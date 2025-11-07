Confira os resultados das loterias desta quinta-feira

Confira os resultados dos sorteios desta quinta-feira (6) Arte GaúchaZH / Arte GaúchaZH

Dia de Sorte

Resultado do concurso nº 1138, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (6):

09 - 10 - 16 - 21 - 26 - 27 - 31

Mês da sorte: Abril

Premiação:

7 acertos: Não houve acertador

Não houve acertador 6 acertos: 55 apostas ganhadoras, R$ 2.458,22

55 apostas ganhadoras, R$ 2.458,22 5 acertos: 2225 apostas ganhadoras, R$ 25,00

2225 apostas ganhadoras, R$ 25,00 4 acertos: 25648 apostas ganhadoras, R$ 5,00

25648 apostas ganhadoras, R$ 5,00 Mês da Sorte: 81178 apostas ganhadoras, R$ 2,50

Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.500.000,00

Mega-Sena

Resultado do concurso nº 2937, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (6):

12 - 17 - 26 - 34 - 44 - 52

Premiação:

6 acertos: Não houve acertador

Não houve acertador 5 acertos: 61 apostas ganhadoras, R$ 34.125,04

61 apostas ganhadoras, R$ 34.125,04 4 acertos: 5298 apostas ganhadoras, R$ 647,65

Acumulado para o próximo concurso: R$ 48.000.000,00

Quina

Resultado do concurso nº 6872, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (6):

03 - 06 - 26 - 37 - 44

Premiação:

5 acertos: Não houve acertador

Não houve acertador 4 acertos: 54 apostas ganhadoras, R$ 6.969,02

54 apostas ganhadoras, R$ 6.969,02 3 acertos: 4406 apostas ganhadoras, R$ 81,34

4406 apostas ganhadoras, R$ 81,34 2 acertos: 95625 apostas ganhadoras, R$ 3,74

Acumulado para o próximo concurso: R$ 4.000.000,00

Timemania

Resultado do concurso nº 2317, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (6):

04 - 06 - 38 - 41 - 51 - 66 - 68

Time do coração: BRASILIENSE/DF

Premiação:

7 acertos: não houve ganhadores

não houve ganhadores 6 acertos: 3 apostas ganhadoras, R$ 123.372,59

3 apostas ganhadoras, R$ 123.372,59 5 acertos: 262 apostas ganhadoras, R$ 2.018,09

262 apostas ganhadoras, R$ 2.018,09 4 acertos: 5467 apostas ganhadoras, R$ 10,50

5467 apostas ganhadoras, R$ 10,50 3 acertos: 56082 apostas ganhadoras, R$ 3,50

56082 apostas ganhadoras, R$ 3,50 Time do Coração: 14978 apostas ganhadoras, R$ 8,50