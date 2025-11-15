Com noite cheia de magia, Dois Irmãos dá início ao 30º Natal dos Anjos

Natal dos Anjos de Dois Irmãos Júlia Taube / Agência RBS

As ruas iluminadas anunciam: é tempo de Natal em Dois Irmãos. O evento Natal dos Anjos, considerado a maior celebração natalina do Vale do Sinos começou oficialmente na noite de sexta-feira (14) e reuniu centenas de pessoas que aguardavam ansiosas pela celebração.

Com uma programação totalmente gratuita, o Natal dos Anjos segue até 6 de janeiro de 2026, levando shows musicais, espetáculos teatrais e de dança, corais e apresentações culturais de quartas a domingos.

Durante a sexta-feira, a tradicional caminhada iluminada pelo centro da cidade abriu as atividades que marcam os 30 anos do Natal dos Anjos. Os moradores percorreram um trecho de cerca de um quilômetro, em direção ao Largo Felippe Seger Sobrinho, carregando velas acesas, em uma celebração de fé e de boas-vindas aos visitantes. Em seguida, o ponto alto da noite: o acendimento da Árvore-Símbolo do Natal Gaúcho. A atividade deve se repetir ao longo dos 54 dias de evento.

Preservando as tradições de Natal da família, acompanhado da esposa, do filho e da nora, o aposentado Romeu Feltes, 62 anos, fez questão de participar da caminhada luminosa.

— Nós viemos todos os anos, desde que as crianças eram pequenas. Hoje, mesmo adultos, eles continuam vindo com a gente, e isso é muito legal. É imensurável a sensação. É lindo saber que eles estão continuando a nossa tradição — diz Feltes.

A magia nos detalhes

A programação do 30º Natal dos Anjos é dividida em diversos pontos da cidade. Entre eles, a Praça do Imigrante, onde fica a Casa do Papai Noel, Trem do Noel e o Ônibus do Grinch. Das atividades oferecidas no evento, essas são as únicas pagas.

A gerente Aline Sonnenberg, 43 anos, moradora de Novo Hamburgo, levou os filhos, Lucas Sonnenberg, oito anos, e Luísa Sonnenberg, dois anos, para visitar o bom velhinho na Casa do Papai Noel:

— Eu amo vir aqui. A gente vem todos os anos. É tudo muito lindo e encantador. Este ano eu achei que tem mais luzes. Me encantou muito mais-, avalia.

Lucas levou a cartinha com os pedidos de Natal e, da conversa que teve com o Papai Noel, ele conta:

— Falei que eu me comportei bastante e tirei notas boas nas provas.

Aline com os filhos. Júlia Taube / Agência RBS

30 anos de história

A celebração, que começou como um desejo da própria comunidade, hoje é tida como referência na região. Para essa 30ª edição, a organização espera cerca de 400 mil visitantes.

— São 30 anos de um evento que tem transformado a nossa comunidade. Eu diria que é um evento que, da forma como ele é preparado, da forma como ele é construído, através das mãos da administração municipal e da comunidade, ele acaba sendo um evento voltado para despertar o verdadeiro espírito natalino nas pessoas. Esse evento transformou a nossa cidade em uma cidade mais acolhedora, em uma cidade mais espirituosa, e eu tenho certeza que cada visitante que passa por aqui e vive essa experiência também tem o seu coração tocado por essa magia — afirma o prefeito de Dois Irmãos, Jerri Meneghetti.

