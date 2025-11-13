Confira os resultados das loterias desta quarta-feira

Dupla Sena
Resultado do concurso nº 2885, sorteado na cidade de São Paulo (SP):
Primeiro sorteio:
05 - 27 - 35 - 36 - 42 - 49
Segundo sorteio:
20 - 22 - 23 - 32 - 42 - 43
Premiação:
- 6 acertos: Não houve ganhador
- 5 acertos: 11 apostas ganhadoras, R$ 3.067,93
- 4 acertos: 416 apostas ganhadoras, R$ 92,71
- 3 acertos: 6497 apostas ganhadoras, R$ 2,96
- 6 acertos: Não houve ganhador
- 5 acertos: 6 apostas ganhadoras, R$ 5.062,08
- 4 acertos: 263 apostas ganhadoras, R$ 146,64
- 3 acertos: 4766 apostas ganhadoras, R$ 4,04
Federal
Resultado do concurso nº 6017, sorteado na cidade de São Paulo (SP):
- 1º bilhete: 086412 - valor do prêmio R$ 500.000,00
- 2º bilhete: 068536 - valor do prêmio R$ 35.000,00
- 3º bilhete: 074190 - valor do prêmio R$ 30.000,00
- 4º bilhete: 005574 - valor do prêmio R$ 25.000,00
- 5º bilhete: 015039 - valor do prêmio R$ 20.363,00
Lotofácil
Resultado do concurso nº 3537, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (12):
01 - 02 - 03 - 04 - 07 - 09 - 10 - 12 - 15 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 25
Premiação:
- 15 acertos: Não houve acertador
- 14 acertos: 278 apostas ganhadoras, R$ 1.519,27
- 13 acertos: 10554 apostas ganhadoras, R$ 35,00
- 12 acertos: 103786 apostas ganhadoras, R$ 14,00
- 11 acertos: 530998 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Lotomania
Resultado do concurso nº 2848, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (12):
01 - 02 - 07 - 08 - 19 - 21 -25 - 27 - 37 - 38 - 47 - 49 - 52 - 59 - 64 - 66 - 74 - 85 - 88 - 92
Premiação
- 20 acertos: não houve acertador
- 19 acertos: 3 apostas ganhadoras, R$ 70.750,12
- 18 acertos: 44 apostas ganhadoras, R$ 3.014,92
- 17 acertos: 512 apostas ganhadoras, R$ 259,09
- 16 acertos: 3155 apostas ganhadoras, R$ 42,04
- 15 acertos: 13763 apostas ganhadoras, R$ 9,63
- 0 acertos: não houve acertador
Acumulado próximo concurso R$ 2.702.872,29
+Milionária
Resultado do concurso nº 302, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (12):
12 - 38 - 40 - 43 - 44 - 48
Premiação
- 6 acertos + 2 trevos: não houve acertador
- 6 acertos + 1 ou nenhum trevo: não houve acertador
- 5 acertos + 2 trevos: não houve acertador
- 5 acertos + 1 ou nenhum trevo: 8 apostas ganhadoras, R$ 30.143,07
- 4 acertos + 2 trevos: 46 apostas ganhadoras, R$ 1.728,22
- 4 acertos + 1 ou nenhum trevo: 497 apostas ganhadoras, R$ 159,95
- 3 acertos + 2 trevos: 912 apostas ganhadoras, R$ 50,00
- 3 acertos + 1 trevo: 5713 apostas ganhadoras, R$ 24,00
- 2 acertos + 2 trevos: 7460 apostas ganhadoras, R$ 12,00
- 2 acertos + 1 trevo: 48106 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Acumulado próximo concurso: R$ 5.656.224,81
Quina
Resultado do concurso nº 6877, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (12):
26 - 27 - 36 - 41 - 80
Premiação:
- 5 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 9.699.196,43
- 4 acertos: 44 apostas ganhadoras, R$ 12.133,14
- 3 acertos: 3147 apostas ganhadoras, R$ 161,56
- 2 acertos: 93072 apostas ganhadoras, R$ 5,46
Estimativa para o próximo concurso: R$ 600.000,00
Cidades Ganhadoras:
- SAO PAULO/SP
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
Super sete
Resultado do concurso nº 771, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (12):
coluna 1: 3
coluna 2: 7
coluna 3: 6
coluna 4: 0
coluna 5: 5
coluna 6: 7
coluna 7: 8
Premiação
- 7 acertos: não houve ganhadores
- 6 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 22.345,94
- 5 acertos: 67 apostas ganhadoras, R$ 952,91
- 4 acertos: 1.068 apostas ganhadoras, R$ 59,78
- 3 acertos: 9.226 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Acumulado próximo concurso R$ 4.320.538,02