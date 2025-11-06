Confira os resultados das loterias desta quarta-feira

Confira os resultados dos sorteios desta segunda-feira (3) Arte GaúchaZH / Arte GaúchaZH

Federal

Resultado do concurso nº 6015, sorteado na cidade de São Paulo (SP):

1º bilhete: 071987 - valor do prêmio R$ 500.000,00

050517 - valor do prêmio R$ 25.000,00 5º bilhete: 041537 - valor do prêmio R$ 20.363,00

Dupla Sena

Resultado do concurso nº 2882, sorteado na cidade de São Paulo (SP):

1º sorteio:

01-03-31-42-48-49

2º sorteio:

15-18-21-26-35-40

Premiação:

1º sorteio:

6 acertos: Não houve ganhadores

306 apostas ganhadoras R$ 145,80 3 acertos: 6.060 apostas ganhadoras R$ 3,68

2º sorteio:

6 acertos: Não houve ganhadores

260 apostas ganhadoras R$ 171,60 3 acertos: 5.608 apostas ganhadoras R$ 3,97

Lotofácil

Resultado do concurso nº 3531 sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (5):

01 - 03 - 04 - 05 - 07 - 08 - 10 - 11 - 12 - 14 - 15 - 16 - 18 - 19 - 22

Premiação:

15 acertos: 5 apostas ganhadoras, R$ 2.064.988,82

283620 apostas ganhadoras, R$ 14,00 11 acertos: 1432955 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Estimativa para o próximo concurso: R$ 1.800.000,00

Vencedores:

COLATINA/ES

1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos CAMPINAS/SP

1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

Lotomania

Resultado do concurso nº 2845, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (5):

16 - 21 - 30 - 31 - 37 - 39 - 44 - 53 - 54 - 58 - 68 - 69 - 73 - 75 - 81 - 83 - 85 - 86 - 90 - 96

Premiação:

20 acertos: Não houve acertador

8311 apostas ganhadoras, R$ 12,41 0 acertos: Não houve acertador

Acumulado para o próximo concurso: R$ 707.903,39

+Milionária

Resultado do concurso nº 300, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (5):

09 - 10 - 18 - 19 - 20 - 38

Premiação:

6 acertos + 2 trevos: Não houve acertador

Não houve acertador 5 acertos + 2 trevos: 1 aposta ganhadora, R$ 160.423,90

6438 apostas ganhadoras, R$ 12,00 2 acertos + 1 trevo: 54043 apostas ganhadoras, R$ 6,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 4.473.936,89

Quina

Resultado do concurso nº 6871, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (5):

07 - 21 - 31 - 44 - 45

Premiação:

5 acertos: Não houve acertador

3.541 apostas ganhadoras, R$ 92,60 2 acertos: 81.452 apostas ganhadoras, R$ 4,02

Acumulado para o próximo concurso: R$ 2.179.638,61

Super sete

Resultado do concurso nº 768, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (5):

coluna 1: 6

coluna 2: 5

coluna 3: 8

coluna 4: 0

coluna 5: 2

coluna 6: 5

coluna 7: 9

Premiação:

7 acertos: não houve ganhadores

691 apostas ganhadoras, R$ 81,12 3 acertos: 6.974 apostas ganhadoras, R$ 6,00