"A nossa história não estava bem contada": como o 20 de novembro ressignificou a presença de pessoas negras no Rio Grande do Sul

Movimentos negros fazem parte da história do Rio Grande do Sul. Ilustração de Laura Almeida/ Grupo RBS

Quando seis jovens se reuniram na Rua Tomás Flores, 303, em Porto Alegre, já imaginavam o barulho que causariam em todo o Rio Grande do Sul. O que talvez não imaginassem é que seus atos seguiriam reverberando no Brasil 50 anos depois.

Oliveira Silveira, Antônio Carlos Côrtes, Ilmo da Silva e Vilmar Nunes estavam entre os presentes naquela reunião, realizada na década de 1970. Ali nascia o Grupo Palmares, um dos nomes mais importantes do movimento negro brasileiro.

A quarta e última reportagem do Especial Raízes mostra como movimentos gaúchos se articularam para consolidar o dia 20 de novembro como Dia da Consciência Negra.

"Nossa luta não era contra os brancos, mas a favor dos negros"

Antônio Côrtes, escritor, membro da Academia Riograndense de Letras e único integrante vivo do Grupo Palmares, conta que o movimento era contrário ao 13 de Maio, data em que a Lei Áurea pôs fim à escravidão no Brasil sem prever políticas públicas que garantissem educação e trabalho às pessoas recém-libertadas.

— Nós começamos a fazer evocações ao 20 de novembro e dizendo não ao 13 de maio. Uma delas se deu no Clube Náutico Marcílio Dias, que era um clube negro situado na (rua) Praia de Belas, onde hoje é o Hospital Mãe de Deus. Nossa luta não era contra os brancos, era a favor dos negros e buscar conhecer a nossa história, porque entendemos que a nossa história não estava bem contada — afirma.

A partir dali, o Rio Grande do Sul passou a receber diferentes tipos de manifestações no dia 20 de novembro. Um marco desse movimento foi, em 1972, a publicação de um caderno especial de Zero Hora que abordava a história, a cultura e a importância do povo negro.

Logo depois, as mobilizações nacionais do Movimento Negro Unificado (MNU) ajudaram expandir a ideia da criação do Dia da Consciência Negra. Porém, a data só se tornou lei em 2011, durante o primeiro ano do governo Dilma Rousseff.

Foram necessários mais 13 anos para se tornar feriado nacional. Antes, alguns Estados e municípios já adotavam a data, mas foi só com a sanção do presidente Luís Inácio Lula da Silva, que, em 2023, o Brasil inteiro passou a celebrar o 20 de novembro.

O decreto que torna o 20 de novembro feriado nacional é visto por coletivos e movimentos sociais como um passo importante na luta contra o racismo e na valorização da cultura negra. Antônio Côrtes ressalta, porém, que ainda há muito a ser conquistado:

— O dia em que o Brasil se der conta do que foi praticado com os negros e conseguir dar espaço para a comunidade negra com sua criatividade e seu talento, o Brasil será a maior potência do mundo.

Tem negro no Rio Grande do Sul

O território gaúcho costuma ser associado à imagem de um Estado formado majoritariamente por descendentes de imigrantes europeus. Essa percepção, historicamente reforçada pela grande presença de alemães e italianos, contribuiu para a ideia de que “não há negros” no RS.

Para o jornalista, professor e membro da Associação Brasileira de Pesquisadores Negros (ABPN) Deivison Campos, essa construção é marcada pelo processo de imigração e também é fruto do "projeto de branqueamento" no Brasil, sobretudo no início do século 20, que pregava a miscigenação com os os imigrantes europeus.

— Esse projeto de branqueamento do Brasil prometia, no início do século 20, o desaparecimento dos negros em cem anos, mas não se efetivou. A população negra do Rio Grande do Sul é uma minoria, em torno de 20%, mas existe — enfatiza.

Apesar de os números serem considerados significativos, o pesquisador destaca que exigem luta constante contra o racismo estrutural.

— Essa condição de minoria fez com que os negros aqui demandassem uma articulação mais efetiva, até por sobrevivência. Não só representacional, como a própria sobrevivência no sentido de se manter vivos, a partir de todo o processo de necropolítica — explica, reforçando que trata-se um debate pelo direito à vida, já que "os corpos negros são sempre os mais violentados e os mais assassinados".

Jornalista e pesquisador Deivison Campos. Agência RBS / Reprodução

Ao longo do século 20, surgiram movimentos importantes que fortaleceram a presença dos negros no Estado. Campos destaca o jornal O Exemplo, fundado em Porto Alegre em 1892, dedicado à defesa dos direitos da população negra, e a União dos Homens de Cor, criada em 1943, com atuação nacional na luta antirracista.

Até que, na década de 1970, com a atuação do Grupo Palmares, o 20 de novembro passou a ser articulado como data de referência no Estado. O coletivo resgatou a figura de Zumbi dos Palmares, líder quilombola morto em 20 de novembro de 1695.

— Zumbi é entendido como mártir, assim como Tiradentes, que é aquele indivíduo que morre pela independência. Zumbi é posicionado como um indivíduo que morre pela libertação, morre pelo direito de ser dos negros brasileiros — comenta.

O jornalista ressalta que, hoje, uma das formas de fortalecimento do movimento negro gaúcho é por meio da cultura. O crescimento de festas, a ascensão do rap e o Carnaval são expressões de afirmação estética e política, porém ainda não possuem o devido reconhecimento.

Os movimentos negros no sul do Estados

Pelotas foi a cidade que, proporcionalmente, teve o maior número de trabalhadores escravizados no Rio Grande do Sul.

Durante o ciclo do charque, entre os séculos 18 e 19, as charqueadas às margens do arroio Pelotas movimentaram a economia gaúcha e tornaram o município um dos mais prósperos do Estado. Essa riqueza, porém, foi construída sobre o trabalho forçado de milhares de pessoas negras, cuja presença e resistência deixaram marcas profundas na cultura, na religiosidade e na identidade pelotense.

A pró-reitora de Ações Afirmativas e Equidade da Universidade Federal de Pelotas (UFPel), Claudia Daiane, afirma que o fato de o Dia da Consciência Negra ter sido construído em território gaúcho mostra a articulação histórica das lideranças negras da região. Entretanto, é um movimento que ainda sofre com as marcas da colonização.

— A cidade de Pelotas ainda é muito marcada pela presença de uma narrativa de que somos uma cidade de uma colonização branca europeia, o que reforça um apagamento da história negra, indígena, quilombola que constrói Pelotas.

Na cidade, as atividades se multiplicam ao longo de novembro e, em muitos casos, se estendem durante todo o ano. Um dos exemplos é o evento Caminhos da Fé – 10 anos da Procissão do Bará do Mercado Central, que discute as tradições dos povos de terreiro e reforça o combate ao racismo religioso, assim como a Marcha Sirley Amaro.

Entre os diversos segmentos do movimento negro, a pesquisadora destaca o papel central do movimento quilombola:

— Nós somos uma cidade de muitas comunidades quilombolas. Manuel Padeiro é muito presente aqui e reconhecido oficialmente como herói negro do Rio Grande do Sul, pois formou um quilombo no século XIX na região da Serra dos Tapes e realizou muitas articulações em Pelotas, ajudando a construir a identidade afro-gaúcha pelotense.

Hoje, a cidade possui cinco comunidades quilombolas reconhecidas, fundamentais para a formação de uma identidade afro-gaúcha. Na Universidade Federal de Pelotas (UFPel), o coletivo de estudantes quilombolas completará 10 anos de atuação em 2025. Formado por jovens oriundos dessas comunidades, o grupo conquistou um processo seletivo específico, que garante tanto o acesso quanto a permanência na universidade.

Juventude protagonista

Outro movimento importante para a cidade é o Carnaval. De acordo com a pesquisadora, existem mais de 40 entidades carnavalescas em Pelotas. Daiane enfatiza que a juventude negra tem sido protagonista em várias frentes: nos coletivos universitários, nas comunidades quilombolas, nos terreiros e nas escolas de samba.

— A juventude é fundamental para a gente construir um futuro de fato em um país democrático. Só há democracia se não houver uma série de preconceitos e discriminações, que matam diariamente, a nossa história, a nossa memória e o nosso povo.

Apesar dos avanços, a pesquisadora lembra que Pelotas ainda enfrenta resistências e carrega heranças de um passado escravista que insiste em se sobrepor ao presente:

— Vivemos em um Estado que, por muito tempo, negou a existência de pessoas negras e de escravidão. Um Estado que ainda se vende como branco, de colonização europeia. Muitas vezes, quando saímos do Rio Grande do Sul, somos questionados se somos realmente gaúchos.

*Colaborou: Ana Júlia Santos