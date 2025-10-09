Grupo RBS terá espaço na 40ª Oktoberfest de Santa Cruz do Sul

RBS Haus na 40ª Oktoberfest Agência Sou Mídia / Divulgação

O Grupo RBS estará presente na 40ª edição da Oktoberfest, em Santa Cruz do Sul, a partir desta quinta-feira (9).

Há 25 anos, a empresa tem um espaço próprio no evento que celebra a tradição germânica gaúcha, a RBS Haus, que é ponto de encontro com o público e com parceiros da região e também palco para a cobertura editorial dos veículos.

No sábado (11), a RBS TV transmitirá o Jornal do Almoço diretamente do Parque da Oktoberfest. O programa será apresentado do local pelos comunicadores Cristina Ranzolin e Marco Matos a partir das 11h45min.