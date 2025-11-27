Confira os resultados das loterias desta quarta-feira

Confira os resultados dos sorteios desta quarta-feira (26) Arte GaúchaZH / Arte GaúchaZH

Dupla Sena

Resultado do concurso nº 2891, sorteado na cidade de São Paulo (SP):

Primeiro sorteio:

14 - 26 - 28 - 31 - 36 - 42

Segundo sorteio:

03 - 12 - 22 - 28 - 34 - 40

Premiação:

6 acertos: Não houve ganhador

Não houve ganhador 5 acertos: 6 apostas ganhadoras, R$ 6.859,59

6 apostas ganhadoras, R$ 6.859,59 4 acertos: 388 apostas ganhadoras, R$ 121,22

388 apostas ganhadoras, R$ 121,22 3 acertos: 6948 apostas ganhadoras, R$ 3,38

6948 apostas ganhadoras, R$ 3,38 6 acertos: Não houve ganhador

Não houve ganhador 5 acertos: 5 apostas ganhadoras, R$ 7.408,36

5 apostas ganhadoras, R$ 7.408,36 4 acertos: 319 apostas ganhadoras, R$ 147,45

319 apostas ganhadoras, R$ 147,45 3 acertos: 6997 apostas ganhadoras, R$ 3,36

Federal

Resultado do concurso nº 6021, sorteado na cidade de São Paulo (SP):

1º bilhete: 016064 - R$ 500.000,00

016064 - R$ 500.000,00 2º bilhete: 052250 - R$ 35.000,00

052250 - R$ 35.000,00 3º bilhete: 058939 - R$ 30.000,00

058939 - R$ 30.000,00 4º bilhete: 017773 - R$ 25.000,00

017773 - R$ 25.000,00 5º bilhete: 057807 - R$ 20.363,00

Lotofácil

Resultado do concurso nº 3547, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (26):

02 - 05 - 06 - 07 - 09 - 10 - 14 - 15 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 24 - 25

Premiação:

15 acertos: Não houve acertador

Não houve acertador 14 acertos: 156 apostas ganhadoras, R$ 2.233,31

156 apostas ganhadoras, R$ 2.233,31 13 acertos: 6809 apostas ganhadoras, R$ 35,00

6809 apostas ganhadoras, R$ 35,00 12 acertos: 85514 apostas ganhadoras, R$ 14,00

85514 apostas ganhadoras, R$ 14,00 11 acertos: 472803 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Lotomania

Resultado do concurso nº 2854, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (26):

02 - 04 - 05 - 07 - 18 - 25 - 26 - 28 - 37 - 38 - 40 - 42 - 50 - 54 - 57 - 68 - 73 - 76 - 88 - 89

Premiação

20 acertos: Não houve ganhador

Não houve ganhador 19 acertos: 4 apostas ganhadoras, R$ 48.313,49

4 apostas ganhadoras, R$ 48.313,49 18 acertos: 47 apostas ganhadoras, R$ 2.569,87

47 apostas ganhadoras, R$ 2.569,87 17 acertos: 445 apostas ganhadoras, R$ 271,42

445 apostas ganhadoras, R$ 271,42 16 acertos: 2517 apostas ganhadoras, R$ 47,98

2517 apostas ganhadoras, R$ 47,98 15 acertos: 11038 apostas ganhadoras, R$ 10,94

11038 apostas ganhadoras, R$ 10,94 0 acertos: Não houve ganhador

+Milionária

Resultado do concurso nº 306, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (19):

07 - 09 - 11 - 41 - 48 - 50

Trevos sorteados

4 - 6

Premiação

6 acertos + 2 trevos: Não houve ganhador

Não houve ganhador 6 acertos + 1 ou nenhum trevo: Não houve ganhador

Não houve ganhador 5 acertos + 2 trevos: 1 apostas ganhadoras, R$ 152.879,42

1 apostas ganhadoras, R$ 152.879,42 5 acertos + 1 ou nenhum trevo: 8 apostas ganhadoras, R$ 8.493,30

8 apostas ganhadoras, R$ 8.493,30 4 acertos + 2 trevos: 35 apostas ganhadoras, R$ 2.079,99

35 apostas ganhadoras, R$ 2.079,99 4 acertos + 1 ou nenhum trevo: 626 apostas ganhadoras, R$ 116,29

626 apostas ganhadoras, R$ 116,29 3 acertos + 2 trevos: 619 apostas ganhadoras, R$ 50,00

619 apostas ganhadoras, R$ 50,00 3 acertos + 1 trevo: 6894 apostas ganhadoras, R$ 24,00

6894 apostas ganhadoras, R$ 24,00 2 acertos + 2 trevos: 4845 apostas ganhadoras, R$ 12,00

4845 apostas ganhadoras, R$ 12,00 2 acertos + 1 trevo: 51296 apostas ganhadoras, R$ 6,00

Acumulado próximo concurso: R$ 10.000.000,00

Quina

Resultado do concurso nº 6887, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (19):

16 - 29 - 57 - 67 - 72

Premiação:

5 acertos: Não houve ganhador

4 acertos: 62 apostas ganhadoras, R$ 7.799,59

3 acertos: 3369 apostas ganhadoras, R$ 136,70

2 acertos: 89471 apostas ganhadoras, R$ 5,14

Estimativa para o próximo concurso: R$ 9.000.000,00

Super sete

Resultado do concurso nº 777, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (26):

coluna 1: 9

coluna 2: 9

coluna 3: 1

coluna 4: 5

coluna 5: 0

coluna 6: 8

coluna 7: 9

Premiação

7 acertos: Não houve ganhador

Não houve ganhador 6 acertos: Não houve ganhador

Não houve ganhador 5 acertos: 80 apostas ganhadoras, R$ 1.024,75

80 apostas ganhadoras, R$ 1.024,75 4 acertos: 1162 apostas ganhadoras, R$ 70,55

1162 apostas ganhadoras, R$ 70,55 3 acertos: 10966 apostas ganhadoras, R$ 6,00