Confira os resultados das loterias desta quarta-feira

Dupla Sena
Resultado do concurso nº 2888, sorteado na cidade de São Paulo (SP):
Primeiro sorteio:
04 - 08 - 28 - 38 - 39 - 47
Segundo sorteio:
19 - 31 - 40 - 46 - 48 - 49
Premiação 1º sorteio:
- 6 acertos: Não houve ganhador
- 5 acertos: 6 apostas ganhadoras R$ 5.941,11
- 4 acertos: 261 apostas ganhadoras R$ 156,08
- 3 acertos: 5.713 apostas ganhadoras R$ 3,56
Premiação 2º sorteio:
- 6 acertos: Não houve ganhador
- 5 acertos: 4 apostas ganhadoras R$ 8.020,49
- 4 acertos: 243 apostas ganhadoras R$ 167,65
- 3 acertos: 5.367 apostas ganhadoras R$ 3,79
Federal
Resultado do concurso nº 6019, sorteado na cidade de São Paulo (SP):
- 1º bilhete: 042441 - valor do prêmio R$ 500.000,00
- 2º bilhete: 049426 - valor do prêmio R$ 35.000,00
- 3º bilhete: 082524 - valor do prêmio R$ 30.000,00
- 4º bilhete: 028384 - valor do prêmio R$ 25.000,00
- 5º bilhete: 062797 - valor do prêmio R$ 20.363,00
Lotofácil
Resultado do concurso nº 3542, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (19):
01 - 02 - 05 - 08 - 11 - 12 - 13 - 15 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25
Premiação:
- 15 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 2.356.437,98
- 14 acertos: 434 apostas ganhadoras, R$ 2.011,17
- 13 acertos: 14642 apostas ganhadoras, R$ 35,00
- 12 acertos: 184964 apostas ganhadoras, R$ 14,00
- 11 acertos: 1000580 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Lotomania
Resultado do concurso nº 2851, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (19):
02 - 08 - 15 - 20 - 24 - 25 - 30 - 34 - 37 - 40 - 43 - 51 - 60 - 62 - 67 - 77 - 81 - 85 - 87 - 94
Premiação
- 20 acertos: não houve acertador
- 19 acertos: 3 apostas ganhadoras, R$ 50.865,20
- 18 acertos: 30 apostas ganhadoras, R$ 3.179,08
- 17 acertos: 252 apostas ganhadoras, R$ 378,46
- 16 acertos: 1732 apostas ganhadoras, R$ 55,06
- 15 acertos: 7744 apostas ganhadoras, R$ 12,31
- 0 acertos: 1 aposta ganhadora, R$ 76.297,81
Acumulado próximo concurso R$ 536.479,58
+Milionária
Resultado do concurso nº 304, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (19):
02 - 14 - 22 - 36 - 40 - 50
Trevos sorteados
1 - 2
Premiação
- 6 acertos + 2 trevos: não houve acertador
- 6 acertos + 1 ou nenhum trevo: não houve acertador
- 5 acertos + 2 trevos: não houve acertador
- 5 acertos + 1 ou nenhum trevo: 21 apostas ganhadoras, R$ 11.304,07
- 4 acertos + 2 trevos: 43 apostas ganhadoras, R$ 1.819,97
- 4 acertos + 1 ou nenhum trevo: 700 apostas ganhadoras, R$ 111,79
- 3 acertos + 2 trevos: 819 apostas ganhadoras, R$ 50,00
- 3 acertos + 1 trevo: 7299 apostas ganhadoras, R$ 24,00
- 2 acertos + 2 trevos: 6175 apostas ganhadoras, R$ 12,00
- 2 acertos + 1 trevo: 55300 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Acumulado próximo concurso: R$ 4.630.572,00
Quina
Resultado do concurso nº 6882, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (19):
16 - 18 - 36 - 60 - 80
Premiação:
- 5 acertos: Não houve ganhadores
- 4 acertos: 33 apostas ganhadoras, R$ 12.228,69
- 3 acertos: 2.786 apostas ganhadoras, R$ 137,95
- 2 acertos: 76.980 apostas ganhadoras, R$ 4,99
Estimativa para o próximo concurso: R$ 5.000.000,00
Super sete
Resultado do concurso nº 774, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (19):
coluna 1: 7
coluna 2: 9
coluna 3: 9
coluna 4: 8
coluna 5: 6
coluna 6: 2
coluna 7: 6
Premiação
- 7 acertos: não houve ganhadores
- 6 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 26.949,07
- 5 acertos: 76 apostas ganhadoras, R$ 1.013,12
- 4 acertos: 994 apostas ganhadoras, R$ 77,46
- 3 acertos: 8.833 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Acumulado próximo concurso R$ R$ 4.850.199,18