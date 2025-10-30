Encontro de corrida de Porto Alegre promove concurso de fantasias de Halloween

Haverá premiação para cinco melhores fantasias. MARCIO RODRIGUES / Foco Radical / Divulgação

O Salve Corre já virou ponto de encontro dos corredores de Porto Alegre nas noites de quinta-feira. Mas a edição nesta quinta-feira (30) será diferente: a iniciativa vai promover a sua segunda edição do concurso de fantasias de Halloween.

As cinco melhores fantasias ganham um tênis de corrida da Olympikus. Para participar do concurso basta fazer a inscrição aqui.

— A expectativa é transformar o Centro Histórico de Porto Alegre num ambiente inclusivo de cultura, diversão e transformação através do esporte. Lembrando que o evento é gratuito e todo tipo de corredor – de iniciantes a avançados –, são bem-vindos —comenta o idealizador do Salve Corre, Luis Felipe Ogro.

A noite assombrada contará ainda com uma roda de samba com o grupo Bahtucaí, e-bikes musicais, camiseta personalizada e trial de tênis.

A ação faz parte das celebrações pelos 50 anos da Olympikus, que deve fechar o ano com 50 corridas pelo país.

Serviço – Concurso de fantasias Salve Corre

Data: 30 de outubro

Local: Mercado Público

Horário: 19h

Distâncias: 3,5 km e 6 km