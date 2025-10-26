Confira os resultados das loterias deste sábado

Dia de Sorte
Resultado do concurso nº 1133, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (25):
04 - 08 - 10 - 12 - 20 - 21 - 26
Mês da sorte: Abril
Premiação:
- 7 acertos: Não houve acertador
- 6 acertos: 21 apostas ganhadoras, R$ 3.936,77
- 5 acertos: 1185 apostas ganhadoras, R$ 25,00
- 4 acertos: 14639 apostas ganhadoras, R$ 5,00
- Mês da Sorte: 49201 apostas ganhadoras, R$ 2,50
Acumulado para o próximo concurso: R$ 400.000,00
Federal
Resultado do concurso nº 6012, sorteado na cidade de São Paulo (SP):
- 1º bilhete: 021895 - valor do prêmio R$ 500.000,00
- 2º bilhete: 085701 - valor do prêmio R$ 35.000,00
- 3º bilhete: 028489 - valor do prêmio R$ 30.000,00
- 4º bilhete: 023737 - valor do prêmio R$ 25.000,00
- 5º bilhete: 043727 - valor do prêmio R$ 20.503,00
Lotofácil
Resultado do concurso nº 3522, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (25):
01 - 02 - 04 - 05 - 07 - 08 - 10 - 11 - 12 - 14 - 15 - 17 - 20 - 22 - 24
Premiação:
- 15 acertos: 3 apostas ganhadoras, R$ 484.787,34
- 14 acertos: 441 apostas ganhadoras, R$ 987,84
- 13 acertos: 11716 apostas ganhadoras, R$ 35,00
- 12 acertos: 116006 apostas ganhadoras, R$ 14,00
- 11 acertos: 561197 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.800.000,00
Vencedores:
- CANAL ELETRONICO/--
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
- OSORIO/RS
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
- SAO CAETANO DO SUL/SP
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
+Milionária
Resultado do concurso nº 297, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (25):
01 - 08 - 10 - 37 - 40 - 45
Premiação:
- 6 acertos + 2 trevos: Não houve acertador
- 6 acertos + 1 ou nenhum trevo: Não houve acertador
- 5 acertos + 2 trevos: Não houve acertador
- 5 acertos + 1 ou nenhum trevo: 4 apostas ganhadoras, R$ 71.402,50
- 4 acertos + 2 trevos: 44 apostas ganhadoras, R$ 2.139,93
- 4 acertos + 1 ou nenhum trevo: 511 apostas ganhadoras, R$ 184,26
- 3 acertos + 2 trevos: 778 apostas ganhadoras, R$ 50,00
- 3 acertos + 1 trevo: 6801 apostas ganhadoras, R$ 24,00
- 2 acertos + 2 trevos: 7213 apostas ganhadoras, R$ 12,00
- 2 acertos + 1 trevo: 56121 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 10.000.000,00
Mega-Sena
Resultado do concurso nº 2932, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (25):
04 - 13 - 25 - 36 - 40 - 53
Premiação:
- 6 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 96.166.949,14
- 5 acertos: 144 apostas ganhadoras, R$ 27.798,30
- 4 acertos: 6869 apostas ganhadoras, R$ 960,58
Acumulado para o próximo concurso: R$ 3.500.000,00
Vencedor:
- OURINHOS/SP
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
Quina
Resultado do concurso nº 6862, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (25):
11 - 39 - 51 - 62 - 68
Premiação:
- 5 acertos: Não houve acertador
- 4 acertos: 58 apostas ganhadoras, R$ 11.567,99
- 3 acertos: 4207 apostas ganhadoras, R$ 151,88
- 2 acertos: 112829 apostas ganhadoras, R$ 5,66
Acumulado para o próximo concurso: R$ 19.000.000,00
Timemania
Resultado do concurso nº 2312, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (25):
05 - 06 - 10 - 21 - 59 - 65 - 74
Time do coração: BRASIL DE PELOTAS/RS
Premiação:
- 7 acertos: não houve ganhadores
- 6 acertos: 5 apostas ganhadoras, R$ 61.962,49
- 5 acertos: 304 apostas ganhadoras, R$ 1.455,88
- 4 acertos: 5750 apostas ganhadoras, R$ 10,50
- 3 acertos: 53857 apostas ganhadoras, R$ 3,50
- Time do Coração: 13024 apostas ganhadoras, R$ 8,50
Acumulado para o próximo concurso: R$ 40.000.000,00