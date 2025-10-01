Feriados de 2026 e pontos facultativos: governo divulga o calendário completo; veja lista

A maioria dos feriados de 2026 cairão em sextas e segundas-feiras. Piman Khrutmuang / stock.adobe.com

O calendário oficial de feriados e pontos facultativos para 2026 ainda não foi divulgado oficialmente. No entanto, já é possível fazer uma estimativa de pontos facultativos nas datas a partir de calendários antigos.

As distribuições das datas favorecem a população: a maior parte dos feriados de 2026 ocorre em segundas ou sextas-feiras, criando finais de semana prolongados e oportunidades para curtir feriadões. No total, serão 10 feriados nacionais.

De acordo com os anos anteriores, foram estimados seis pontos facultativos. No entanto, o governo ainda não divulgou a portaria oficial que confirma oficialmente os pontos facultativos do calendário.

Confira o calendário completo de feriados:

Janeiro

1º de janeiro — quinta-feira: Confraternização Universal (feriado nacional)

Fevereiro

16 de fevereiro — segunda-feira: Carnaval

Carnaval 17 de fevereiro — terça-feira: Carnaval

Carnaval 18 de fevereiro — quarta-feira: Quarta-feira de Cinzas

Abril

3 de abril — sexta-feira: Sexta-feira Santa

Sexta-feira Santa 21 de abril — terça-feira: Tiradentes (feriado nacional)

Maio

1º de maio — sexta-feira: Dia do Trabalho (feriado nacional)

Junho

4 de junho — quinta-feira: Corpus Christi

Setembro

7 de setembro — segunda-feira: Independência do Brasil (feriado nacional)

Outubro

12 de outubro — segunda-feira: Nossa Senhora Aparecida (feriado nacional)

Novembro

2 de novembro — segunda-feira: Finados (feriado nacional)

Finados (feriado nacional) 15 de novembro — domingo: Proclamação da República (feriado nacional)

Proclamação da República (feriado nacional) 20 de novembro — sexta-feira: Dia da Consciência Negra (feriado nacional)

Dezembro

24 de dezembro — quinta-feira: Véspera de Natal

Véspera de Natal 25 de dezembro — sexta-feira: Natal (feriado nacional)

Natal (feriado nacional) 31 de dezembro — quinta-feira: Véspera de Ano-Novo



