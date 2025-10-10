María Corina Machado é a vencedora do Nobel da Paz 2025. Federico Parra / AFP

O Prêmio Nobel da Paz 2025 foi concedido à venezuelana María Corina Machado, "por seu trabalho incansável promovendo os direitos democráticos do povo da Venezuela e sua luta para alcançar uma transição justa e pacífica da ditadura para a democracia". O resultado foi anunciado nesta sexta-feira (10) em Oslo, na Noruega.

María tentou concorrer à presidência contra Nicolás Maduro nas eleições de 2024, mas foi impedida por uma decisão da Suprema Corte venezuelana um ano antes. Depois disso, tornou-se a principal opositora do presidente, chegando a ser presa durante manifestações contra o governo.

Durante o anúncio, o Comitê Norueguês do Nobel afirmou que a ativista política cumpre critérios estabelecidos por Alfred Nobel para receber o prêmio: promover a fraternidade entre nações, reduzir a militarização e trabalhar pela paz.

— Ela demonstrou que as ferramentas da democracia também são as ferramentas da paz. María Corina Machado personifica a esperança de um futuro em que os direitos fundamentais dos cidadãos sejam protegidos e suas vozes ouvidas —concluiu o comunicado.

— Estou chocada! — reagiu a política venezuelana em um vídeo divulgado por sua equipe de imprensa após saber da notícia.

O porta-voz da Comissão de Direitos Humanos da ONU, Thameen Al-Kheetan, disse que a decisão reflete "as claras aspirações do povo da Venezuela por eleições livres e justas, pelos direitos civis e políticos e pelo Estado de direito".

A União Europeia também reagiu ao prêmio. O Nobel é uma "mensagem poderosa" em favor da democracia, afirmou Ursula von der Leyen, a presidente da Comissão, braço Executivo da UE.

Os Estados Unidos também se manifestaram sobre o resultado do prêmio. Em uma publicação no X, o diretor de comunicação da Casa Branca, Steven Cheung, afirmou que o Nobel tomou uma decisão que colocou a política acima da paz ao conceder reconhecimento a María Corina Machado, em vez do presidente Donald Trump.

"O presidente Trump continuará alcançando acordos de paz, encerrando guerras e salvando vidas", escreveu. "O comitê do Nobel provou que coloca a política acima da paz".

O vencedor do Nobel recebe um prêmio de 11 milhões de coroas (R$ 6,2 milhões). A cerimônia de entrega dos prêmios está marcada para 10 de dezembro, como ocorre todos os anos, aniversário da morte do químico sueco Alfred Nobel (1833-1896), criador da premiação.

Quem é María Corina Machado

Nascida em 1967 na Venezuela, María Corina Machado é engenheira com formação em finanças. Atuou no setor privado antes de se dedicar à política e à defesa dos direitos civis. Em 1992, fundou a Fundação Atenea, voltada ao acolhimento e à educação de crianças em situação de rua em Caracas.

Dez anos depois, participou da criação da organização Súmate, que atua pela realização de eleições livres e transparentes no país. A entidade ganhou notoriedade por treinar observadores eleitorais e fiscalizar votações.

Machado foi eleita deputada da Assembleia Nacional em 2010, com votação expressiva. Em 2014, teve o mandato cassado pelo governo de Nicolás Maduro. Desde então, lidera o partido Vente Venezuela e ajudou a fundar a aliança Soy Venezuela, que reúne diferentes forças políticas em defesa da democracia.

Em 2023, anunciou candidatura à presidência da república, mas teve a inscrição barrada pelo regime. Nas eleições de 2024, apoiou o opositor Edmundo González Urrutia, cuja vitória não foi reconhecida oficialmente, apesar das evidências apresentadas pela oposição.

