Oktoberfest e Kerb: confira as cidades no RS que celebram a cultura alemã neste mês de outubro

É tempo de festa pelo Rio Grande do Sul. Entre trajes típicos, som de bandinhas e canecos de chope, diferentes cidades gaúchas se transformam em verdadeiros redutos da cultura alemã com a realização de duas festas tradicionais no mês de outubro: a Oktoberfest e os Kerbs comunitários.
Embora diferentes em origem e estilo, os eventos compartilham o mesmo espírito de alegria e pertencimento, especialmente em regiões com forte colonização germânica.
Ainda dá tempo de aproveitar as celebrações em 2025. Zero Hora organizou uma lista com os festejos pelo Estado durante o mês. Confira:
Oktoberfest
Igrejinha
Começa nesta sexta-feira (17) a 36ª Oktoberfest de Igrejinha, no Vale do Paranhana. Ao todo, serão nove dias de festa com uma programação que combina bailes, bandas típicas, danças folclóricas, jogos germânicos, além de gastronomia e shows de artistas de projeção nacional, como Lauana Prado, Zé Neto e Cristiano e a dupla Israel e Rodolffo.
Conforme a organização, um dos principais diferenciais da Oktoberfest de Igrejinha é o seu caráter comunitário. Ela é realizada por 3 mil voluntários e tem o resultado financeiro revertido à cidade.
- Local: Parque de Eventos Almiro Grings (Rua Arlindo Geis, 255 - Igrejinha)
- Data: de 17 a 26 de outubro de 2025 (na segunda-feira, dia 20, não há programação)
- Programação: disponível no site da Oktoberfest de Igrejinha
- Ingressos: a partir desta quinta-feira (16), as entradas passam ao terceiro lote: R$ 58 nas sextas-feiras (17 e 24) e nos domingos (19 e 26); R$ 42 nos sábados (18 e 25). São individuais, dão acesso a todas às atrações do dia e estão sujeitos à disponibilidade do lote. Nesses dias, há janelas de entrada franca. De terça a quinta-feira, o acesso é gratuito durante todo o evento. Ingressos e demais informações no canal oficial.
Santa Cruz do Sul
A cidade de Santa Cruz do Sul abriga a maior Oktoberfest do Estado. Em 2025, o evento está em sua 40ª edição .
As festividades acontecem nos finais de semana. Dessa forma, as próximas datas com atividades são de 16 a 19 e de 23 a 26 de outubro, com uma programação cultural extensa, que inclui shows de Gusttavo Lima, do grupo Menos É Mais e da dupla Israel e Rodolffo.
- Local: Parque da Oktoberfest (Rua Galvão Costa, 755 - Santa Cruz do Sul)
- Data: de 16 a 19 e de 23 a 26 de outubro de 2025
- Programação: pode ser acessada no site da Oktoberfest de Santa Cruz do Sul
- Ingressos: os valores das entradas variam de um dia para o outro e de acordo com o horário. Além disso, há intervalos de entrada franca. Por isso, é importante verificar os detalhes da programação oficial para conferir o acesso. De modo geral, os valores variam de R$ 15 a R$ 35.
Santa Rosa
Santa Rosa, no noroeste do Estado, também realiza os festejos germânicos. A cidade iniciou a sua 26ª Oktoberfest há alguns dias, mas segue até 19 de outubro.
Ao longo do período, o público pode aproveitar a venda de chope e o tradicional café colonial.
A festa retoma os shows e os bailes na sexta-feira (17), com apresentação do Grupo Momentos e Portal da Serra. No sábado (18), quem assume o palco são os grupos Terceira Dimensão e Rainha Musical, e no domingo (19), a Banda Som e Voz.
- Local: Pavilhão da Oktoberfest (Rua Porto Alegre, 470 - Santa Rosa)
- Data: até 19 de outubro
- Programação: pode ser acessada no site da Oktoberfest de Santa Rosa
- Ingressos: nos dias sem shows, a entrada é franca. A partir de sexta-feira, os ingressos partem de R$ 25. Eles estão disponíveis no site HD Pass
Erechim
A cultura germânica também é celebrada em Erechim, na região norte do Rio Grande do Sul. A Oktoberfest da cidade será realizada nos dias 24, 25 e 26 de outubro, no Parque da Associação Comercial, Cultural e Industrial de Erechim (ACCIE).
Com entrada gratuita, a programação reúne 12 bandas de destaque do Sul do Brasil, danças típicas e ampla oferta gastronômica.
De acordo com a organização, um dos destaques será a gravação do DVD de 30 anos da Banda Passarela, que abrirá a programação na sexta-feira (24) à noite.
- Local: Parque da ACCIE (Rua Henrique P Salomoni, 403 - Erechim)
- Data: 24, 25 e 26 de outubro de 2025
- Programação: pode ser conferida na página do Instagram da Oktoberfest de Erechim
- Ingressos: entrada franca
Porto Alegre - Sogipa
Para quem procura algo pela Capital, a Sogipa dá continuidade a suas celebrações da Oktoberfest na quinta-feira (16), na sexta (17) e no domingo (19).
Está prevista a realização da tradicional Cantina Germânica, um happy hour ao estilo alemão, com comidas típicas, música ao vivo e chope na quinta e na sexta.
No domingo, a festa se muda para os jardins do clube com a Oktoberfest no Parque, que promete um dia inteiro de atividades, além de comidas típicas e música da Super Banda Hopus.
- Local: Sede da Sogipa (Rua Barão de Cotegipe, 415 - Porto Alegre)
- Data: 16, 17 e 19 de outubro de 2025
- Programação: pode ser conferida no site da Sogipa
- Ingressos: entrada franca para os sócios, que ainda poderão levar até quatro pessoas, mediante a emissão de convite. No domingo, cada associado pode adquirir até quatro ingressos para convidados a R$ 25, cada. Crianças até 10 anos têm acesso gratuito. Todas as informações e os locais de emissão e compra podem ser acessados no site da Sogipa.
Kerb
Lindolfo Collor
Lindolfo Collor, no Vale do Sinos, será palco da 1ª edição do Kerb na Praça, no sábado (18). O evento promete reunir música, gastronomia típica alemã e atividades para toda a família.
A programação terá início às 8h, com a 2ª Caminhada da Imigração. O Kerb, contudo, começa oficialmente às 13h30min e termina às 18h.
- Local: Praça Eugen Behne (Rua Vinte e Seis de Março, 430 - Lindolfo Collor)
- Data: 18 de outubro
- Programação: disponível no site oficial da Prefeitura de Lindolfo Collor
- Ingressos: entrada gratuita
São Vendelino
Uma das mais importantes festas do calendário oficial de São Vendelino, no Vale do Rio Caí, a Kerbfest oferece jogos germânicos, gastronomia típica e chope; festival de danças folclóricas alemãs; e GartenPlatz com destilaria e vinícolas locais.
O evento reúne ainda celebração gaúcha e invernadas, festival regional de orquestras, shows de bandas e bandinha típica.
- Local: Centro de São Vendelino
- Data: de 17 a 19 e de 23 a 26 de outubro
- Programação: disponível nas redes sociais do evento
- Ingressos: nos dias 17, 23 e 24, a entrada é gratuita. Já nos dias 18 e 25, após as 15h, o ingresso é de R$ 15. Nos dias 19 e 26, após as 12h, custam R$ 20. Existe também a opção de ingresso permanente, no valor de R$ 45, que dá direito a todos os dias de festa. Pode ser adquirido no Pix diretamente na prefeitura da cidade (Rua Celestino Schneider, 54) ou no dinheiro no Mercado Zwirtes, Mercado Becker, Urwald, Restaurante Alemão, Bierhändler e no Mercado Stein