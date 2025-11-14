Confira os resultados das loterias desta quinta-feira

Dia de Sorte
Resultado do concurso nº 1141, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (13):
1 - 09 - 10 - 14 - 16 - 22 - 26
Mês da sorte: Maio
Premiação:
- 7 acertos: Não houve acertador
- 6 acertos: 56 apostas ganhadoras, R$ 3.864,57
- 5 acertos: 2.301 apostas ganhadoras, R$ 25,00
- 4 acertos: 31.673 apostas ganhadoras, R$ 5,00
- Mês da Sorte: 111.182 apostas ganhadoras, R$ 2,50
Acumulado para o próximo concurso: R$ 2.925.673,25
Lotofácil
Resultado do concurso nº 3538, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (13):
02 - 03 - 05 - 08 - 09 - 10 - 13 - 14 - 17 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 25
Premiação:
- 15 acertos: 3 apostas ganhadoras, R$ 1.328.484,30
- 14 acertos: 514 apostas ganhadoras, R$ 1.500,85
- 13 acertos: 16283 apostas ganhadoras, R$ 35,00
- 12 acertos: 189165 apostas ganhadoras, R$ 14,00
- 11 acertos: 977236 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.800.000,00
Vencedores:
- CANAL ELETRONICO/--
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
- BARRA BONITA/SP
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
- RIO CLARO/SP
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
Quina
Resultado do concurso nº 6878, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (13):
18 - 20 - 23 - 51 - 56
Premiação:
- 5 acertos: Não houve acertador
- 4 acertos: 19 apostas ganhadoras, R$ 14.041,53
- 3 acertos: 2335 apostas ganhadoras, R$ 108,81
- 2 acertos: 57709 apostas ganhadoras, R$ 4,40
Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.400.000,00
Timemania
Resultado do concurso nº 2320, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (13):
19 - 20 - 23 - 36 - 47 - 65 - 66
Time do coração:
SÃO PAULO/SP
Premiação:
- 7 acertos: não houve ganhadores
- 6 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 164.274,04
- 5 acertos: 330 apostas ganhadoras, R$ 1.422,28
- 4 acertos: 6.047 apostas ganhadoras, R$ 10,50
- 3 acertos: 58.703 apostas ganhadoras, R$ 3,50
- Time do Coração: 37.335 apostas ganhadoras, R$ 8,50
Acumulado para o próximo concurso: R$ 47.715.058,21