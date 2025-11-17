Como a ancestralidade negra guia dois empreendimentos e inspira espaços de pertencimento em Porto Alegre

Para alguns empreendedores, criar um negócio foi uma forma de se reconectar com seus ancestrais. Ilustração de Laura Almeida, com imagens de Renan Matos / Agencia RBS

Em Porto Alegre, a negritude tem se fortalecido por meio de ideias, negócios e movimentos que desafiam o apagamento e reafirmam a resistência negra. Para alguns empreendedores, criar um negócio significou mais do que abrir uma empresa: foi uma forma de se reconectar com seus ancestrais.

Foi assim com a angolana Elisa Mateus, 36 anos, formada em Geologia e fundadora do salão de beleza Tranças África, e com Luiz Roberto Bomfim Sampaio, 49 anos, formado em Direito e idealizador do Griô Burguer – dois empreendedores negros que, diante de desafios pessoais, sentiram a necessidade de criar espaços e devolver ao povo negro o protagonismo de suas próprias histórias.

Elisa veio para o Brasil ainda criança, aos 12 anos, acompanhando o pai, que havia recebido uma bolsa de estudos na UFRGS. Em Porto Alegre, aos 16 anos, teve a ideia de começar a fazer tranças.

— Não tínhamos nenhum dinheiro para investir no nosso negócio, mas tínhamos muita coragem. Pegamos um papelão, escrevemos “Faz-se tranças” e penduramos na parede da nossa casa. Compramos folha A4, dois marca-textos, laranja e amarelo, e fizemos os nossos cartões de visita, mesmo à mão — conta Elisa.

Com o aumento da clientela, o improviso dentro de casa logo se tornou inviável. Os atendimentos aconteciam no próprio quarto, e era comum ver uma cliente esperando na sala de estar enquanto outra era atendida.

A mãe de Elisa enxergou ali a oportunidade de abrir um salão afro. A ideia se concretizou com a abertura do estabelecimento em 2007, num contexto em que o cabelo crespo ainda enfrentava resistência e preconceito.

— Muitos apelidos pejorativos giravam em torno das tranças. O cabelo afro ainda não era tão bem aceito do jeito que é hoje. Então pensamos para que o nosso salão desse certo, teríamos que ensinar as mulheres negras aqui do Sul a gostarem do seu cabelo tanto quanto a gente gostava. Nosso trabalho sempre foi sobre reaprender a amar o cabelo, a textura e a identidade — relembra Elisa.

O Tranças África tornou-se um espaço de encontro e valorização da autoestima. Hoje, além de comandar o salão, Elisa ministra cursos e lançou uma linha própria de cosméticos desenvolvida especialmente para cabelos trançados e cacheados.

— Nossos produtos são feitos por nós e para nós. É um ato de amor e de reparação — ressalta Elisa.

No sabor da ancestralidade

Assim como as tranças entrelaçam histórias, a Griô Burguer também nasceu para reunir memórias e reafirmar identidades. Luiz Roberto Bomfim Sampaio deixou a estabilidade do serviço público para seguir um sonho ancestral:

— A ideia do Griô veio de uma inquietude. Queria usar minha bagagem de vida para construir um lugar onde o povo negro fosse protagonista. O nome veio como algo ancestral e divino. Representa muito da nossa cultura e da nossa força.

"Griô" é um termo que se refere aos contadores de histórias africanas, guardiões da memória coletiva. No cardápio, os hambúrgueres levam nomes de personalidades negras – de Mandela a Dandara, de Mahin a Malcolm X –, como forma de homenagear quem abriu os caminhos.

Mas o simbolismo vai além do menu. O ambiente foi pensado para acolher o corpo e a identidade negra: nas paredes, fotografias e referências à cultura afro-brasileira; na trilha sonora, uma mistura de samba, rap e sons africanos; nas conversas, debates sobre cultura, política e ancestralidade.

— As conexões, a gente coloca a nossa expertise, o nosso espaço, sempre à disposição de diversos coletivos, pesquisadores, pessoas que estão fazendo a sua transformação, e a gente coloca isso num panelão, num caldeirão, para que se transforme em algo coletivo — completa Luiz.

Entre as tranças que cruzam gerações e os sabores que contam histórias, há um ponto em comum: o desejo de resgatar e celebrar a ancestralidade negra com orgulho.

Elisa e o fundador do Griô são parte de uma geração de empreendedores que não apenas abrem portas, mas reconstruíram pontes com o passado.