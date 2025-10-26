Confira os resultados das loterias deste sábado

Confira os resultados dos sorteios desta segunda-feira (20) Arte GaúchaZH / Arte GaúchaZH

Dia de Sorte

Resultado do concurso nº 1133, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (25):

04 - 08 - 10 - 12 - 20 - 21 - 26

Mês da sorte: Abril

Premiação:

7 acertos: Não houve acertador

Não houve acertador 6 acertos: 21 apostas ganhadoras, R$ 3.936,77

21 apostas ganhadoras, R$ 3.936,77 5 acertos: 1185 apostas ganhadoras, R$ 25,00

1185 apostas ganhadoras, R$ 25,00 4 acertos: 14639 apostas ganhadoras, R$ 5,00

14639 apostas ganhadoras, R$ 5,00 Mês da Sorte: 49201 apostas ganhadoras, R$ 2,50

Acumulado para o próximo concurso: R$ 400.000,00

Federal

Resultado do concurso nº 6012, sorteado na cidade de São Paulo (SP):

1º bilhete: 021895 - valor do prêmio R$ 500.000,00

021895 - valor do prêmio R$ 500.000,00 2º bilhete: 085701 - valor do prêmio R$ 35.000,00

085701 - valor do prêmio R$ 35.000,00 3º bilhete: 028489 - valor do prêmio R$ 30.000,00

028489 - valor do prêmio R$ 30.000,00 4º bilhete: 023737 - valor do prêmio R$ 25.000,00

023737 - valor do prêmio R$ 25.000,00 5º bilhete: 043727 - valor do prêmio R$ 20.503,00

Lotofácil

Resultado do concurso nº 3522, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (25):

01 - 02 - 04 - 05 - 07 - 08 - 10 - 11 - 12 - 14 - 15 - 17 - 20 - 22 - 24

Premiação:

15 acertos: 3 apostas ganhadoras, R$ 484.787,34

3 apostas ganhadoras, R$ 484.787,34 14 acertos: 441 apostas ganhadoras, R$ 987,84

441 apostas ganhadoras, R$ 987,84 13 acertos: 11716 apostas ganhadoras, R$ 35,00

11716 apostas ganhadoras, R$ 35,00 12 acertos: 116006 apostas ganhadoras, R$ 14,00

116006 apostas ganhadoras, R$ 14,00 11 acertos: 561197 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.800.000,00

Vencedores:

CANAL ELETRONICO/--

1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos OSORIO/RS

1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos SAO CAETANO DO SUL/SP

1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

+Milionária

Resultado do concurso nº 297, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (25):

01 - 08 - 10 - 37 - 40 - 45

Premiação:

6 acertos + 2 trevos: Não houve acertador

Não houve acertador 6 acertos + 1 ou nenhum trevo: Não houve acertador

Não houve acertador 5 acertos + 2 trevos: Não houve acertador

Não houve acertador 5 acertos + 1 ou nenhum trevo: 4 apostas ganhadoras, R$ 71.402,50

4 apostas ganhadoras, R$ 71.402,50 4 acertos + 2 trevos: 44 apostas ganhadoras, R$ 2.139,93

44 apostas ganhadoras, R$ 2.139,93 4 acertos + 1 ou nenhum trevo: 511 apostas ganhadoras, R$ 184,26

511 apostas ganhadoras, R$ 184,26 3 acertos + 2 trevos: 778 apostas ganhadoras, R$ 50,00

778 apostas ganhadoras, R$ 50,00 3 acertos + 1 trevo: 6801 apostas ganhadoras, R$ 24,00

6801 apostas ganhadoras, R$ 24,00 2 acertos + 2 trevos: 7213 apostas ganhadoras, R$ 12,00

7213 apostas ganhadoras, R$ 12,00 2 acertos + 1 trevo: 56121 apostas ganhadoras, R$ 6,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 10.000.000,00

Mega-Sena

Resultado do concurso nº 2932, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (25):

04 - 13 - 25 - 36 - 40 - 53

Premiação:

6 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 96.166.949,14

1 apostas ganhadoras, R$ 96.166.949,14 5 acertos: 144 apostas ganhadoras, R$ 27.798,30

144 apostas ganhadoras, R$ 27.798,30 4 acertos: 6869 apostas ganhadoras, R$ 960,58

Acumulado para o próximo concurso: R$ 3.500.000,00

Vencedor:

OURINHOS/SP

1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

Quina

Resultado do concurso nº 6862, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (25):

11 - 39 - 51 - 62 - 68

Premiação:

5 acertos: Não houve acertador

Não houve acertador 4 acertos: 58 apostas ganhadoras, R$ 11.567,99

58 apostas ganhadoras, R$ 11.567,99 3 acertos: 4207 apostas ganhadoras, R$ 151,88

4207 apostas ganhadoras, R$ 151,88 2 acertos: 112829 apostas ganhadoras, R$ 5,66

Acumulado para o próximo concurso: R$ 19.000.000,00

Timemania

Resultado do concurso nº 2312, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (25):

05 - 06 - 10 - 21 - 59 - 65 - 74

Time do coração: BRASIL DE PELOTAS/RS

Premiação:

7 acertos: não houve ganhadores

não houve ganhadores 6 acertos: 5 apostas ganhadoras, R$ 61.962,49

5 apostas ganhadoras, R$ 61.962,49 5 acertos: 304 apostas ganhadoras, R$ 1.455,88

304 apostas ganhadoras, R$ 1.455,88 4 acertos: 5750 apostas ganhadoras, R$ 10,50

5750 apostas ganhadoras, R$ 10,50 3 acertos: 53857 apostas ganhadoras, R$ 3,50

53857 apostas ganhadoras, R$ 3,50 Time do Coração: 13024 apostas ganhadoras, R$ 8,50