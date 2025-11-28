Confira os resultados das loterias desta quinta-feira

Confira os resultados dos sorteios desta quinta-feira (27) Arte GaúchaZH / Arte GaúchaZH

Dia de Sorte

Resultado do concurso nº 1145, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (27):

04 - 09 - 12 - 14 - 16 - 22 - 27

Mês da sorte: Setembro

Premiação:

7 acertos: Não houve acertador

Não houve acertador 6 acertos: 36 apostas ganhadoras, R$ 2.201,54

36 apostas ganhadoras, R$ 2.201,54 5 acertos: 1449 apostas ganhadoras, R$ 25,00

1449 apostas ganhadoras, R$ 25,00 4 acertos: 16974 apostas ganhadoras, R$ 5,00

16974 apostas ganhadoras, R$ 5,00 Mês da Sorte: 50877 apostas ganhadoras, R$ 2,50

Acumulado para o próximo concurso: R$ 600.000,00

Lotofácil

Resultado do concurso nº 3548, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (27):

04 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 15 - 16 - 17 - 19 - 21 - 23 - 24 - 25

Premiação:

15 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 2.228.769,55

2 apostas ganhadoras, R$ 2.228.769,55 14 acertos: 361 apostas ganhadoras, R$ 2.319,94

361 apostas ganhadoras, R$ 2.319,94 13 acertos: 12991 apostas ganhadoras, R$ 35,00

12991 apostas ganhadoras, R$ 35,00 12 acertos: 157900 apostas ganhadoras, R$ 14,00

157900 apostas ganhadoras, R$ 14,00 11 acertos: 870669 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.800.000,00

Vencedores:

PORTO ALEGRE/RS

1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos SAO PAULO/SP

1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

Mega-Sena

Resultado do concurso nº 2944, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (27):

08 - 15 - 23 - 39 - 40 - 59

Premiação:

6 acertos: Não houve acertador

Não houve acertador 5 acertos: 13 apostas ganhadoras, R$ 77.570,03

13 apostas ganhadoras, R$ 77.570,03 4 acertos: 1536 apostas ganhadoras, R$ 1.082,17

Acumulado para o próximo concurso: R$ 27.000.000,00

Quina

Resultado do concurso nº 6888, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (27):

05 - 29 - 37 - 52 - 69

Premiação:

5 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 9.003.552,75

1 apostas ganhadoras, R$ 9.003.552,75 4 acertos: 58 apostas ganhadoras, R$ 8.569,35

58 apostas ganhadoras, R$ 8.569,35 3 acertos: 4225 apostas ganhadoras, R$ 112,03

4225 apostas ganhadoras, R$ 112,03 2 acertos: 103172 apostas ganhadoras, R$ 4,58

Acumulado para o próximo concurso: R$ 600.000,00

Timemania

Resultado do concurso nº 2324, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (27):

05 - 18 - 42 - 50 - 65 - 67 - 76

Time do coração: JUAZEIRENSE/BA

Premiação:

7 acertos: não houve ganhadores

não houve ganhadores 6 acertos: 18 apostas ganhadoras, R$ 26.471,90

18 apostas ganhadoras, R$ 26.471,90 5 acertos: 400 apostas ganhadoras, R$ 1.701,76

400 apostas ganhadoras, R$ 1.701,76 4 acertos: 7603 apostas ganhadoras, R$ 10,50

7603 apostas ganhadoras, R$ 10,50 3 acertos: 73336 apostas ganhadoras, R$ 3,50

73336 apostas ganhadoras, R$ 3,50 Time do Coração: 16835 apostas ganhadoras, R$ 8,50