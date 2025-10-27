Comportamento

Espaço de fé
Notícia

"Igrejinha" da Avenida Ipiranga é abrigo franciscano que foi também o primeiro centro de umbanda de Porto Alegre

Marcado pelo sincretismo religioso, o Abrigo Espírita Francisco de Assis foi fundado em 1936 e teve a atual sede inaugurada em 2007

Carlos Redel

