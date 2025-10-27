"Igrejinha" da Avenida Ipiranga é abrigo franciscano que foi também o primeiro centro de umbanda de Porto Alegre

Abrigo Espírita Francisco de Assis é datado de 1936, sendo considerado o primeiro centro umbandista de Porto Alegre. Renan Mattos / Agencia RBS

Na Avenida Ipiranga, número 445, em Porto Alegre, posicionada sem chamar atenção entre uma quadra de beach tennis e um prédio de segurança privada, está uma casa que lembra uma igreja católica de pequeno porte. Ao olhar para dentro do imóvel todas as noites, por volta das 20h, é possível enxergar uma senhora sentada ao lado do altar com imagens de santos, vestindo um hábito franciscano branco e rezando um terço.

É comum curiosos adentrarem o local esperando encontrar um padre e um recipiente com água benta, só que não se trata de uma capela. Uma discreta plaquinha azul em uma das paredes externas indica: "Abrigo Espírita Francisco de Assis — Linha Branca — Fundado em 4-10-1936".

Criada pelo tenente aposentado da Marinha do Brasil Laudelino Manoel de Souza Gomes, o Padrinho Laudelino, a instituição quase nonagenária é a primeira casa de umbanda de Porto Alegre segundo o Conselho Estadual da Umbanda e dos Cultos Afro-Brasileiros do Rio Grande do Sul (Ceucab/RS). No Estado, apenas uma casa da mesma fé é mais antiga que o Abrigo: o Centro Espírita Reino de São Jorge, de Rio Grande, datado de 1926.

Levantamento de espíritos

O templo nasceu após Padrinho Laudelino, nascido em Porto Alegre, viajar pelo Brasil e o mundo vivenciando diversos ritos e culturas. Montou o Abrigo, inicialmente, em São Luís do Maranhão, indo além do espiritismo com a ideia de trabalhar para evoluir espíritos que precisavam de ajuda. Porém, segundo contam seus sucessores de fé, o religioso ouviu de entidades que deveria voltar à terra natal para fomentar a umbanda na cidade, que já contava com outros cultos, como o batuque e o espiritismo.

Laudelino, então, fundou na Capital a Congregação dos Franciscanos Espíritas de Umbanda, guiada pela linha semiromba, que tem como seus principais pilares a caridade e a adoração a São Francisco de Assis — inclusive com os fiéis utilizando hábitos similares aos dos frades franciscanos; porém, brancos. De acordo com os líderes do local, não existem sacrifícios de animais.

— Os frades franciscanos faziam, a portas fechadas, os exorcismos para a Igreja Católica. Então, o levantamento de espíritos é uma das principais funções do Abrigo Espírita. Ajudamos esses espíritos que estão aqui na Terra a evoluírem, através de orações, para que eles não fiquem atrapalhando as pessoas. Também trabalhamos muito para a saúde e para a abertura de caminhos — explica Erotildes Corrêa, 47 anos, diretora-presidente do Abrigo e irmã maior do espaço, cargo de liderança que divide com sua mãe, Deci Corrêa, 85, a senhora descrita no primeiro parágrafo desta reportagem.

Sincretismo religioso

Dentro do Abrigo Espírita Francisco de Assis, é possível vislumbrar o sincretismo religioso que forma a crença, abraçando o espiritismo — visto, à época de sua criação, como mais científico — e o catolicismo — que conversava com os valores caros à sociedade dominante na primeira metade do século 20. Existem ali duas entidades: o caboclo Jaguarema e o preto-velho Jovino, que guiam os médiuns e ajudam na missão de elevar os espíritos que precisam de ajuda. Os praticantes descrevem sua fé como afro-ameríndia-cristã.

Nas paredes, há retratos e pinturas de figuras católicas como o Padre Cícero, personalidades espíritas, caboclos e pretos-velhos. A história do local está contada por meio de fotografias e matérias jornalísticas de décadas atrás. No salão, há bancos de madeira semelhantes aos das igrejas e um altar com luzes coloridas, com adereços e imagens. O destaque, é claro, é para São Francisco de Assis.

Mulheres na liderança

O Abrigo Espírita Francisco de Assis nasceu, originalmente, na Rua General Lima e Silva, no bairro Cidade Baixa, e depois passou por outros endereços até se fixar na sede definitiva na Avenida Ipiranga. O terreno foi doado pela prefeitura de Porto Alegre ainda na década de 1950, mas por conta da escassez de orçamento os religiosos só conseguiram finalizar a construção em 2007.

Após o falecimento de Padrinho Laudelino, em 1950, as lideranças posteriores foram mulheres: Núbia Guedes e, depois, Gilda Centeno, que ajudaram a manter de pé o trabalho e o legado do criador do espaço. Elas também foram as responsáveis por fincar as estruturas para que o Abrigo Espírita seja hoje um local de segurança e conforto para quem procura ajuda espiritual.

Processo criterioso

A próxima a assumir o espaço como irmã maior, após a morte de Gilda, em 2016, foi Deci Corrêa, médium que ocupa o cargo até hoje — é a mais antiga integrante do Abrigo Espírita. Sua história com o espaço começa quando tinha 18 anos e, vinda de Soledade, procurava ajuda nos hospitais de Porto Alegre para tratar ataques epiléticos e problemas cardíacos. Porém, diz que foi desenganada pela medicina.

— O doutor me deu seis meses de vida — relata Deci. — Mas o meu tio, que era da Congregação, ficou aborrecido e me levou no Abrigo. A minha madrinha Núbia, então, incorporou e o Pai Jovino (preto velho da casa) me atendeu e disse: "Não, está errado. Essa minha filha precisa de um trabalho". O trabalho foi feito, usando uma cesta bem grande de frutas, que foram entregues no Guaíba. E hoje estou aqui, com 85 anos. Bastante para quem tinha seis meses de vida, né? Daquele dia em diante, decidi que seria da Congregação.

Em paralelo às oferendas religiosas, toma remédios para o coração, aliando a fé à ciência. Juntas, as duas frentes lhe proporcionam uma vida plena e com disposição para seguir cuidando do Abrigo Espírita, que já teve mais de 120 médiuns fazendo parte da corrente religiosa. Hoje, são 18. Os líderes destacam que o processo para fazer parte da Congregação é criterioso e demanda tempo e dedicação. A frequência é um ponto essencial para fazer parte da casa.

Preparando a sucessão

Com o tempo, Deci passou a dividir a liderança com sua filha Erotildes. Hoje, as duas irmãs maiores preparam o sucessor: Ícaro Corrêa, 27, neto da primeira e filho da segunda. O acólito explica que, com o foco na caridade, é necessário que o fiel esteja estabelecido com um emprego e se dedique aos estudos. Afinal, ninguém que faz parte deste centro de umbanda vive dele.

— Nosso trabalho no Abrigo é 100% gratuito. Um dos nossos princípios é a questão da caridade. Quando converso com pessoas de outras casas, dizem: "Não tem como manter uma casa assim". E eu respondo: "Tem". É por isso que a gente tem que trabalhar, estudar, ter uma vida equilibrada, porque são diversos gastos com oferendas, frutas, cachaça, velas. Além das contas, como água e luz. Recebemos contribuições, mas a casa, muitas vezes, gasta mais do que recebe. E se alguém precisa fazer algum trabalho, mas não tem condições de comprar materiais, ajudamos do nosso bolso — detalha Ícaro.

O trabalho de sucessão familiar que os Corrêa estão promovendo é inédito no Abrigo Espírita — os líderes que vieram antes não eram parentes de sangue. Segundo o professor do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) Emerson Giumbelli, esse formato é importante para a perenidade da casa:

— Este processo de continuidade de quase cem anos é bem raro aqui do Rio Grande do Sul. Isso se dá, principalmente, pela questão das transições. Quando morre a liderança e outra pessoa precisa assumir, sempre é muito delicado por muitas vezes não existir um CNPJ. É o nome da pessoa, no terreno da pessoa. Então, se as famílias não estão de acordo, a casa acaba parando de funcionar ou tendo que mudar de endereço.

Local único

A auxiliar administrativa Maria do Carmo Silveira, 59, começou a frequentar o Abrigo Espírita Francisco de Assis motivada por sua sogra, já falecida. Ela entendeu que ali poderia se desenvolver ainda mais como pessoa, ter uma vida mais plena e, principalmente, ajudar aos outros. E foi o que fez. Passou a se dedicar com mais afinco à religião e, hoje, é uma irmã de hábito, integrando a corrente religiosa do recinto e fazendo aflorar sua mediunidade.

— Não é que eu não tivesse fé. Eu tinha, mas não tinha me encontrado ainda. Depois que entrei aqui, me encontrei. Hoje, sou uma pessoa mais positiva, que procura sempre entregar o máximo de mim mesma. Aprendi muitas coisas, principalmente a ser caridosa, que é o nosso lema. Também acreditamos mais no ser humano, pensando mais nos outros. Me sinto bem melhor e ajudo o próximo sempre que posso — relata Maria do Carmo.

Pai Daniel de Xangô, conselheiro-geral do Conselho Estadual da Umbanda e dos Cultos Afro-brasileiros do Rio Grande do Sul (Ceucab/RS), explica que não tem conhecimento de outro local como o Abrigo Espírita no Estado. De acordo com ele, a casa se manteve dentro da linha branca da umbanda, seguindo a doutrina estabelecida por Zélio de Moraes, considerado o fundador da religião no Brasil. Padrinho Laudelino, então, não abriu as portas para outras religiões de matriz africana, como o batuque e a quimbanda, que é uma pratica comum nas casas.