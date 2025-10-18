Fãs da cultura geek se reúnem em Porto Alegre

Evento termina neste domingo (19).

O Centro de Eventos da Fiergs recebeu um grande público neste sábado (18) para a abertura da 33ª edição do AnimeXtreme (AX33), o maior evento de cultura pop do Sul do país. A programação segue até domingo (19), reunindo fãs de animação, games, k-pop, cosplay e cultura geek. A organização estima que cerca de 30 mil pessoas passem pelo local ao longo dos dois dias.

Desde as primeiras horas da tarde, os corredores estavam cheios. Pessoas de todas as idades, muitas delas caracterizadas como personagens de séries, jogos e animes, circularam pelo espaço. Os fãs aproveitaram para tirar fotos com cosplayers vestidos como heróis da Marvel, personagens de Naruto e outros animes, além de figuras de filmes de terror.

O AX33 tem dois palcos com programação contínua, apresentações de k-pop, artist’s alley, salas temáticas, área comercial com produtos voltados à cultura pop, além de uma zona cosplay, onde acontecem os desfiles de cosplayers nos dois dias de evento.

Entre os convidados desta edição estão Wendel Bezerra, dublador de personagens como Naruto e Bob Esponja; o streamer Felps; o criador de conteúdo Bistecone; e os rappers TKRaps e MHRap, que realizam apresentações especiais. Os convidados também participam de painéis, sessões de fotos e autógrafos, com atividades exclusivas para quem adquiriu ingresso VIP.

Produzido pela AFAR Produtora, o AnimeXtreme é realizado desde 2001 e reúne diferentes públicos ligados à cultura pop e geek.

Serviço