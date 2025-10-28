RBS TV promove 11ª edição da campanha solidária Natal do Bem 

Em 2024, o Natal do Bem arrecadou 1,2 mil toneladas de alimentos. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Pelo 11º ano consecutivo, a RBS TV promove a campanha solidária Natal do Bem, em parceria com a Rede de Bancos de Alimentos do Rio Grande do Sul. A iniciativa, que mobiliza a comunidade gaúcha a doar alimentos para quem mais precisa, foi lançada no dia 25 de outubro no Jornal do Almoço e segue até o dia 6 de janeiro.

Neste ano, as doações podem ser feitas de forma virtual, pelo pix campanha@bancodealimentos.org.br, ou por meio do site Doe Alimentos. Na página, é possível montar e doar uma cesta com itens e quantidades à escolha do doador. Ao optar por contribuir pelo site, é possível deixar uma mensagem de Natal para quem receber a doação. Ao longo da campanha, as mensagens selecionadas serão divulgadas no Jornal do Almoço, valorizando a solidariedade dos telespectadores.

Em sua décima edição, realizada em 2024, o Natal do Bem arrecadou 1,2 mil toneladas de alimentos, que beneficiaram mais de 66 mil famílias em todo o Estado. Desde a sua criação, em 2015, o projeto já destinou mais de 6,18 mil toneladas de mantimentos a famílias em situação de vulnerabilidade.

Como parte da iniciativa, no dia 13 de dezembro, será realizada a 7ª edição das Cavalgadas do Bem, a partir das 8h, em diversas cidades do Rio Grande do Sul. A ação social do tradicionalismo gaúcho mobiliza CTGs e piquetes que percorrem o Estado coletando donativos para o Banco de Alimentos do RS, com a participação de grupos de cavaleiros.

Como doar