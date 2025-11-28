ABRH-RS anuncia vencedores do Top Ser Humano e Top Cidadania 2025

A seccional gaúcha da Associação Brasileira de Recursos Humanos (ABRH-RS) anunciou, nesta quinta-feira (27), os vencedores do Top Ser Humano 2025 e do Top Cidadania 2025. A premiação, que destaca práticas de gestão de pessoas e cidadania, foi realizada no Grêmio Náutico União, na Capital.
A edição deste ano reconheceu 61 premiados: 46 na categoria Top Ser Humano e 15 no Top Cidadania. Entre as empresas vencedoras, SLC Máquinas e Unimed Noroeste receberam o Prêmio Mérito Top Ser Humano, concedido às organizações que conquistam a distinção cinco vezes em um período de seis anos. Também foi entregue a honraria Personalidade Top Ser Humano 2025 ao CEO da Vulcabras, Pedro Bartelle.
Criado em 1993, o Top Ser Humano tem como propósito reconhecer iniciativas que colocam as pessoas no centro da estratégia, valorizando práticas de inovação e qualidade de vida no ambiente de trabalho. Em 2001, surgiu o Top Cidadania, voltado a destacar projetos sociais que geram impacto positivo na comunidade gaúcha.
Desde então, os dois prêmios se consolidaram como referências no Estado. Ao longo de mais de três décadas, o Top Ser Humano já reconheceu mais de 700 cases, enquanto o Top Cidadania ultrapassa a marca de 250 projetos premiados.
Personalidade Top Ser Humano 2025
A ABRH-RS concedeu o título de Personalidade Top Ser Humano 2025 ao CEO da Vulcabras, Pedro Bartelle, reconhecendo sua liderança à frente da maior empresa calçadista e gestora de marcas esportivas do país.
Fundada em 1952, a companhia teve sua trajetória transformada a partir de 1988, quando foi adquirida pelos irmãos Alexandre e Pedro Grendene Bartelle. Desde então, ampliou operações, modernizou processos e intensificou investimentos em tecnologia.
Bartelle iniciou sua trajetória na Vulcabras em 2001, aos 22 anos, como gerente. Depois, comandou a subsidiária internacional da companhia e assumiu a diretoria de marketing, até chegar ao cargo de CEO.
Desde que assumiu a presidência, em 2015, a empresa acelerou a expansão, ampliou a profissionalização da gestão e, em 2017, passou a integrar a bolsa de valores. Hoje, a Vulcabras mantém operações em cinco Estados e reúne mais de 24 mil colaboradores.
Confira os vencedores do Prêmio Top Ser Humano e do Top Cidadania 2025:
Personalidade Top Ser Humano 2025
Pedro Bartelle, CEO da Vulcabras
Prêmio Mérito Top Ser Humano
SLC Máquinas
Unimed Noroeste
Top Ser Humano 2025 – Categoria Organização
- AEL Sistemas
- Alvorada John Deere
- Atitus Educação
- Banrisul
- Box Print
- Bruning Tecnometal
- Casa de Saúde Menino Jesus de Praga
- Central Sicredi Sul/Sudeste
- Cootravipa
- Cotrijal
- DATACOM
- Facta
- Fundacred
- Grupo Agros
- Grupo Guarida
- Grupo J2M
- Hospital de Clínicas de Passo Fundo
- Hospital Ernesto Dornelles
- Hospital Ivan Goulart
- Hospital Moinhos de Vento
- Hospital São Lucas da PUCRS
- InBetta
- Indutar
- Instituto do Câncer Infantil
- Irani Papel e Embalagem
- Lojas Lebes
- Medabil
- Melnick
- Nexteer Automotive
- Piccadilly Company
- Santa Casa de Porto Alegre
- Senac-RS
- Sicredi Conexão
- Sicredi Confiança
- Sicredi Cooperação
- Sicredi das Culturas RS/MG
- Sicredi Região Centro RS/MG
- Sicredi União RS/ES
- SLC Agrícola
- SLC Máquinas
- STIHL
- Unicred Porto Alegre
- Unimed Noroeste
- Unimed Porto Alegre
- Universidade Feevale
- Vitlog Transportes
Top Cidadania 2025 – Categoria Organização
- Alliance One
- Banco de Alimentos do Rio Grande do Sul
- Casa de Saúde Menino Jesus de Praga
- Cootravipa
- Hospital Moinhos de Vento
- InBetta
- Instituto do Câncer Infantil
- Instituto Joanna de Ângelis
- Instituto Unimed
- Kepler Weber
- Senac-RS
- Sesc/RS
- Termolar
- Unimed Erechim - Hospital Unimed Erechim
- Unimed Porto Alegre
