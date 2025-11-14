Confira os resultados das loterias desta quinta-feira

Confira os resultados dos sorteios desta quinta-feira (13) Arte GaúchaZH / Arte GaúchaZH

Dia de Sorte

Resultado do concurso nº 1141, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (13):

1 - 09 - 10 - 14 - 16 - 22 - 26

Mês da sorte: Maio

Premiação:

7 acertos: Não houve acertador

Acumulado para o próximo concurso: R$ 2.925.673,25

Lotofácil

Resultado do concurso nº 3538, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (13):

02 - 03 - 05 - 08 - 09 - 10 - 13 - 14 - 17 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 25

Premiação:

15 acertos: 3 apostas ganhadoras, R$ 1.328.484,30

Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.800.000,00

Vencedores:

CANAL ELETRONICO/--

1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

Quina

Resultado do concurso nº 6878, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (13):

18 - 20 - 23 - 51 - 56

Premiação:

5 acertos: Não houve acertador

Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.400.000,00

Timemania

Resultado do concurso nº 2320, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (13):

19 - 20 - 23 - 36 - 47 - 65 - 66

Time do coração:

SÃO PAULO/SP

Premiação:

7 acertos: não houve ganhadores

58.703 apostas ganhadoras, R$ 3,50 Time do Coração: 37.335 apostas ganhadoras, R$ 8,50