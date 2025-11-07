Confira os resultados das loterias desta quinta-feira

Dia de Sorte
Resultado do concurso nº 1138, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (6):
09 - 10 - 16 - 21 - 26 - 27 - 31
Mês da sorte: Abril
Premiação:
- 7 acertos: Não houve acertador
- 6 acertos: 55 apostas ganhadoras, R$ 2.458,22
- 5 acertos: 2225 apostas ganhadoras, R$ 25,00
- 4 acertos: 25648 apostas ganhadoras, R$ 5,00
- Mês da Sorte: 81178 apostas ganhadoras, R$ 2,50
Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.500.000,00
Mega-Sena
Resultado do concurso nº 2937, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (6):
12 - 17 - 26 - 34 - 44 - 52
Premiação:
- 6 acertos: Não houve acertador
- 5 acertos: 61 apostas ganhadoras, R$ 34.125,04
- 4 acertos: 5298 apostas ganhadoras, R$ 647,65
Acumulado para o próximo concurso: R$ 48.000.000,00
Quina
Resultado do concurso nº 6872, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (6):
03 - 06 - 26 - 37 - 44
Premiação:
- 5 acertos: Não houve acertador
- 4 acertos: 54 apostas ganhadoras, R$ 6.969,02
- 3 acertos: 4406 apostas ganhadoras, R$ 81,34
- 2 acertos: 95625 apostas ganhadoras, R$ 3,74
Acumulado para o próximo concurso: R$ 4.000.000,00
Timemania
Resultado do concurso nº 2317, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (6):
04 - 06 - 38 - 41 - 51 - 66 - 68
Time do coração: BRASILIENSE/DF
Premiação:
- 7 acertos: não houve ganhadores
- 6 acertos: 3 apostas ganhadoras, R$ 123.372,59
- 5 acertos: 262 apostas ganhadoras, R$ 2.018,09
- 4 acertos: 5467 apostas ganhadoras, R$ 10,50
- 3 acertos: 56082 apostas ganhadoras, R$ 3,50
- Time do Coração: 14978 apostas ganhadoras, R$ 8,50
Acumulado para o próximo concurso: R$ 45.000.000,00