ABRH-RS anuncia vencedores do Top Ser Humano e Top Cidadania 2025

A seccional gaúcha da Associação Brasileira de Recursos Humanos (ABRH-RS) anunciou, nesta quinta-feira (27), os vencedores do Top Ser Humano 2025 e do Top Cidadania 2025. A premiação, que destaca práticas de gestão de pessoas e cidadania, foi realizada no Grêmio Náutico União, na Capital.

A edição deste ano reconheceu 61 premiados: 46 na categoria Top Ser Humano e 15 no Top Cidadania. Entre as empresas vencedoras, SLC Máquinas e Unimed Noroeste receberam o Prêmio Mérito Top Ser Humano, concedido às organizações que conquistam a distinção cinco vezes em um período de seis anos. Também foi entregue a honraria Personalidade Top Ser Humano 2025 ao CEO da Vulcabras, Pedro Bartelle.

Criado em 1993, o Top Ser Humano tem como propósito reconhecer iniciativas que colocam as pessoas no centro da estratégia, valorizando práticas de inovação e qualidade de vida no ambiente de trabalho. Em 2001, surgiu o Top Cidadania, voltado a destacar projetos sociais que geram impacto positivo na comunidade gaúcha.

Desde então, os dois prêmios se consolidaram como referências no Estado. Ao longo de mais de três décadas, o Top Ser Humano já reconheceu mais de 700 cases, enquanto o Top Cidadania ultrapassa a marca de 250 projetos premiados.

Personalidade Top Ser Humano 2025

A ABRH-RS concedeu o título de Personalidade Top Ser Humano 2025 ao CEO da Vulcabras, Pedro Bartelle, reconhecendo sua liderança à frente da maior empresa calçadista e gestora de marcas esportivas do país.

Fundada em 1952, a companhia teve sua trajetória transformada a partir de 1988, quando foi adquirida pelos irmãos Alexandre e Pedro Grendene Bartelle. Desde então, ampliou operações, modernizou processos e intensificou investimentos em tecnologia.

Bartelle iniciou sua trajetória na Vulcabras em 2001, aos 22 anos, como gerente. Depois, comandou a subsidiária internacional da companhia e assumiu a diretoria de marketing, até chegar ao cargo de CEO.

Desde que assumiu a presidência, em 2015, a empresa acelerou a expansão, ampliou a profissionalização da gestão e, em 2017, passou a integrar a bolsa de valores. Hoje, a Vulcabras mantém operações em cinco Estados e reúne mais de 24 mil colaboradores.

Confira os vencedores do Prêmio Top Ser Humano e do Top Cidadania 2025:

Prêmio Mérito Top Ser Humano

SLC Máquinas

Unimed Noroeste

Top Ser Humano 2025 – Categoria Organização

AEL Sistemas

Alvorada John Deere

Atitus Educação

Banrisul

Box Print

Bruning Tecnometal

Casa de Saúde Menino Jesus de Praga

Central Sicredi Sul/Sudeste

Cootravipa

Cotrijal

DATACOM

Facta

Fundacred

Grupo Agros

Grupo Guarida

Grupo J2M

Hospital de Clínicas de Passo Fundo

Hospital Ernesto Dornelles

Hospital Ivan Goulart

Hospital Moinhos de Vento

Hospital São Lucas da PUCRS

InBetta

Indutar

Instituto do Câncer Infantil

Irani Papel e Embalagem

Lojas Lebes

Medabil

Melnick

Nexteer Automotive

Piccadilly Company

Santa Casa de Porto Alegre

Senac-RS

Sicredi Conexão

Sicredi Confiança

Sicredi Cooperação

Sicredi das Culturas RS/MG

Sicredi Região Centro RS/MG

Sicredi União RS/ES

SLC Agrícola

SLC Máquinas

STIHL

Unicred Porto Alegre

Unimed Noroeste

Unimed Porto Alegre

Universidade Feevale

Vitlog Transportes

Top Cidadania 2025 – Categoria Organização

Alliance One

Banco de Alimentos do Rio Grande do Sul

Casa de Saúde Menino Jesus de Praga

Cootravipa

Hospital Moinhos de Vento

InBetta

Instituto do Câncer Infantil

Instituto Joanna de Ângelis

Instituto Unimed

Kepler Weber

Senac-RS

Sesc/RS

Termolar

Unimed Erechim - Hospital Unimed Erechim

Unimed Porto Alegre