores 6 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 24.456,65

2 apostas ganhadoras, R$ 24.456,65 5 acertos: 48 apostas ganhadoras, R$ 1.455,75

48 apostas ganhadoras, R$ 1.455,75 4 acertos: 878 apostas ganhadoras, R$ 79,58

878 apostas ganhadoras, R$ 79,58 3 acertos: 9.029 apostas ganhadoras, R$ 6,00