Confira os resultados das loterias desta quarta-feira

Confira os resultados dos sorteios desta quarta-feira (12)

Dupla Sena

Resultado do concurso nº 2885, sorteado na cidade de São Paulo (SP):

Primeiro sorteio:

05 - 27 - 35 - 36 - 42 - 49

Segundo sorteio:

20 - 22 - 23 - 32 - 42 - 43

Premiação:

6 acertos: Não houve ganhador

Não houve ganhador 5 acertos: 11 apostas ganhadoras, R$ 3.067,93

11 apostas ganhadoras, R$ 3.067,93 4 acertos: 416 apostas ganhadoras, R$ 92,71

416 apostas ganhadoras, R$ 92,71 3 acertos: 6497 apostas ganhadoras, R$ 2,96

6497 apostas ganhadoras, R$ 2,96 6 acertos: Não houve ganhador

Não houve ganhador 5 acertos: 6 apostas ganhadoras, R$ 5.062,08

6 apostas ganhadoras, R$ 5.062,08 4 acertos: 263 apostas ganhadoras, R$ 146,64

263 apostas ganhadoras, R$ 146,64 3 acertos: 4766 apostas ganhadoras, R$ 4,04

Federal

Resultado do concurso nº 6017, sorteado na cidade de São Paulo (SP):

1º bilhete: 086412 - valor do prêmio R$ 500.000,00

086412 - valor do prêmio R$ 500.000,00 2º bilhete: 068536 - valor do prêmio R$ 35.000,00

068536 - valor do prêmio R$ 35.000,00 3º bilhete: 074190 - valor do prêmio R$ 30.000,00

074190 - valor do prêmio R$ 30.000,00 4º bilhete: 005574 - valor do prêmio R$ 25.000,00

005574 - valor do prêmio R$ 25.000,00 5º bilhete: 015039 - valor do prêmio R$ 20.363,00

Lotofácil

Resultado do concurso nº 3537, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (12):

01 - 02 - 03 - 04 - 07 - 09 - 10 - 12 - 15 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 25

Premiação:

15 acertos: Não houve acertador

Não houve acertador 14 acertos: 278 apostas ganhadoras, R$ 1.519,27

278 apostas ganhadoras, R$ 1.519,27 13 acertos: 10554 apostas ganhadoras, R$ 35,00

10554 apostas ganhadoras, R$ 35,00 12 acertos: 103786 apostas ganhadoras, R$ 14,00

103786 apostas ganhadoras, R$ 14,00 11 acertos: 530998 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Lotomania

Resultado do concurso nº 2848, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (12):

01 - 02 - 07 - 08 - 19 - 21 -25 - 27 - 37 - 38 - 47 - 49 - 52 - 59 - 64 - 66 - 74 - 85 - 88 - 92

Premiação

20 acertos: não houve acertador

19 acertos: 3 apostas ganhadoras, R$ 70.750,12

18 acertos: 44 apostas ganhadoras, R$ 3.014,92

17 acertos: 512 apostas ganhadoras, R$ 259,09

16 acertos: 3155 apostas ganhadoras, R$ 42,04

15 acertos: 13763 apostas ganhadoras, R$ 9,63

0 acertos: não houve acertador

Acumulado próximo concurso R$ 2.702.872,29

+Milionária

Resultado do concurso nº 302, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (12):

12 - 38 - 40 - 43 - 44 - 48

Premiação

6 acertos + 2 trevos: não houve acertador

6 acertos + 1 ou nenhum trevo: não houve acertador

5 acertos + 2 trevos: não houve acertador

5 acertos + 1 ou nenhum trevo: 8 apostas ganhadoras, R$ 30.143,07

4 acertos + 2 trevos: 46 apostas ganhadoras, R$ 1.728,22

4 acertos + 1 ou nenhum trevo: 497 apostas ganhadoras, R$ 159,95

3 acertos + 2 trevos: 912 apostas ganhadoras, R$ 50,00

3 acertos + 1 trevo: 5713 apostas ganhadoras, R$ 24,00

2 acertos + 2 trevos: 7460 apostas ganhadoras, R$ 12,00

2 acertos + 1 trevo: 48106 apostas ganhadoras, R$ 6,00

Acumulado próximo concurso: R$ 5.656.224,81

Quina

Resultado do concurso nº 6877, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (12):

26 - 27 - 36 - 41 - 80

Premiação:

5 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 9.699.196,43

1 apostas ganhadoras, R$ 9.699.196,43 4 acertos: 44 apostas ganhadoras, R$ 12.133,14

44 apostas ganhadoras, R$ 12.133,14 3 acertos: 3147 apostas ganhadoras, R$ 161,56

3147 apostas ganhadoras, R$ 161,56 2 acertos: 93072 apostas ganhadoras, R$ 5,46

Estimativa para o próximo concurso: R$ 600.000,00

Cidades Ganhadoras:

SAO PAULO/SP

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

Super sete

Resultado do concurso nº 771, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (12):

coluna 1: 3

coluna 2: 7

coluna 3: 6

coluna 4: 0

coluna 5: 5

coluna 6: 7

coluna 7: 8

Premiação

7 acertos: não houve ganhadores

6 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 22.345,94

5 acertos: 67 apostas ganhadoras, R$ 952,91

4 acertos: 1.068 apostas ganhadoras, R$ 59,78

3 acertos: 9.226 apostas ganhadoras, R$ 6,00