Confira os resultados das loterias desta segunda-feira

Confira os resultados dos sorteios desta segunda-feira (3) Arte GaúchaZH / Arte GaúchaZH

Dupla Sena

Resultado do concurso nº 2881, sorteado na cidade de São Paulo (SP):

1º sorteio:

13 - 14 - 20 - 25 - 36 - 43

2º sorteio:

03 - 21 - 25 - 34 - 36 - 40

Premiação:

6 acertos: Não houve ganhador

Não houve ganhador 5 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 20.574,54

2 apostas ganhadoras, R$ 20.574,54 4 acertos: 340 apostas ganhadoras, R$ 138,31

340 apostas ganhadoras, R$ 138,31 3 acertos: 7667 apostas ganhadoras, R$ 3,06

Lotofácil

Resultado do concurso nº 3529, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (3):

01 - 07 - 08 - 10 - 11 - 12 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 22 - 24

Premiação:

15 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 862.502,19

2 apostas ganhadoras, R$ 862.502,19 14 acertos: 212 apostas ganhadoras, R$ 1.706,11

212 apostas ganhadoras, R$ 1.706,11 13 acertos: 7639 apostas ganhadoras, R$ 35,00

7639 apostas ganhadoras, R$ 35,00 12 acertos: 102052 apostas ganhadoras, R$ 14,00

102052 apostas ganhadoras, R$ 14,00 11 acertos: 500708 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Estimativa para o próximo concurso: R$ 5.000.000,00

Cidades Ganhadoras:

SALVADOR/BA

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

SAO PAULO/SP

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

Lotomania

Resultado do concurso nº 2844, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (3):

01-02-05-14-16-26-31-32-34-49-51-54-61-66-70-77-91-95-96-97

Premiação:

20 acertos: 1 aposta ganhadora, R$ 8.329.946,62

1 aposta ganhadora, R$ 8.329.946,62 19 acertos: 5 apostas ganhadoras, R$ 64.424,18

5 apostas ganhadoras, R$ 64.424,18 18 acertos: 80 apostas ganhadoras, R$ 2.516,57

80 apostas ganhadoras, R$ 2.516,57 17 acertos: 600 apostas ganhadoras, R$ 335,54

600 apostas ganhadoras, R$ 335,54 16 acertos: 3842 apostas ganhadoras, R$ 52,40

3842 apostas ganhadoras, R$ 52,40 15 acertos: 16843 apostas ganhadoras, R$ 11,95

16843 apostas ganhadoras, R$ 11,95 0 acertos: Não houve acertador

Estimativa para o próximo concurso: R$ 6.500,00

Quina

Resultado do concurso nº 6869, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (3):

29 - 38 - 59 - 64 - 65

Premiação:

5 acertos: Não houve ganhador

Não houve ganhador 4 acertos: 25 apostas ganhadoras, R$ 11.206,92

25 apostas ganhadoras, R$ 11.206,92 3 acertos: 1671 apostas ganhadoras, R$ 159,68

1671 apostas ganhadoras, R$ 159,68 2 acertos: 44696 apostas ganhadoras, R$ 5,96

Estimativa para o próximo concurso: R$ 1.300.000,00

Super sete

Resultado do concurso nº 767, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (3):

coluna 1: 0

coluna 2: 7

coluna 3: 6

coluna 4: 2

coluna 5: 0

coluna 6: 0

coluna 7: 6

Premiação:

7 acertos: não houve ganhadores

não houve ganhadores 6 acertos: 3 apostas ganhadoras, R$ 14.847,19

3 apostas ganhadoras, R$ 14.847,19 5 acertos: 62 apostas ganhadoras, R$ 1.026,30

62 apostas ganhadoras, R$ 1.026,30 4 acertos: 1.002 apostas ganhadoras, R$ 63,50

1.002 apostas ganhadoras, R$ 63,50 3 acertos: 8.409 apostas ganhadoras, R$ 6,00