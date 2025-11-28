Confira os resultados das loterias desta quinta-feira

Dia de Sorte
Resultado do concurso nº 1145, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (27):
04 - 09 - 12 - 14 - 16 - 22 - 27
Mês da sorte: Setembro
Premiação:
- 7 acertos: Não houve acertador
- 6 acertos: 36 apostas ganhadoras, R$ 2.201,54
- 5 acertos: 1449 apostas ganhadoras, R$ 25,00
- 4 acertos: 16974 apostas ganhadoras, R$ 5,00
- Mês da Sorte: 50877 apostas ganhadoras, R$ 2,50
Acumulado para o próximo concurso: R$ 600.000,00
Lotofácil
Resultado do concurso nº 3548, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (27):
04 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 15 - 16 - 17 - 19 - 21 - 23 - 24 - 25
Premiação:
- 15 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 2.228.769,55
- 14 acertos: 361 apostas ganhadoras, R$ 2.319,94
- 13 acertos: 12991 apostas ganhadoras, R$ 35,00
- 12 acertos: 157900 apostas ganhadoras, R$ 14,00
- 11 acertos: 870669 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.800.000,00
Vencedores:
- PORTO ALEGRE/RS
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
- SAO PAULO/SP
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
Mega-Sena
Resultado do concurso nº 2944, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (27):
08 - 15 - 23 - 39 - 40 - 59
Premiação:
- 6 acertos: Não houve acertador
- 5 acertos: 13 apostas ganhadoras, R$ 77.570,03
- 4 acertos: 1536 apostas ganhadoras, R$ 1.082,17
Acumulado para o próximo concurso: R$ 27.000.000,00
Quina
Resultado do concurso nº 6888, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (27):
05 - 29 - 37 - 52 - 69
Premiação:
- 5 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 9.003.552,75
- 4 acertos: 58 apostas ganhadoras, R$ 8.569,35
- 3 acertos: 4225 apostas ganhadoras, R$ 112,03
- 2 acertos: 103172 apostas ganhadoras, R$ 4,58
Acumulado para o próximo concurso: R$ 600.000,00
Timemania
Resultado do concurso nº 2324, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (27):
05 - 18 - 42 - 50 - 65 - 67 - 76
Time do coração: JUAZEIRENSE/BA
Premiação:
- 7 acertos: não houve ganhadores
- 6 acertos: 18 apostas ganhadoras, R$ 26.471,90
- 5 acertos: 400 apostas ganhadoras, R$ 1.701,76
- 4 acertos: 7603 apostas ganhadoras, R$ 10,50
- 3 acertos: 73336 apostas ganhadoras, R$ 3,50
- Time do Coração: 16835 apostas ganhadoras, R$ 8,50
Acumulado para o próximo concurso: R$ 55.000.000,00