Oktoberfest e Kerb: confira as cidades no RS que celebram a cultura alemã neste mês de outubro

É tempo de festa pelo Rio Grande do Sul. Entre trajes típicos, som de bandinhas e canecos de chope, diferentes cidades gaúchas se transformam em verdadeiros redutos da cultura alemã com a realização de duas festas tradicionais no mês de outubro: a Oktoberfest e os Kerbs comunitários.

Embora diferentes em origem e estilo, os eventos compartilham o mesmo espírito de alegria e pertencimento, especialmente em regiões com forte colonização germânica.

Ainda dá tempo de aproveitar as celebrações em 2025. Zero Hora organizou uma lista com os festejos pelo Estado durante o mês. Confira:

Oktoberfest

Igrejinha

Começa nesta sexta-feira (17) a 36ª Oktoberfest de Igrejinha, no Vale do Paranhana. Ao todo, serão nove dias de festa com uma programação que combina bailes, bandas típicas, danças folclóricas, jogos germânicos, além de gastronomia e shows de artistas de projeção nacional, como Lauana Prado, Zé Neto e Cristiano e a dupla Israel e Rodolffo.

Conforme a organização, um dos principais diferenciais da Oktoberfest de Igrejinha é o seu caráter comunitário. Ela é realizada por 3 mil voluntários e tem o resultado financeiro revertido à cidade.

Local: Parque de Eventos Almiro Grings (Rua Arlindo Geis, 255 - Igrejinha)

Parque de Eventos Almiro Grings (Rua Arlindo Geis, 255 - Igrejinha) Data: de 17 a 26 de outubro de 2025 (na segunda-feira, dia 20, não há programação)

de 17 a 26 de outubro de 2025 (na segunda-feira, dia 20, não há programação) Programação: disponível no site da Oktoberfest de Igrejinha

disponível no site da Ingressos: a partir desta quinta-feira (16), as entradas passam ao terceiro lote: R$ 58 nas sextas-feiras (17 e 24) e nos domingos (19 e 26); R$ 42 nos sábados (18 e 25). São individuais, dão acesso a todas às atrações do dia e estão sujeitos à disponibilidade do lote. Nesses dias, há janelas de entrada franca. De terça a quinta-feira, o acesso é gratuito durante todo o evento. Ingressos e demais informações no canal oficial.

Santa Cruz do Sul

A cidade de Santa Cruz do Sul abriga a maior Oktoberfest do Estado. Em 2025, o evento está em sua 40ª edição .

As festividades acontecem nos finais de semana. Dessa forma, as próximas datas com atividades são de 16 a 19 e de 23 a 26 de outubro, com uma programação cultural extensa, que inclui shows de Gusttavo Lima, do grupo Menos É Mais e da dupla Israel e Rodolffo.

Local: Parque da Oktoberfest (Rua Galvão Costa, 755 - Santa Cruz do Sul)

Parque da Oktoberfest (Rua Galvão Costa, 755 - Santa Cruz do Sul) Data: de 16 a 19 e de 23 a 26 de outubro de 2025

de 16 a 19 e de 23 a 26 de outubro de 2025 Programação: pode ser acessada no site da Oktoberfest de Santa Cruz do Sul

pode ser acessada no site da Ingressos: os valores das entradas variam de um dia para o outro e de acordo com o horário. Além disso, há intervalos de entrada franca. Por isso, é importante verificar os detalhes da programação oficial para conferir o acesso. De modo geral, os valores variam de R$ 15 a R$ 35.

Santa Rosa

Santa Rosa, no noroeste do Estado, também realiza os festejos germânicos. A cidade iniciou a sua 26ª Oktoberfest há alguns dias, mas segue até 19 de outubro.

Ao longo do período, o público pode aproveitar a venda de chope e o tradicional café colonial.

A festa retoma os shows e os bailes na sexta-feira (17), com apresentação do Grupo Momentos e Portal da Serra. No sábado (18), quem assume o palco são os grupos Terceira Dimensão e Rainha Musical, e no domingo (19), a Banda Som e Voz.

Local: Pavilhão da Oktoberfest (Rua Porto Alegre, 470 - Santa Rosa)

Pavilhão da Oktoberfest (Rua Porto Alegre, 470 - Santa Rosa) Data: até 19 de outubro

até 19 de outubro Programação: pode ser acessada no site da Oktoberfest de Santa Rosa

pode ser acessada no site da Ingressos: nos dias sem shows, a entrada é franca. A partir de sexta-feira, os ingressos partem de R$ 25. Eles estão disponíveis no site HD Pass

Erechim

A cultura germânica também é celebrada em Erechim, na região norte do Rio Grande do Sul. A Oktoberfest da cidade será realizada nos dias 24, 25 e 26 de outubro, no Parque da Associação Comercial, Cultural e Industrial de Erechim (ACCIE).

Com entrada gratuita, a programação reúne 12 bandas de destaque do Sul do Brasil, danças típicas e ampla oferta gastronômica.

De acordo com a organização, um dos destaques será a gravação do DVD de 30 anos da Banda Passarela, que abrirá a programação na sexta-feira (24) à noite.

Local: Parque da ACCIE (Rua Henrique P Salomoni, 403 - Erechim)

Parque da ACCIE (Rua Henrique P Salomoni, 403 - Erechim) Data: 24, 25 e 26 de outubro de 2025

24, 25 e 26 de outubro de 2025 Programação: pode ser conferida na página do Instagram da Oktoberfest de Erechim

pode ser conferida na Ingressos: entrada franca

Porto Alegre - Sogipa

Para quem procura algo pela Capital, a Sogipa dá continuidade a suas celebrações da Oktoberfest na quinta-feira (16), na sexta (17) e no domingo (19).

Está prevista a realização da tradicional Cantina Germânica, um happy hour ao estilo alemão, com comidas típicas, música ao vivo e chope na quinta e na sexta.

No domingo, a festa se muda para os jardins do clube com a Oktoberfest no Parque, que promete um dia inteiro de atividades, além de comidas típicas e música da Super Banda Hopus.

Local: Sede da Sogipa (Rua Barão de Cotegipe, 415 - Porto Alegre)

Sede da Sogipa (Rua Barão de Cotegipe, 415 - Porto Alegre) Data: 16, 17 e 19 de outubro de 2025

16, 17 e 19 de outubro de 2025 Programação: pode ser conferida no site da Sogipa

pode ser conferida no Ingressos: entrada franca para os sócios, que ainda poderão levar até quatro pessoas, mediante a emissão de convite. No domingo, cada associado pode adquirir até quatro ingressos para convidados a R$ 25, cada. Crianças até 10 anos têm acesso gratuito. Todas as informações e os locais de emissão e compra podem ser acessados no site da Sogipa.

Kerb

Lindolfo Collor

Lindolfo Collor, no Vale do Sinos, será palco da 1ª edição do Kerb na Praça, no sábado (18). O evento promete reunir música, gastronomia típica alemã e atividades para toda a família.

A programação terá início às 8h, com a 2ª Caminhada da Imigração. O Kerb, contudo, começa oficialmente às 13h30min e termina às 18h.

Local: Praça Eugen Behne (Rua Vinte e Seis de Março, 430 - Lindolfo Collor)

Praça Eugen Behne (Rua Vinte e Seis de Março, 430 - Lindolfo Collor) Data: 18 de outubro

18 de outubro Programação: disponível no site oficial da Prefeitura de Lindolfo Collor

disponível no Ingressos: entrada gratuita

São Vendelino

Uma das mais importantes festas do calendário oficial de São Vendelino, no Vale do Rio Caí, a Kerbfest oferece jogos germânicos, gastronomia típica e chope; festival de danças folclóricas alemãs; e GartenPlatz com destilaria e vinícolas locais.

O evento reúne ainda celebração gaúcha e invernadas, festival regional de orquestras, shows de bandas e bandinha típica.