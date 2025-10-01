Feriados de 2026 e pontos facultativos: governo divulga o calendário completo; veja lista

O calendário oficial de feriados e pontos facultativos para 2026 ainda não foi divulgado oficialmente. No entanto, já é possível fazer uma estimativa de pontos facultativos nas datas a partir de calendários antigos.
As distribuições das datas favorecem a população: a maior parte dos feriados de 2026 ocorre em segundas ou sextas-feiras, criando finais de semana prolongados e oportunidades para curtir feriadões. No total, serão 10 feriados nacionais.
De acordo com os anos anteriores, foram estimados seis pontos facultativos. No entanto, o governo ainda não divulgou a portaria oficial que confirma oficialmente os pontos facultativos do calendário.
Confira o calendário completo de feriados:
Janeiro
- 1º de janeiro — quinta-feira: Confraternização Universal (feriado nacional)
Fevereiro
- 16 de fevereiro — segunda-feira: Carnaval
- 17 de fevereiro — terça-feira: Carnaval
- 18 de fevereiro — quarta-feira: Quarta-feira de Cinzas
Abril
- 3 de abril — sexta-feira: Sexta-feira Santa
- 21 de abril — terça-feira: Tiradentes (feriado nacional)
Maio
- 1º de maio — sexta-feira: Dia do Trabalho (feriado nacional)
Junho
- 4 de junho — quinta-feira: Corpus Christi
Setembro
- 7 de setembro — segunda-feira: Independência do Brasil (feriado nacional)
Outubro
- 12 de outubro — segunda-feira: Nossa Senhora Aparecida (feriado nacional)
Novembro
- 2 de novembro — segunda-feira: Finados (feriado nacional)
- 15 de novembro — domingo: Proclamação da República (feriado nacional)
- 20 de novembro — sexta-feira: Dia da Consciência Negra (feriado nacional)
Dezembro
- 24 de dezembro — quinta-feira: Véspera de Natal
- 25 de dezembro — sexta-feira: Natal (feriado nacional)
- 31 de dezembro — quinta-feira: Véspera de Ano-Novo