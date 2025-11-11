38ª edição do Sonho de Natal de Canela terá 250 atrações gratuitas a partir de 20 de novembro

Espetáculo Contos da Catedral: O Segredo do Velho Noel é uma das atrações confirmadas. Halder Ramos / especial

Com uma programação que vai durar dois meses, a 38ª edição do Sonho de Natal de Canela deve receber cerca de 2 milhões de visitantes até 18 de janeiro. Serão 250 atrações gratuitas ao longo do período. A abertura oficial ocorrerá no dia 20, em um multipalco instalado na Praça João Corrêa (Praça do Sonho).

— Canela vai surpreender, vai ser muito bonita. E a nossa estrutura é muito bonita, estamos melhores de restaurantes, muitas novas empresas abriram no Centro. O turismo quem faz é o empresário, nós fazemos o evento, mas quem mantém o turista na cidade é o comércio, a loja, o restaurante, o hotel. Isso está melhorando muito, e o turista tem permanecido mais nas ruas centrais — afirma o prefeito Gilberto Cezar.

Uma das novidades para essa edição é a Aldeia do Sonho, espaço criado para centralizar e organizar as vivências do público. A estrutura fica atrás da Casa de Pedra, planejada para dar um novo uso à Rua Serafim Dias.

Por lá, artistas também irão se apresentar em um coreto, decorado para se misturar às luzes, cores e formas natalinas que ambientam o evento, além de uma área de gastronomia estar à disposição do público nos momentos de maior movimento. A visitação é das 10h às 20h.

Entre as atrações artísticas, estão espetáculos musicais como "Celebration" e "Christmas in Concert", show com Star Beatles, musical com O Som do Vento, Orquestra de Metais, teatro de bonecos, stand-up comedy, dentre outros que acontecerão na Praça João Corrêa.

"Contos da Catedral: O Segredo do Velho Noel"

Das mais tradicionais ações da Região das Hortênsias durante o Natal, o Contos da Catedral: O Segredo do Velho Noel, que ocorre em Canela, já tem datas confirmadas.

A atração ocorrerá nos dias 5, 6, 12 e 13 de dezembro (sextas-feiras e sábados); de 19 a 23 de dezembro (de sexta até terça-feira, antevéspera de Natal); e de 25 a 30 de dezembro (de quinta a terça-feira); fechando a temporada em janeiro, de 1º a 4.

O início será sempre às 21h, exceto no dia 28 de dezembro, quando será realizado às 22h em razão do show do Grupo Rodeio.

— Cada dia da descida do Papai Noel é em torno de cinco a 10 mil pessoas que visitam Canela, tem sempre muito movimento. Terão os desfiles artísticos na cidade e apresentações nos parques, todos estão decorados com o tema natalino. São mais de 50 parques e museus — explica o prefeito.

Uma atração inédita neste ano será o Festival do Panetone, entre os dias 20 e 23 de novembro, na praça João Corrêa. Serão seis expositores que comercializarão sabores tradicionais, gourmet e até salgados. Durante os dias do evento, haverá atrações no multipalco.

Programação artística

A programação completa pode ser acessada no site do Sonho de Natal.

20 de novembro — quinta-feira

Decoração Urbana nas principais ruas da cidade

9h às 22h – Festival do Panetone, na Praça João Corrêa/Multipalco

– Festival do Panetone, na Praça João Corrêa/Multipalco 9h às 21h – Fornos de Canela, na Praça do Sonho

– Fornos de Canela, na Praça do Sonho 14h às 18h30min – Casa do Papai Noel, na Praça do Sonho

– Casa do Papai Noel, na Praça do Sonho 17h – Chico Santo (Duo), no Coreto/Aldeia do Sonho

– Chico Santo (Duo), no Coreto/Aldeia do Sonho 19h30min – Abertura oficial do Sonho de Natal, na Praça João Corrêa/Multipalco

– Abertura oficial do Sonho de Natal, na Praça João Corrêa/Multipalco 20h – Orquestra de Teutônia, na Praça João Corrêa/Multipalco

21 de novembro — sexta-feira

Decoração Urbana nas principais ruas da cidade

9h às 22h – Festival do Panetone, na Praça João Corrêa/Multipalco

– Festival do Panetone, na Praça João Corrêa/Multipalco 9h às 21h – Fornos de Canela, na Praça do Sonho

– Fornos de Canela, na Praça do Sonho 10h às 22h – Aldeia do Sonho, Feira de Artesanato

– Aldeia do Sonho, Feira de Artesanato 11h – Mahana, no Coreto/Aldeia do Sonho

– Mahana, no Coreto/Aldeia do Sonho 14h às 18h30min – Casa do Papai Noel, na Praça do Sonho

– Casa do Papai Noel, na Praça do Sonho 16h – Teatro de bonecos “Sempre é Natal” com Bonecos da Montanha, no Coreto/Aldeia do Sonho

– Teatro de bonecos “Sempre é Natal” com Bonecos da Montanha, no Coreto/Aldeia do Sonho 17h – Coral Estreito Jovem, de Florianópolis, na Praça João Corrêa/Multipalco

– Coral Estreito Jovem, de Florianópolis, na Praça João Corrêa/Multipalco 17h30min – Show de mágica “O Encanto Mágico de Natal” com Marcelo Soccol, no Coreto/Aldeia do Sonho

– Show de mágica “O Encanto Mágico de Natal” com Marcelo Soccol, no Coreto/Aldeia do Sonho 19h – Desfile dos parques temáticos e atrativos turísticos de Canela, nas ruas centrais de Canela

– Desfile dos parques temáticos e atrativos turísticos de Canela, nas ruas centrais de Canela 20h – Espetáculo Christmas Rock com Rafa Schuler, na Praça João Corrêa/Multipalco

22 de novembro — sábado

Decoração Urbana nas principais ruas da cidade

9h às 22h – Festival do Panetone, na Praça João Corrêa/Multipalco

– Festival do Panetone, na Praça João Corrêa/Multipalco 9h às 21h – Fornos de Canela, na Praça do Sonho

– Fornos de Canela, na Praça do Sonho 10h às 22h – Aldeia do Sonho, Feira de Artesanato

– Aldeia do Sonho, Feira de Artesanato 11h – Briza Rock, no Coreto/Aldeia do Sonho

– Briza Rock, no Coreto/Aldeia do Sonho 12h30min – Show Candy Bellotto, na Praça João Corrêa/Multipalco

– Show Candy Bellotto, na Praça João Corrêa/Multipalco 14h às 18h30min – Casa do Papai Noel, na Praça do Sonho

– Casa do Papai Noel, na Praça do Sonho 15h – O Natal de Anelise, Os segredos da árvore de Natal, no Coreto/Aldeia do Sonho

– O Natal de Anelise, Os segredos da árvore de Natal, no Coreto/Aldeia do Sonho 16h – Show Big Hits, na Praça João Corrêa/Multipalco

– Show Big Hits, na Praça João Corrêa/Multipalco 17h30min – Teatro com “Carlão, o Boneco”, Bonecos da Montanha, no Coreto/Aldeia do Sonho

– Teatro com “Carlão, o Boneco”, Bonecos da Montanha, no Coreto/Aldeia do Sonho 19h – Desfile dos parques temático e atrativos turísticos de Canela, nas ruas centrais de Canela

– Desfile dos parques temático e atrativos turísticos de Canela, nas ruas centrais de Canela 20h – Show musical Noellas, na Praça João Corrêa/Multipalco

23 de novembro — domingo

Decoração Urbana nas principais ruas da cidade

9h às 22h – Festival do Panetone, na Praça João Corrêa/Multipalco

– Festival do Panetone, na Praça João Corrêa/Multipalco 9h às 21h – Fornos de Canela, na Praça do Sonho

– Fornos de Canela, na Praça do Sonho 10h às 20h – Aldeia do Sonho, Feira de Artesanato

– Aldeia do Sonho, Feira de Artesanato 11h – Instrumental Best Dream, no Coreto/Aldeia do Sonho

– Instrumental Best Dream, no Coreto/Aldeia do Sonho 14h às 18h30min – Casa do Papai Noel, na Praça do Sonho

– Casa do Papai Noel, na Praça do Sonho 15h – Ricardo Leitão (Banda), no Coreto/Aldeia do Sonho

– Ricardo Leitão (Banda), no Coreto/Aldeia do Sonho 16h – Especial de Natal com Fernando Luzs, na Praça João Corrêa/Multipalco

– Especial de Natal com Fernando Luzs, na Praça João Corrêa/Multipalco 17h – Atração lúdica Bimbalhos Natalinos, no Coreto/Aldeia do Sonho

– Atração lúdica Bimbalhos Natalinos, no Coreto/Aldeia do Sonho 20h – Cinnamon Christmas Songs, Jazz Cinnamon, na Praça João Corrêa/Multipalco

24 de novembro — segunda-feira

Decoração Urbana nas principais ruas da cidade

25 de novembro — terça-feira

Decoração Urbana nas principais ruas da cidade

9h às 19h – Fornos de Canela, na Praça do Sonho

– Fornos de Canela, na Praça do Sonho 10h às 20h – Aldeia do Sonho, Feira de Artesanato

26 de novembro — quarta-feira

Decoração Urbana nas principais ruas da cidade

9h às 19h – Fornos de Canela, na Praça do Sonho

– Fornos de Canela, na Praça do Sonho 10h às 20h – Aldeia do Sonho, na Feira de Artesanato

27 de novembro — quinta-feira

Decoração Urbana nas principais ruas da cidade

9h às 19h – Fornos de Canela, na Praça do Sonho

– Fornos de Canela, na Praça do Sonho 10h às 20h – Aldeia do Sonho, Feira de Artesanato

– Aldeia do Sonho, Feira de Artesanato 14h às 18h30min – Casa do Papai Noel, na Praça do Sonho

– Casa do Papai Noel, na Praça do Sonho 15h – Karolin Acordeonista, no Coreto/Aldeia do Sonho

– Karolin Acordeonista, no Coreto/Aldeia do Sonho 17h – Bruno Quadrado, no Coreto/Aldeia do Sonho

28 de novembro — sexta-feira

Decoração Urbana nas principais ruas da cidade

9h às 21h – Fornos de Canela, na Praça do Sonho

– Fornos de Canela, na Praça do Sonho 10h às 22h – Aldeia do Sonho, na Feira de Artesanato

– Aldeia do Sonho, na Feira de Artesanato 14h às 18h30min – Casa do Papai Noel, na Praça do Sonho

– Casa do Papai Noel, na Praça do Sonho 15h – Luiz Terra, no Coreto/Aldeia do Sonho

– Luiz Terra, no Coreto/Aldeia do Sonho 16h30min – Desfile de Natal “O Livro Mágico de Receitas do Papai Noel” (Paradinha), na saída da Igreja até final da Av. Osvaldo Aranha no entroncamento com a R. Getúlio Vargas

– Desfile de Natal “O Livro Mágico de Receitas do Papai Noel” (Paradinha), na saída da Igreja até final da Av. Osvaldo Aranha no entroncamento com a R. Getúlio Vargas 17h30min – Atração lúdica Bimbalhos Natalinos, no Coreto/Aldeia do Sonho

– Atração lúdica Bimbalhos Natalinos, no Coreto/Aldeia do Sonho 19h – Desfile dos parques temático e atrativos turísticos de Canela (Ruas centrais de Canela)

– Desfile dos parques temático e atrativos turísticos de Canela (Ruas centrais de Canela) 20h – Espetáculo musical “Celebration”, na Praça João Corrêa/Multipalco

29 de novembro — sábado

Decoração Urbana nas principais ruas da cidade

9h às 21h – Fornos de Canela, na Praça do Sonho

– Fornos de Canela, na Praça do Sonho 10h às 22h – Aldeia do Sonho, na Feira de Artesanato

– Aldeia do Sonho, na Feira de Artesanato 10h – Alexandre Alves, no Coreto/Aldeia do Sonho

– Alexandre Alves, no Coreto/Aldeia do Sonho 11h – Show musical Lady Boots, na Praça João Corrêa/Multipalco

– Show musical Lady Boots, na Praça João Corrêa/Multipalco 14h às 18h30min – Casa do Papai Noel, na Praça do Sonho

– Casa do Papai Noel, na Praça do Sonho 14h – O Natal de Anelise, Os segredos da árvore de Natal, no Coreto/Aldeia do Sonho

– O Natal de Anelise, Os segredos da árvore de Natal, no Coreto/Aldeia do Sonho 15h – Travellin Band, no Coreto/Aldeia do Sonho

– Travellin Band, no Coreto/Aldeia do Sonho 16h30min – Desfile de Natal “O Livro Mágico de Receitas do Papai Noel” (Paradinha), na saída da Igreja até final da Av. Osvaldo Aranha no entroncamento com a R. Getúlio Vargas

– Desfile de Natal “O Livro Mágico de Receitas do Papai Noel” (Paradinha), na saída da Igreja até final da Av. Osvaldo Aranha no entroncamento com a R. Getúlio Vargas 17h30min – Teatro de bonecos “Sempre é Natal” com Bonecos da Montanha, no Coreto/Aldeia do Sonho

– Teatro de bonecos “Sempre é Natal” com Bonecos da Montanha, no Coreto/Aldeia do Sonho 19h – Desfile dos parques temático e atrativos turísticos de Canela, nas Ruas centrais de Canela

– Desfile dos parques temático e atrativos turísticos de Canela, nas Ruas centrais de Canela 20h – Tenor Giovanni Marquezeli e o Espírito de Natal, na Praça João Corrêa/Multipalco

30 de novembro — domingo