Confira os resultados das loterias desta segunda-feira

Dupla Sena
Resultado do concurso nº 2884, sorteado na cidade de São Paulo (SP):
1º sorteio:
06 - 08 - 20 - 34 - 40 - 46
2º sorteio:
02 - 13 - 17 - 22 - 47 - 48
Premiação:
1º sorteio:
- 6 acertos: 1 aposta ganhadora R$ 1.005.367,28
- 5 acertos: 6 apostas ganhadoras R$ 8.018,40
- 4 acertos: 312 apostas ganhadoras R$ 176,22
- 3 acertos: 6.883 apostas ganhadoras R$ 3,99
2º sorteio:
- 6 acertos: Não houve ganhadores
- 5 acertos: 11 apostas ganhadoras R$ 3.936,31
- 4 acertos: 506 apostas ganhadoras R$ 108,66
- 3 acertos: 9.460 apostas ganhadoras R$ 2,90
Lotofácil
Resultado do concurso nº 3535, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (10):
02 - 03 - 06 - 07 - 08 - 09 - 11 - 13 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 25
Premiação:
- 15 acertos: 1 aposta ganhadora, R$ 1.879.951,06
- 14 acertos: 228 apostas ganhadoras, R$ 1.728,88
- 13 acertos: 7102 apostas ganhadoras, R$ 35,00
- 12 acertos: 93527 apostas ganhadoras, R$ 14,00
- 11 acertos: 529187 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Acumulado para o próximo concurso de final zero (3540): R$ 1.801.623,28
Lotomania
Resultado do concurso nº 2847, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (10):
00 - 05 - 07 - 13 - 20 - 23 - 25 - 26 - 27 - 43 - 44 - 48 - 51 - 55 - 70 - 71 - 72 - 73 - 82 - 97
Premiação:
- 20 acertos: Não houve acertador
- 19 acertos: 1 aposta ganhadora, R$ 215.249,09
- 18 acertos: 64 apostas ganhadoras, R$ 2.102,04
- 17 acertos: 523 apostas ganhadoras, R$ 257,22
- 16 acertos: 3243 apostas ganhadoras, R$ 41,48
- 15 acertos: 14443 apostas ganhadoras, R$ 9,31
- 0 acertos: Não houve acertador
Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.999.793,00
Quina
Resultado do concurso nº 6875, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (10):
09 - 22 - 23 - 34 - 64
Premiação:
- 5 acertos: Não houve acertador
- 4 acertos: 46 apostas ganhadoras, R$ 10.487,71
- 3 acertos: 4.297 apostas ganhadoras, R$ 106,92
- 2 acertos: 110.614 apostas ganhadoras, R$ 4,15
Acumulado para o próximo concurso: R$ 7.270.191,46
Super sete
Resultado do concurso nº 770, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (10):
coluna 1: 9
coluna 2: 4
coluna 3: 3
coluna 4: 4
coluna 5: 4
coluna 6: 9
coluna 7: 7
Premiação:
- 7 acertos: não houve ganhadores
- 6 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 24.456,65
- 5 acertos: 48 apostas ganhadoras, R$ 1.455,75
- 4 acertos: 878 apostas ganhadoras, R$ 79,58
- 3 acertos: 9.029 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 4.156.667,09