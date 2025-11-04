Confira os resultados das loterias desta segunda-feira

Dupla Sena
Resultado do concurso nº 2881, sorteado na cidade de São Paulo (SP):
1º sorteio:
13 - 14 - 20 - 25 - 36 - 43
2º sorteio:
03 - 21 - 25 - 34 - 36 - 40
Premiação:
Premiação:
- 6 acertos: Não houve ganhador
- 5 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 20.574,54
- 4 acertos: 340 apostas ganhadoras, R$ 138,31
- 3 acertos: 7667 apostas ganhadoras, R$ 3,06
- 6 acertos: Não houve ganhador
- 5 acertos: 3 apostas ganhadoras, R$ 12.344,72
- 4 acertos: 277 apostas ganhadoras, R$ 169,77
- 3 acertos: 6308 apostas ganhadoras, R$ 3,72
Lotofácil
Resultado do concurso nº 3529, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (3):
01 - 07 - 08 - 10 - 11 - 12 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 22 - 24
Premiação:
- 15 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 862.502,19
- 14 acertos: 212 apostas ganhadoras, R$ 1.706,11
- 13 acertos: 7639 apostas ganhadoras, R$ 35,00
- 12 acertos: 102052 apostas ganhadoras, R$ 14,00
- 11 acertos: 500708 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Estimativa para o próximo concurso: R$ 5.000.000,00
Cidades Ganhadoras:
- SALVADOR/BA
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
- SAO PAULO/SP
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
Lotomania
Resultado do concurso nº 2844, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (3):
01-02-05-14-16-26-31-32-34-49-51-54-61-66-70-77-91-95-96-97
Premiação:
- 20 acertos: 1 aposta ganhadora, R$ 8.329.946,62
- 19 acertos: 5 apostas ganhadoras, R$ 64.424,18
- 18 acertos: 80 apostas ganhadoras, R$ 2.516,57
- 17 acertos: 600 apostas ganhadoras, R$ 335,54
- 16 acertos: 3842 apostas ganhadoras, R$ 52,40
- 15 acertos: 16843 apostas ganhadoras, R$ 11,95
- 0 acertos: Não houve acertador
Estimativa para o próximo concurso: R$ 6.500,00
Quina
Resultado do concurso nº 6869, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (3):
29 - 38 - 59 - 64 - 65
Premiação:
- 5 acertos: Não houve ganhador
- 4 acertos: 25 apostas ganhadoras, R$ 11.206,92
- 3 acertos: 1671 apostas ganhadoras, R$ 159,68
- 2 acertos: 44696 apostas ganhadoras, R$ 5,96
Estimativa para o próximo concurso: R$ 1.300.000,00
Super sete
Resultado do concurso nº 767, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (3):
coluna 1: 0
coluna 2: 7
coluna 3: 6
coluna 4: 2
coluna 5: 0
coluna 6: 0
coluna 7: 6
Premiação:
- 7 acertos: não houve ganhadores
- 6 acertos: 3 apostas ganhadoras, R$ 14.847,19
- 5 acertos: 62 apostas ganhadoras, R$ 1.026,30
- 4 acertos: 1.002 apostas ganhadoras, R$ 63,50
- 3 acertos: 8.409 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 3.650.416,83