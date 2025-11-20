Confira os resultados das loterias desta quarta-feira

Confira os resultados dos sorteios desta quarta-feira (19) Arte GaúchaZH / Arte GaúchaZH

Dupla Sena

Resultado do concurso nº 2888, sorteado na cidade de São Paulo (SP):

Primeiro sorteio:

04 - 08 - 28 - 38 - 39 - 47

Segundo sorteio:

19 - 31 - 40 - 46 - 48 - 49

Premiação 1º sorteio:

6 acertos: Não houve ganhador

Não houve ganhador 5 acertos: 6 apostas ganhadoras R$ 5.941,11

6 apostas ganhadoras R$ 5.941,11 4 acertos: 261 apostas ganhadoras R$ 156,08

261 apostas ganhadoras R$ 156,08 3 acertos: 5.713 apostas ganhadoras R$ 3,56

Premiação 2º sorteio:

6 acertos: Não houve ganhador

Não houve ganhador 5 acertos: 4 apostas ganhadoras R$ 8.020,49

4 apostas ganhadoras R$ 8.020,49 4 acertos: 243 apostas ganhadoras R$ 167,65

243 apostas ganhadoras R$ 167,65 3 acertos: 5.367 apostas ganhadoras R$ 3,79

Federal

Resultado do concurso nº 6019, sorteado na cidade de São Paulo (SP):

1º bilhete: 042441 - valor do prêmio R$ 500.000,00

042441 - valor do prêmio R$ 500.000,00 2º bilhete: 049426 - valor do prêmio R$ 35.000,00

049426 - valor do prêmio R$ 35.000,00 3º bilhete: 082524 - valor do prêmio R$ 30.000,00

082524 - valor do prêmio R$ 30.000,00 4º bilhete: 028384 - valor do prêmio R$ 25.000,00

028384 - valor do prêmio R$ 25.000,00 5º bilhete: 062797 - valor do prêmio R$ 20.363,00

Lotofácil

Resultado do concurso nº 3542, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (19):

01 - 02 - 05 - 08 - 11 - 12 - 13 - 15 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25

Premiação:

15 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 2.356.437,98

2 apostas ganhadoras, R$ 2.356.437,98 14 acertos: 434 apostas ganhadoras, R$ 2.011,17

434 apostas ganhadoras, R$ 2.011,17 13 acertos: 14642 apostas ganhadoras, R$ 35,00

14642 apostas ganhadoras, R$ 35,00 12 acertos: 184964 apostas ganhadoras, R$ 14,00

184964 apostas ganhadoras, R$ 14,00 11 acertos: 1000580 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Lotomania

Resultado do concurso nº 2851, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (19):

02 - 08 - 15 - 20 - 24 - 25 - 30 - 34 - 37 - 40 - 43 - 51 - 60 - 62 - 67 - 77 - 81 - 85 - 87 - 94

Premiação

20 acertos: não houve acertador

19 acertos: 3 apostas ganhadoras, R$ 50.865,20

18 acertos: 30 apostas ganhadoras, R$ 3.179,08

17 acertos: 252 apostas ganhadoras, R$ 378,46

16 acertos: 1732 apostas ganhadoras, R$ 55,06

15 acertos: 7744 apostas ganhadoras, R$ 12,31

0 acertos: 1 aposta ganhadora, R$ 76.297,81

Acumulado próximo concurso R$ 536.479,58

+Milionária

Resultado do concurso nº 304, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (19):

02 - 14 - 22 - 36 - 40 - 50

Trevos sorteados

1 - 2

Premiação

6 acertos + 2 trevos: não houve acertador

6 acertos + 1 ou nenhum trevo: não houve acertador

5 acertos + 2 trevos: não houve acertador

5 acertos + 1 ou nenhum trevo: 21 apostas ganhadoras, R$ 11.304,07

4 acertos + 2 trevos: 43 apostas ganhadoras, R$ 1.819,97

4 acertos + 1 ou nenhum trevo: 700 apostas ganhadoras, R$ 111,79

3 acertos + 2 trevos: 819 apostas ganhadoras, R$ 50,00

3 acertos + 1 trevo: 7299 apostas ganhadoras, R$ 24,00

2 acertos + 2 trevos: 6175 apostas ganhadoras, R$ 12,00

2 acertos + 1 trevo: 55300 apostas ganhadoras, R$ 6,00

Acumulado próximo concurso: R$ 4.630.572,00

Quina

Resultado do concurso nº 6882, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (19):

16 - 18 - 36 - 60 - 80

Premiação:

5 acertos: Não houve ganhadores

Não houve ganhadores 4 acertos: 33 apostas ganhadoras, R$ 12.228,69

33 apostas ganhadoras, R$ 12.228,69 3 acertos: 2.786 apostas ganhadoras, R$ 137,95

2.786 apostas ganhadoras, R$ 137,95 2 acertos: 76.980 apostas ganhadoras, R$ 4,99

Estimativa para o próximo concurso: R$ 5.000.000,00

Super sete

Resultado do concurso nº 774, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (19):

coluna 1: 7

coluna 2: 9

coluna 3: 9

coluna 4: 8

coluna 5: 6

coluna 6: 2

coluna 7: 6

Premiação

7 acertos: não houve ganhadores

6 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 26.949,07

5 acertos: 76 apostas ganhadoras, R$ 1.013,12

4 acertos: 994 apostas ganhadoras, R$ 77,46

3 acertos: 8.833 apostas ganhadoras, R$ 6,00