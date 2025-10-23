Conheça o antiquário em São Sebastião do Caí que atrai colecionadores e cede itens para novelas e filmes

Conhecido pelo trabalho meticuloso, restaurador Normélio Brill mantém espaço em São Sebastião do Caí há 40 anos. Jeff Botega / Agencia RBS

Em um sítio localizado no bairro Costa do Cadeia, a cerca de dois quilômetros do centro de São Sebastião do Caí, o Normélio Brill — Móveis e Objetos Antigos conduz o visitante por uma viagem no tempo. Relíquias da imigração alemã e italiana espalham-se por prateleiras, armários, mesas e chão. Nesse lugar, o passado é tratado com pompa e circunstância. Cada item conta a história de uma época.

O espaço funciona como loja, antiquário e oficina de marcenaria, realizando também cursos e consultorias. O proprietário e especialista em restauro de móveis Normélio Brill, 73 anos, nasceu e vive no município. Sua esposa, a artista plástica Berenice Unikowsky, 72, tem um ateliê no local, onde os visitantes podem apreciar em primeira mão telas que serão exibidas em futuras exposições.

"Fui indo e conquistando um público"

Normélio conta que sua história com restauração e objetos antigos começou como vocação durante um curso de artes manuais na escola. Desde pequeno, trabalhava com peças em madeira e vendia o que produzia para os professores.

Entre os sonhos do garoto estava construir. Passou por serrarias onde ampliou os conhecimentos. E construiu de tudo: de cabanas a casas, inclusive a própria, onde vive na parte de trás do antiquário, e a dos pais, já falecidos, erguida no mesmo terreno.

— Em 1982, montei uma loja aqui (que durou dois anos) e me inspirei muito nos móveis de Gramado. Mas como a cidade da Serra já tinha várias fábricas, comecei a me interessar por coisas antigas. Assim fui indo e conquistando um público — conta o restaurador.

Normélio começou a trabalhar com madeira ainda na infância. Jeff Botega / Agencia RBS

Na sequência, partiu para expor sua arte em madeira no Brique da Redenção, tradicional feira realizada aos domingos em Porto Alegre. A experiência dessa época possibilitou o contato com inúmeras pessoas. Muitas dessas viraram clientes que o seguem até hoje.

Também teve loja no DC Navegantes, na Zona Norte da Capital, entre 2000 e 2005. Porém, em função dos custos elevados, encerrou o estabelecimento.

Recepção com café, pão, bolo e mel

Há 40 anos, o Normélio Brill — Móveis e Objetos Antigos foi inaugurado. O número 1991 que aparece em destaque na fachada é apenas uma obra criada pelo proprietário, que conta ter sido o primeiro morador do começo do perímetro urbano.

O antiquário está em uma área construída de pelo menos mil metros quadrados, enquanto o sítio — que conta até com açude — tem cinco hectares no total. O horário para atendimento precisa ser agendado (veja detalhes ao final).

Invariavelmente, Normélio convida quem chega para tomar café preto com pão, bolo e mel. A mesa fica na cozinha de sua casa. O acolhimento é uma de suas características e uma conversa sobre antiguidades com ele pode prolongar-se por horas.

No ambiente onde ficam os móveis para restauro e venda foi construído um quarto com cama de casal. Trata-se de um agrado do proprietário, que costuma receber, geralmente aos finais de semana, casais de arquitetos interessados em cursos de restauração.

Peças de art déco e art nouveau

O público comprador é formado por amantes da história da imigração, colecionadores de objetos antigos (como luminárias, potes e vasos) e por apreciadores de móveis antigos (como mesas, aparadores e balcões). E ainda por arquitetos, que levam projetos para serem desenvolvidos por Normélio.

Peças de art déco e art nouveau dividem espaço no antiquário. Algumas são de períodos anteriores a 1900. O proprietário não tem uma estimativa de quantos objetos abriga, mas há malas antigas, castiçais, chaves, cadeiras, mesas, armários, lampiões, ferramentas rústicas e equipamentos que eram utilizados no dia a dia pelos imigrantes. Os móveis variam de função e tamanho.

— Restaurei para um cliente, há pouco tempo, uma peça supercuriosa: uma cadeira longa do Michael Thonet (marceneiro germano-austríaco, inventor de móveis de madeira curvada) comprada em um leilão em São Paulo e que irá para Punta del Este. Foi uma das peças mais difíceis para restaurar, pois é toda envergada e tinha muito cupim — detalha sobre um dos tantos trabalhos executados.

Sempre digo isso: se não tem paixão, a coisa não anda. Tenho muitos projetos ainda pela frente. NORMÉLIO BRILL Restaurador

Objetos para cenários de filmes e novelas

O antiquário é procurado pela Casa de Cinema de Porto Alegre e por produtores de novelas de época da TV Globo, que buscam móveis e objetos antigos para compor os cenários. Normélio também cede os espaços para sessões de fotos e gravações de propagandas.

A relação com cada item que entra em suas três oficinas, com três funcionários, é orgânica.

— Me preocupo com coisas que ninguém vê. Mexo em uma peça e faço como se fosse para mim. Mexo lá dentro. Muita gente não se importa com isso, mas eu me preocupo muito — diz sobre seu código de ética profissional.

Conhecendo pessoas

Trabalhar com objetos com tanta história possibilitou a Normélio conhecer pessoas diferentes e interessantes. Uma delas foi Calito de Azevedo Moura, um dos responsáveis pela organização da exposição Artefatos do Sul: Legados da Imigração Alemã e Italiana, que ficou em exibição no Farol Santander Porto Alegre entre abril e maio de 2024. As peças foram restauradas e limpas por Normélio.

— Um dia, eu estava trocando uma lâmpada e ele entrou. Começou a conversar comigo e nunca mais nos separamos. Foram várias viagens de vinda de Porto Alegre para cá, em que trocamos ideias olhando prédios. Ele foi professor de arquitetura da UFRGS e gostou muito do meu trabalho — recorda.

Estragos da enchente

A exposição no Farol Santander Porto Alegre foi prejudicada pela enchente de maio de 2024 no Estado. Com a cheia na Praça da Alfândega, um cavalo de pau construído por Normélio que ficava exposto em frente ao espaço cultural foi levado pela água até as imediações da Usina do Gasômetro.

— O arquiteto Lucas Moura foi atrás e recolheu o cavalo. Montamos novamente e o levamos para o Museu do Pontal, no Rio de Janeiro — lembra, acrescentando que o cavalo esteve ainda em outra exibição, no Museu do Ipiranga, em São Paulo.

A inundação também atingiu o antiquário em São Sebastião do Caí. A água chegou a 2m de altura, o que levou à perda de inúmeras peças — parte delas pôde ser restaurada. Foram necessários seis meses apenas para a limpeza e a organização dos espaços.

— Foi a grande enchente deste século — diz Normélio.

Paixão pelo trabalho

Questionado sobre o sucesso nesse ofício, o restaurador responde que se deve à "paixão pelo trabalho":

— Sempre digo isso: se não tem paixão, a coisa não anda. Tenho muitos projetos ainda pela frente.

Enteado de Normélio, o arquiteto Silvio Laks, 48, será o responsável por dar sequência a essa história quando o padrasto e mestre decidir se aposentar. Silvio observa que, assim como os imigrantes do Rio Grande do Sul, Normélio aprendeu por necessidade:

— O passado nos ensina a olhar para o futuro. Minha reflexão é muito no sentido de conseguirmos preservar essas peças e o material histórico que tem aqui. Temos que respeitar o que o Normélio criou: saber restaurar e ter ética pelas peças.

