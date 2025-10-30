Quina 6865 tem resultados revelados; confira

Para jogar a Quina, é preciso escolher de cinco a 15 números dentre os 80 disponíveis.

O sorteio do concurso 6865 da Quina foi realizado nesta quarta-feira (29). Para jogar, é preciso escolher de cinco a 15 números dentre os 80 disponíveis.

Criada em 1994, o formato simples da Quina tem possibilidade de premiação em quatro faixas (dois, três, quatro ou cinco acertos).

Além do modo convencional, é possível também jogar pela modalidade "Surpresinha", em que o sistema da Caixa Econômica Federal escolhe os números automaticamente.

Confira o resultado do concurso da Quina 6865

Veja abaixo o resultado sorteado:

29 - 42 - 55 - 71 - 75

Premiação:

5 acertos: Não houve ganhador

4 acertos: 77 apostas ganhadoras, R$ 11.744,78

3 acertos: 6227 apostas ganhadoras, R$ 138,31

2 acertos: 166894 apostas ganhadoras, R$ 5,16

Estimativa para o próximo concurso: R$ 31.500.000,00

Como jogar nas loterias da Caixa

A Caixa Econômica Federal conta com o portal de apostas dos jogos de loterias na internet, o Loterias Online.

A plataforma funciona 24 horas por dia e, segundo a Caixa, tem como objetivos principais oferecer comodidade ao apostador e atingir o público mais jovem.

Para apostar, é necessário ser maior de 18 anos e ter um cartão de crédito. O portal é acessado em qualquer computador ou smartphone e todas as apostas são vinculadas ao CPF do cadastro.

Saiba o passo a passo para acessar

Como funciona a premiação da Quina

O prêmio bruto da Quina corresponde a 43,35% da arrecadação. Deste valor, a distribuição ocorre assim:

Cinco acertos (Quina): 35%

Quatro acertos (Quadra): 15%

Três acertos (Terno): 10%

Dois acertos (Duque): 10%

Acumulações: 15% para os acertadores dos cinco números nos concursos de final 5 e no concurso especial Quina de São João

O vencedor precisa acertar cinco números dentro de 80 disponíveis para ganhar o prêmio máximo. Se não houver acertadores em qualquer faixa, os prêmios acumulam para o concurso seguinte na primeira faixa (Quina).

Dias de sorteio

Os sorteios da Quina ocorrem todos os dias, com exceção de domingos e feriados nacionais, a partir das 20h, com transmissão pelo canal do Youtube e redes sociais da Caixa. Os resultados são publicados logo após o sorteamento no site da instituição.

Eles são realizados na cidade de São Paulo (SP). O Espaço da Sorte, onde ocorrem as extrações, fica localizado na Avenida Paulista.

Como jogar nas loterias da Caixa pela internet

A Caixa Econômica Federal conta com o portal de apostas dos jogos de loterias na internet, o Loterias Online. A plataforma funciona 24 horas por dia.

Para apostar, é necessário ser maior de 18 anos e ter um cartão de crédito ou Pix. O portal pode ser acessado em qualquer computador ou smartphone e todas as apostas são vinculadas ao CPF do cadastro.

Passo a passo para jogar

Acesse o endereço loteriasonline.caixa.gov.br. É necessário ser maior de 18 anos para ingressar no portal

No primeiro acesso, preencha os dados pessoais para criar um cadastro

Em seguida, o apostador deve escolher a Lotofácil. O valor final de apostas precisa ser igual ou maior do que R$ 20

Depois de escolher a modalidade, basta clicar nos números escolhidos. Caso queira escolher apenas alguns números, o apostador pode clicar na opção “Complete o jogo” para o sistema completar a aposta. Também é possível escolher a "Surpresinha", ferramenta em que o sistema escolhe todos os números

Ao clicar em “Ir para Pagamento”, ao lado direito da página, o jogador insere os dados do cartão de crédito ou Pix e pode salvar para compras futuras

Na tela seguinte, o apostador confere sua aposta e finaliza a compra. O status de cada aposta (se houve o sorteio e quais os números premiados, por exemplo) é visualizado na opção “conferir aposta” ou "conferir todas" na Lotofácil

Chances de ganhar e valores das apostas

A aposta mínima, de cinco números, custa R$ 2,50 e oferece uma chance em 24.040.016 de levar o prêmio máximo. Apostar mais números aumenta as chances, mas também eleva o custo:

Seis números: R$ 15,00 | uma em 4.006.669

Oito números: R$ 140,00 | uma em 429.286

15 números: R$ 7.507,50 | uma em 8.005

Quina de São João

O sorteio especial da Quina ocorre todo mês de junho, com prêmios que são acumulados ao longo do ano.

Caso ninguém acerte os cinco números, o valor é dividido entre os acertadores das faixas seguintes (Quadra, Terno e Duque).

Bolão da Quina

O Bolão é uma opção popular entre apostadores que desejam aumentar as chances de ganhar dividindo os custos.

Nele, o preço mínimo é de R$ 12,50, com cotas a partir de R$ 3,50 e até 50 participantes.

Curiosidades sobre a Quina