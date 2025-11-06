Confira os resultados das loterias desta quarta-feira

Federal
Resultado do concurso nº 6015, sorteado na cidade de São Paulo (SP):
- 1º bilhete: 071987 - valor do prêmio R$ 500.000,00
- 2º bilhete: 072801 - valor do prêmio R$ 35.000,00
- 3º bilhete: 087439 - valor do prêmio R$ 30.000,00
- 4º bilhete: 050517 - valor do prêmio R$ 25.000,00
- 5º bilhete: 041537 - valor do prêmio R$ 20.363,00
Dupla Sena
Resultado do concurso nº 2882, sorteado na cidade de São Paulo (SP):
1º sorteio:
01-03-31-42-48-49
2º sorteio:
15-18-21-26-35-40
Premiação:
1º sorteio:
- 6 acertos: Não houve ganhadores
- 5 acertos: 9 apostas ganhadoras R$ 4.337,67
- 4 acertos: 306 apostas ganhadoras R$ 145,80
- 3 acertos: 6.060 apostas ganhadoras R$ 3,68
2º sorteio:
- 6 acertos: Não houve ganhadores
- 5 acertos: 5 apostas ganhadoras R$ 7.027,03
- 4 acertos: 260 apostas ganhadoras R$ 171,60
- 3 acertos: 5.608 apostas ganhadoras R$ 3,97
Lotofácil
Resultado do concurso nº 3531 sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (5):
01 - 03 - 04 - 05 - 07 - 08 - 10 - 11 - 12 - 14 - 15 - 16 - 18 - 19 - 22
Premiação:
- 15 acertos: 5 apostas ganhadoras, R$ 2.064.988,82
- 14 acertos: 883 apostas ganhadoras, R$ 1.463,73
- 13 acertos: 26343 apostas ganhadoras, R$ 35,00
- 12 acertos: 283620 apostas ganhadoras, R$ 14,00
- 11 acertos: 1432955 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Estimativa para o próximo concurso: R$ 1.800.000,00
Vencedores:
- COLATINA/ES
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
- UBERLANDIA/MG
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
- OURO PRETO DO OESTE/RO
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
- TIMBO/SC
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
- CAMPINAS/SP
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
Lotomania
Resultado do concurso nº 2845, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (5):
16 - 21 - 30 - 31 - 37 - 39 - 44 - 53 - 54 - 58 - 68 - 69 - 73 - 75 - 81 - 83 - 85 - 86 - 90 - 96
Premiação:
- 20 acertos: Não houve acertador
- 19 acertos: 1 aposta ganhadora, R$ 165.084,65
- 18 acertos: 27 apostas ganhadoras, R$ 3.821,40
- 17 acertos: 277 apostas ganhadoras, R$ 372,48
- 16 acertos: 1903 apostas ganhadoras, R$ 54,21
- 15 acertos: 8311 apostas ganhadoras, R$ 12,41
- 0 acertos: Não houve acertador
Acumulado para o próximo concurso: R$ 707.903,39
+Milionária
Resultado do concurso nº 300, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (5):
09 - 10 - 18 - 19 - 20 - 38
Premiação:
- 6 acertos + 2 trevos: Não houve acertador
- 6 acertos + 1 ou nenhum trevo: Não houve acertador
- 5 acertos + 2 trevos: 1 aposta ganhadora, R$ 160.423,90
- 5 acertos + 1 ou nenhum trevo:23 apostas ganhadoras, R$ 3.099,98
- 4 acertos + 2 trevos: 53 apostas ganhadoras, R$ 1.441,36
- 4 acertos + 1 ou nenhum trevo: 973 apostas ganhadoras, R$ 78,51
- 3 acertos + 2 trevos: 854 apostas ganhadoras, R$ 50,00
- 3 acertos + 1 trevo: 7921 apostas ganhadoras, R$ 24,00
- 2 acertos + 2 trevos: 6438 apostas ganhadoras, R$ 12,00
- 2 acertos + 1 trevo: 54043 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 4.473.936,89
Quina
Resultado do concurso nº 6871, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (5):
07 - 21 - 31 - 44 - 45
Premiação:
- 5 acertos: Não houve acertador
- 4 acertos: 61 apostas ganhadoras, R$ 5.644,68
- 3 acertos: 3.541 apostas ganhadoras, R$ 92,60
- 2 acertos: 81.452 apostas ganhadoras, R$ 4,02
Acumulado para o próximo concurso: R$ 2.179.638,61
Super sete
Resultado do concurso nº 768, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (5):
coluna 1: 6
coluna 2: 5
coluna 3: 8
coluna 4: 0
coluna 5: 2
coluna 6: 5
coluna 7: 9
Premiação:
- 7 acertos: não houve ganhadores
- 6 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 19.619,27
- 5 acertos: 34 apostas ganhadoras, R$ 1.648,67
- 4 acertos: 691 apostas ganhadoras, R$ 81,12
- 3 acertos: 6.974 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 3.794.292,44