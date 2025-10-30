Sema e Fepam anunciam vencedores da terceira edição do Prêmio de Jornalismo Ambiental

A Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema) e a Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) anunciaram os vencedores do Prêmio Sema-Fepam de Jornalismo Ambiental 2025. O evento de premiação foi realizado na noite de quarta-feira (29) e reuniu jornalistas de diferentes veículos do Rio Grande do Sul.

Em sua terceira edição, com o tema Construindo juntos um futuro mais forte para o RS, seis categorias foram reconhecidas: jornalismo universitário, fotojornalismo, impresso, webjornalismo, radiojornalismo/podcast e telejornalismo.

Foram 235 trabalhos inscritos e, ao todo, 19 finalistas. Sete das reportagens reconhecidas foram produzidas por profissionais do Grupo RBS.

Na categoria de fotojornalismo, o repórter fotográfico de Zero Hora Matheus Bruxel recebeu dois prêmios, de primeiro e terceiro lugar. As fotos premiadas são Memórias da Inundação e Resiliência dos produtores gaúchos reergue cultivos frente aos desafios climáticos.

A repórter fotográfica Duda Fortes também foi um dos destaques de fotojornalismo e garantiu a segunda posição com o trabalho Pequenas mãos, grande responsabilidade.

Na categoria impresso, a jornalista Isabella Sander recebeu o terceiro lugar com a reportagem As vozes de quem sofre com o clima.





Já na categoria telejornalismo, os repórteres da RBS Eduardo Paganella e Vitor Rosa foram reconhecidos com a segunda posição pela reportagem O resgate do Cavalo Caramelo.