Lotofácil 3527 tem resultados revelados; confira

O prêmio da loteria é conquistado pelo apostador que acertar entre 11 e 15 números sorteados.

O sorteio do concurso 3527 da Lotofácil foi realizado nesta sexta (31).

Além do modo convencional, é possível também jogar pela modalidade “Surpresinha”, em que o sistema escolhe os números automaticamente.

Ainda, há o modo “Teimosinha”, que garante usar os mesmos números jogados por até 24 concursos consecutivos.

Confira o resultado do concurso da Lotofácil 3527

Veja abaixo o resultado sorteado:

02 - 03 - 04 - 06 - 07 - 09 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 20 - 23 - 24

Premiação:

15 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 2.095.333,50

15 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 2.095.333,50

14 acertos: 470 apostas ganhadoras, R$ 1.810,00

13 acertos: 14224 apostas ganhadoras, R$ 35,00

12 acertos: 165756 apostas ganhadoras, R$ 14,00

11 acertos: 858535 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Estimativa para o próximo concurso: R$ 1.800.000,00

Cidades Ganhadoras:

CANAL ELETRONICO/--

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

SAO PAULO/SP

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

Como jogar nas loterias da Caixa

A Caixa Econômica Federal conta com o portal de apostas dos jogos de loterias na internet, o Loterias Online.

A plataforma funciona 24 horas por dia e, segundo a Caixa, tem como objetivos principais oferecer comodidade ao apostador e atingir o público mais jovem.

Para apostar, é necessário ser maior de 18 anos e ter um cartão de crédito. O portal é acessado em qualquer computador ou smartphone e todas as apostas são vinculadas ao CPF do cadastro.

Saiba o passo a passo para acessar

Zero Hora disponibiliza um passo a passo simplificado para apostar nas loterias da Caixa online. Confira neste link como acessar.

Como funciona a premiação da Lotofácil

A Lotofácil distribui 43,35% do total arrecadado como prêmio bruto. Essa porcentagem é destinada para diferentes faixas de premiação:

15 acertos: recebe 62% do valor destinado à premiação;

14 acertos: recebe 13%;

Demais acertos: os valores fixos são de R$ 30 (13 números), R$ 12 (12 números) e R$ 6 (11 números).

Nos concursos de final zero, o percentual para a primeira faixa de 15 acertos aumenta para 72%. Além disso, 15% da arrecadação é acumulada para o sorteio especial da Lotofácil da Independência, realizado em setembro.

Sorteios da Lotofácil

A Lotofácil tem seis sorteios semanais, que ocorrem de segunda-feira a sábado, às 20h, com transmissão pelo canal do Youtube e redes sociais da Caixa. Os resultados são publicados logo após o sorteamento no site da instituição.

Eles são realizados na cidade de São Paulo (SP). O Espaço da Sorte, onde ocorrem as extrações, fica localizado na Avenida Paulista.

Como jogar nas loterias da Caixa pela internet

A Caixa Econômica Federal conta com o portal de apostas dos jogos de loterias na internet, o Loterias Online. A plataforma funciona 24 horas por dia.

Para apostar, é necessário ser maior de 18 anos e ter um cartão de crédito ou Pix. O valor total de apostas precisa ser igual ou maior que R$ 20. O portal pode ser acessado de qualquer computador ou smartphone e todas as apostas são vinculadas ao CPF do cadastro.

Passo a passo para jogar

Acesse o endereço loteriasonline.caixa.gov.br. É necessário ser maior de 18 anos para ingressar no portal

No primeiro acesso, preencha os dados pessoais para criar um cadastro

Em seguida, o apostador deve escolher a Lotofácil. O valor final de apostas precisa ser igual ou maior do que R$ 20

Depois de escolher a modalidade, basta clicar nos números escolhidos. Caso queira escolher apenas alguns números, o apostador pode clicar na opção “Complete o jogo” para o sistema completar a aposta. Também é possível escolher a "Surpresinha", ferramenta em que o sistema escolhe todos os números

Ao clicar em “Ir para Pagamento”, ao lado direito da página, o jogador insere os dados do cartão de crédito ou Pix e pode salvar para compras futuras

Na tela seguinte, o apostador confere sua aposta e finaliza a compra. O status de cada aposta (se houve o sorteio e quais os números premiados, por exemplo) é visualizado na opção “conferir aposta” ou "conferir todas" na Lotofácil

Quais as chances de ganhar na Lotofácil

A probabilidade de acertar os 15 números em uma aposta simples é de 1 em 3.268.760. Esse número diminui conforme mais números são selecionados na aposta.

Por exemplo, ao marcar 20 números, a chance de acertar a faixa principal sobe para 1 em 211, mas o valor da aposta também aumenta significativamente.

Confira a tabela de probabilidades e valores por aposta:

15 números: 1 em 3.268.760 | R$ 3

16 números: 1 em 204.298 | R$ 48

17 números: 1 em 24.035 | R$ 408

18 números: 1 em 4.006 | R$ 2.448

19 números: 1 em 843 | R$ 11.628

20 números: 1 em 211 | R$ 46.512

Bolão da Lotofácil

Outra opção popular é o Bolão da Lotofácil, que permite dividir custos e aumentar as chances de ganhar. Os bolões têm um valor mínimo de R$ 12, com cotas a partir de R$ 4, e podem incluir entre dois e cem participantes, dependendo da quantidade de números apostados.

Lotofácil da Independência

O sorteio especial da Lotofácil ocorre em setembro e oferece prêmios ainda maiores. O valor não acumula. Ou seja, caso não haja ganhadores com 15 acertos, o valor é dividido entre os acertadores de 14 números e assim por diante, até a última faixa.

Além de oferecer prêmios atrativos, parte do valor arrecadado é destinada a áreas como saúde, segurança, cultura e esporte, com retorno para a população.

No último concurso especial, que ocorreu em 9 de setembro, foram sorteados R$ 202,5 milhões, com 86 apostas ganhadoras, sendo R$ 2,3 milhões para cada. No Rio Grande do Sul, duas apostas de Porto Alegre foram vencedoras.

