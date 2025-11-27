Confira os resultados das loterias desta quarta-feira

Dupla Sena
Resultado do concurso nº 2891, sorteado na cidade de São Paulo (SP):
Primeiro sorteio:
14 - 26 - 28 - 31 - 36 - 42
Segundo sorteio:
03 - 12 - 22 - 28 - 34 - 40
Premiação:
- 6 acertos: Não houve ganhador
- 5 acertos: 6 apostas ganhadoras, R$ 6.859,59
- 4 acertos: 388 apostas ganhadoras, R$ 121,22
- 3 acertos: 6948 apostas ganhadoras, R$ 3,38
- 6 acertos: Não houve ganhador
- 5 acertos: 5 apostas ganhadoras, R$ 7.408,36
- 4 acertos: 319 apostas ganhadoras, R$ 147,45
- 3 acertos: 6997 apostas ganhadoras, R$ 3,36
Federal
Resultado do concurso nº 6021, sorteado na cidade de São Paulo (SP):
- 1º bilhete: 016064 - R$ 500.000,00
- 2º bilhete: 052250 - R$ 35.000,00
- 3º bilhete: 058939 - R$ 30.000,00
- 4º bilhete: 017773 - R$ 25.000,00
- 5º bilhete: 057807 - R$ 20.363,00
Lotofácil
Resultado do concurso nº 3547, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (26):
02 - 05 - 06 - 07 - 09 - 10 - 14 - 15 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 24 - 25
Premiação:
- 15 acertos: Não houve acertador
- 14 acertos: 156 apostas ganhadoras, R$ 2.233,31
- 13 acertos: 6809 apostas ganhadoras, R$ 35,00
- 12 acertos: 85514 apostas ganhadoras, R$ 14,00
- 11 acertos: 472803 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Lotomania
Resultado do concurso nº 2854, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (26):
02 - 04 - 05 - 07 - 18 - 25 - 26 - 28 - 37 - 38 - 40 - 42 - 50 - 54 - 57 - 68 - 73 - 76 - 88 - 89
Premiação
- 20 acertos: Não houve ganhador
- 19 acertos: 4 apostas ganhadoras, R$ 48.313,49
- 18 acertos: 47 apostas ganhadoras, R$ 2.569,87
- 17 acertos: 445 apostas ganhadoras, R$ 271,42
- 16 acertos: 2517 apostas ganhadoras, R$ 47,98
- 15 acertos: 11038 apostas ganhadoras, R$ 10,94
- 0 acertos: Não houve ganhador
+Milionária
Resultado do concurso nº 306, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (19):
07 - 09 - 11 - 41 - 48 - 50
Trevos sorteados
4 - 6
Premiação
- 6 acertos + 2 trevos: Não houve ganhador
- 6 acertos + 1 ou nenhum trevo: Não houve ganhador
- 5 acertos + 2 trevos: 1 apostas ganhadoras, R$ 152.879,42
- 5 acertos + 1 ou nenhum trevo: 8 apostas ganhadoras, R$ 8.493,30
- 4 acertos + 2 trevos: 35 apostas ganhadoras, R$ 2.079,99
- 4 acertos + 1 ou nenhum trevo: 626 apostas ganhadoras, R$ 116,29
- 3 acertos + 2 trevos: 619 apostas ganhadoras, R$ 50,00
- 3 acertos + 1 trevo: 6894 apostas ganhadoras, R$ 24,00
- 2 acertos + 2 trevos: 4845 apostas ganhadoras, R$ 12,00
- 2 acertos + 1 trevo: 51296 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Acumulado próximo concurso: R$ 10.000.000,00
Quina
Resultado do concurso nº 6887, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (19):
16 - 29 - 57 - 67 - 72
Premiação:
- 5 acertos: Não houve ganhador
- 4 acertos: 62 apostas ganhadoras, R$ 7.799,59
- 3 acertos: 3369 apostas ganhadoras, R$ 136,70
- 2 acertos: 89471 apostas ganhadoras, R$ 5,14
Estimativa para o próximo concurso: R$ 9.000.000,00
Super sete
Resultado do concurso nº 777, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (26):
coluna 1: 9
coluna 2: 9
coluna 3: 1
coluna 4: 5
coluna 5: 0
coluna 6: 8
coluna 7: 9
Premiação
- 7 acertos: Não houve ganhador
- 6 acertos: Não houve ganhador
- 5 acertos: 80 apostas ganhadoras, R$ 1.024,75
- 4 acertos: 1162 apostas ganhadoras, R$ 70,55
- 3 acertos: 10966 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Acumulado próximo concurso R$ 5.700.000,00