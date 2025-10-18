Por que temos pesadelos? Especialistas explicam as causas de sonhos ruins

As fases do sono interferem diretamente na ocorrência ou não de pesadelos. 22Imagesstudio / Reprodução

Quem nunca despertou no meio da noite com o coração acelerado, o corpo suando e a sensação de ainda estar preso a uma cena que parecia real demais? Sonhar com dentes caindo, cobras, acidentes, familiares que morrem ou até com o fim do mundo são alguns dos pesadelos comuns entre as pessoas.

O fenômeno desperta curiosidade, medo e, ao mesmo tempo, fascínio. Isso porque, qual o sentido do cérebro ao criar histórias tão vívidas e perturbadoras? O que elas revelam sobre a mente e o estado emocional de quem sonha?

Para a medicina, trata-se de uma descarga emocional natural, produzida pela intensa atividade cerebral durante o sono REM — fase em que os sonhos mais vívidos acontecem.

Já para a psicologia, os pesadelos também cumprem uma função mais simbólica: são formas de expressão do inconsciente, uma tentativa de reorganizar emoções e dar sentido ao que ainda não foi "digerido" pela razão.

O que são pesadelos?

Para entender a presença dos pesadelos, é preciso compreender primeiramente que o sono passa por duas fases principais, a não-REM (NREM) e a REM, que se alternam em ciclos durante à noite.

O NREM tem três estágios (N1, N2, N3), caracterizados por um sono progressivamente mais profundo, enquanto o REM é a fase do sono ativo. Os pesadelos surgem, na maioria das vezes, durante o sono REM, fase em que o cérebro está em alta atividade e as imagens mentais se tornam mais vívidas.

— Mesmo quem está superbem de saúde mental pode, eventualmente, ter um sonho ruim. O pesadelo é um sonho com conteúdo que assusta, causa mal-estar, e que geralmente faz a pessoa acordar impressionada com aquilo e lembrar do que sonhou — explica o médico neurologista Fernando Stelzer, coordenador do Laboratório do Sono da Santa Casa de Porto Alegre.

Enquanto os sonhos comuns costumam ter enredos neutros ou agradáveis, o pesadelo ativa as mesmas áreas cerebrais relacionadas ao medo, especialmente o sistema límbico — conjunto de estruturas responsáveis pela regulação das emoções, do comportamento, da motivação e da memória.

— O pesadelo pode ser apenas um sintoma, algo isolado que acontece de vez em quando, ou pode se tornar um transtorno quando começa a ser recorrente e comprometer o sono e a vida da pessoa — resume Stelzer.

Na visão da psicologia, os pesadelos não são apenas distúrbios do sono. São também uma forma simbólica de comunicação da mente, em que emoções, lembranças e conflitos inconscientes se transformam em imagens.

— Tanto os sonhos quanto os pesadelos representam um meio pelo qual o cérebro e a psique organizam experiências, emoções e memórias, e até mesmo apontam caminhos para a cura emocional e o crescimento pessoal — diz a psicóloga e especialista em sono Camila Godini Azevedo, da Akasa do Conhecimento, rede de psicólogos e psicanalistas especializados no tratamento da insônia e de outros transtornos do sono.

— Eles envolvem tanto processos cerebrais quanto conteúdos inconscientes. Os sonhos refletem desejos, medos e conflitos internos. São, ao mesmo tempo, acaso e mensagem — completa Camila.

O que acontece no cérebro durante um pesadelo?

Durante um pesadelo, o cérebro entra em um estado de alerta intenso, mesmo enquanto o corpo continua dormindo. As áreas ligadas às emoções e ao medo se tornam mais ativas, e é por isso que as imagens parecem tão reais e assustadoras. Mesmo assim, a ciência ainda não consegue explicar exatamente porque as pessoas têm pesadelos.

— A origem exata deles ainda é um mistério. A gente sabe as áreas cerebrais envolvidas, como a memória, visão, emoção, mas não porque o cérebro escolhe gerar um sonho ruim em vez de um agradável. Muitas vezes, são várias reminiscências, lembranças, memórias que o cérebro vai deturpar — diz Stelzer.

Segundo ele, no REM as áreas visuais e auditivas ficam muito ativas e compõem o enredo do sonho, enquanto o corpo permanece paralisado. Essa imobilidade é uma defesa natural do sistema nervoso, que impede que a pessoa execute fisicamente os movimentos do sonho.

— O cheiro é a exceção: o que pode acontecer é a pessoa captar o odor real do ambiente, o quarto, o travesseiro, mas o sonho em si quase nunca "inventa" cheiro. Por isso os pesadelos são tão marcados por imagens fortes e sons, mas raramente por odores — acrescenta o médico.

A paralisia do sono

Essa mesma característica, de não conseguir "se mexer", está por trás da paralisia do sono, que ocorre quando a consciência desperta antes de o corpo retomar o controle muscular.

— A paralisia do sono é uma condição na qual o indivíduo acorda, está consciente, mas não consegue se mexer. Ela ocorre quando o cérebro desperta antes de o corpo sair da atonia muscular típica da fase REM. É uma experiência assustadora, mas inofensiva. Durante esse episódio, o cérebro ainda pode produzir alucinações hipnagógicas ou hipnopômpicas, que são percepções vívidas, auditivas ou visuais, o que aumenta a sensação de medo.

O que provoca os pesadelos?

Os pesadelos costumam aparecer em períodos de maior tensão, ansiedade ou cansaço. Segundo Stelzer, eles refletem preocupações do cotidiano e emoções que o cérebro ainda está tentando processar.

— Geralmente o pesadelo surge em um período de estresse ou quando tu tá preocupado com alguma coisa na tua vida. Isso pode se traduzir no sonho, porque ele ativa áreas de memória e experiências que tu já viveu. O pesadelo retoma essa preocupação durante o sono.

Até o que se consome antes de dormir pode interferir, explica o especialista:

— A gente sempre aprende quando é criança: "não pode ver filme de terror que tu vai sonhar". E é verdade. Tu viveu o filme, assistiu, e pode reviver ele durante o sonho.

Stelzer lembra ainda que alguns distúrbios do sono, como insônia e apneia, interferem diretamente na fase REM e acabam favorecendo experiências vívidas e desagradáveis. Substâncias estimulantes, como cafeína, nicotina e certos medicamentos, como o propranolol, também atrapalham o descanso natural do corpo.

Há ainda o que o médico chama de efeito rebote: quando alguém interrompe o consumo de álcool ou drogas após longos períodos, o sono REM retorna com força total e, com ele, sonhos intensos e cheios de conteúdo emocional.

Quando o pesadelo é um problema?

Nem todo sonho ruim é um sinal de doença. Segundo Stelzer, o pesadelo isolado é uma experiência comum e geralmente não representa algo grave:

— O pesadelo é um sintoma na maior parte das vezes. Ele vai vir isolado. Se você teve um pesadelo hoje, vai repetir outro com outro conteúdo daqui a dois meses, três meses, ou uma vez por ano. Então, nesse caso, não é um transtorno médico. Ele é um sintoma isolado mesmo. Eu tive um pesadelo, pronto, acabou.

O problema é quando o conteúdo angustiante passa a se repetir com frequência e a interferir na qualidade do sono e, por consequência, da vida. Por isso, é sempre importante consultar especialistas na área.

— O diagnóstico não precisa de exame prévio. Tem que conversar, entender o contexto em que os pesadelos estão acontecendo e o impacto que isso tem na vida dela. O diagnóstico de transtorno de pesadelo é muito da área do psiquiatra, que vai trabalhar com isso, mas o médico também atua — ressalta Stelzer.

Tem como prevenir os pesadelos?

Evitar os pesadelos nem sempre é possível, mas reduzir a frequência deles com alguns cuidados, sim. Stelzer explica que, quando o problema não está ligado a uma doença mental, o primeiro passo é tentar compreender o que está por trás do sonho, mas também atender ao descanso correto da mente e do corpo.

— Quanto mais o cérebro é privado de descanso, mais intensa será a fase REM da próxima noite, o que aumenta a chance de sonhos perturbadores — resume Stelzer.

Dicas para evitar pesadelos

Já para quem tem pesadelos frequentes, segundo a psicóloga Camila Godini Azevedo, existem técnicas específicas que possibilitam evitá-los. Confira:

Ter horários regulares para dormir e acordar

Evitar telas e luz azul antes de deitar

Reduzir o consumo de cafeína, nicotina e álcool nas horas que antecedem o descanso

Criar um ambiente silencioso e escuro, sem interrupções

Praticar técnicas de relaxamento, como respiração profunda e meditação.

Quais são os pesadelos mais comuns?

Um levantamento da empresa britânica Morning Life, que cruzou padrões de busca no Google em mais de 50 países, traçou um verdadeiro "mapa mundial dos medos noturnos".

No Brasil, os temas mais procurados, segundo o relatório, estão ligados à queda de dentes, cobras, morte de pessoas queridas e situações de perseguição. Mas são as serpentes as mais pesquisadas, com cerca de 352 mil procuras, conforme o levantamento.

Mas é possível saber o que significa sonhar com cada uma destas coisas? Para a psicologia, não existe manual fixo para decifrar o significado de cada sonho.

— Os símbolos têm significados culturais amplos, mas a interpretação depende da história individual. A leitura do sonho é sempre subjetiva. A abordagem que seguiremos na interpretação dos sonhos também pode interferir. Para Freud, os sonhos são do sonhador, todos os símbolos e imagens se referem ao sonhador, já Jung considera os arquétipos e como tal, mais universais; e por fim, a Teoria Cognitiva Comportamental (TCC) analisa o conteúdo emocional e os significados práticos dos sonhos no contexto atual da vida da pessoa — explica a psicóloga.

Perguntas e respostas sobre os pesadelos

Todo mundo sonha?

Sim. Mesmo quem diz que "não sonha", sonha todas as noites — apenas não se lembra. A recordação depende da fase do sono em que a pessoa acorda e da atenção que dá aos sonhos.

Por que algumas pessoas têm mais pesadelos que outras?

Segundo o neurologista Fernando Stelzer, o estresse e a ansiedade aumentam a chance de sonhos angustiantes. O cérebro tende a retomar, durante o sono, as mesmas preocupações que a pessoa vive acordada.

Por que acordo suando e com o coração acelerado depois de um pesadelo?

Durante o pesadelo, o corpo reage como se estivesse em perigo. Há liberação de adrenalina e cortisol — hormônios ligados ao medo —, o que explica o suor, o coração acelerado e a sensação de pânico ao acordar.

O que é a paralisia do sono?

É um fenômeno em que a pessoa desperta antes de o corpo sair da fase REM. Segundo neurologista Fernando Stelzer, "a pessoa acorda, está consciente, mas não consegue se mexer. É uma experiência assustadora, mas inofensiva".

O consumo de filmes de terror, cafeína ou álcool pode provocar pesadelos?

Sim. Filmes e situações vividas durante o dia podem ser "revividos" nos sonhos, e substâncias como cafeína e álcool alteram o ciclo do sono, aumentando o risco de sonhos ruins.

Quando o pesadelo vira um problema?

Quando se torna frequente e começa a afetar a qualidade do sono ou a rotina. Stelzer explica: "O diagnóstico de transtorno de pesadelo depende da frequência e do impacto na vida da pessoa".

Existe tratamento para pesadelos recorrentes?

Sim. O principal tratamento é psicoterápico — especialmente quando há traumas, ansiedade ou estresse envolvidos. Em casos específicos, há suporte médico com medicamentos estudados para o sono, mas a base do cuidado é terapêutica e comportamental.

É possível evitar pesadelos?

Não completamente, mas hábitos saudáveis ajudam: dormir em horários regulares, evitar estimulantes à noite, relaxar antes de dormir e procurar acompanhamento psicológico se os pesadelos se tornarem recorrentes ou angustiantes.

O que diferencia um sonho comum de um pesadelo?