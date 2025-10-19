Confira os resultados das loterias deste sábado

Confira os resultados dos sorteios desta quarta-feira (15) Arte GaúchaZH / Arte GaúchaZH

Dia de Sorte

Resultado do concurso nº 1130, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (18):

04 - 07 - 10 - 12 - 14 - 27 - 30

Mês da sorte: Novembro

Premiação:

7 acertos: Não houve acertador

Não houve acertador 6 acertos: 176 apostas ganhadoras, R$ 2.002,47

176 apostas ganhadoras, R$ 2.002,47 5 acertos: 5127 apostas ganhadoras, R$ 25,00

5127 apostas ganhadoras, R$ 25,00 4 acertos: 56338 apostas ganhadoras, R$ 5,00

56338 apostas ganhadoras, R$ 5,00 Mês da Sorte: 164304 apostas ganhadoras, R$ 2,50

Acumulado para o próximo concurso: R$ 4.000.000,00

Federal

Resultado do concurso nº 6010, sorteado na cidade de São Paulo (SP):

1º bilhete: 076478 - valor do prêmio R$ 1.350.000,00

076478 - valor do prêmio R$ 1.350.000,00 2º bilhete: 035888 - valor do prêmio R$ 40.000,00

035888 - valor do prêmio R$ 40.000,00 3º bilhete: 074046 - valor do prêmio R$ 30.000,00

074046 - valor do prêmio R$ 30.000,00 4º bilhete: 083523 - valor do prêmio R$ 20.000,00

083523 - valor do prêmio R$ 20.000,00 5º bilhete: 015981 - valor do prêmio R$ 17.339,00

Lotofácil

Resultado do concurso nº 3516, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (18):

02 - 03 - 06 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 23 - 25

Premiação:

15 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 4.715.324,16

1 apostas ganhadoras, R$ 4.715.324,16 14 acertos: 260 apostas ganhadoras, R$ 2.335,49

260 apostas ganhadoras, R$ 2.335,49 13 acertos: 11428 apostas ganhadoras, R$ 35,00

11428 apostas ganhadoras, R$ 35,00 12 acertos: 155771 apostas ganhadoras, R$ 14,00

155771 apostas ganhadoras, R$ 14,00 11 acertos: 849037 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.800.000,00

Vencedor:

CANAL ELETRONICO/--

1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

+Milionária

Resultado do concurso nº 295, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (18):

02 - 12 - 24 - 26 - 28 - 29

Premiação:

6 acertos + 2 trevos: Não houve acertador

Não houve acertador 6 acertos + 1 ou nenhum trevo: Não houve acertador

Não houve acertador 5 acertos + 2 trevos: 3 apostas ganhadoras, R$ 71.900,67

3 apostas ganhadoras, R$ 71.900,67 5 acertos + 1 ou nenhum trevo: 15 apostas ganhadoras, R$ 6.391,17

15 apostas ganhadoras, R$ 6.391,17 4 acertos + 2 trevos: 64 apostas ganhadoras, R$ 1.604,92

64 apostas ganhadoras, R$ 1.604,92 4 acertos + 1 ou nenhum trevo: 892 apostas ganhadoras, R$ 115,15

892 apostas ganhadoras, R$ 115,15 3 acertos + 2 trevos: 1029 apostas ganhadoras, R$ 50,00

1029 apostas ganhadoras, R$ 50,00 3 acertos + 1 trevo: 9056 apostas ganhadoras, R$ 24,00

9056 apostas ganhadoras, R$ 24,00 2 acertos + 2 trevos: 8014 apostas ganhadoras, R$ 12,00

8014 apostas ganhadoras, R$ 12,00 2 acertos + 1 trevo: 69102 apostas ganhadoras, R$ 6,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 10.000.000,00

Mega-Sena

Resultado do concurso nº 2929, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (18):

03 - 07 - 08 - 34 - 35 - 51

Premiação:

6 acertos: Não houve acertador

Não houve acertador 5 acertos: 55 apostas ganhadoras, R$ 48.914,30

55 apostas ganhadoras, R$ 48.914,30 4 acertos: 4762 apostas ganhadoras, R$ 931,23

Acumulado para o próximo concurso: R$ 76.000.000,00

Quina

Resultado do concurso nº 6856, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (18):

05 - 10 - 16 - 33 - 53

Premiação:

5 acertos: Não houve acertador

Não houve acertador 4 acertos: 170 apostas ganhadoras, R$ 3.030,12

170 apostas ganhadoras, R$ 3.030,12 3 acertos: 8180 apostas ganhadoras, R$ 59,97

8180 apostas ganhadoras, R$ 59,97 2 acertos: 151566 apostas ganhadoras, R$ 3,23

Acumulado para o próximo concurso: R$ 10.500.000,00

Timemania

Resultado do concurso nº 2309, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (18):

02 - 03 - 21 - 22 - 39 - 45 - 77

Time do coração: LONDRINA/PR

Premiação:

7 acertos: não houve ganhadores

não houve ganhadores 6 acertos: 6 apostas ganhadoras, R$ 55.203,43

6 apostas ganhadoras, R$ 55.203,43 5 acertos: 297 apostas ganhadoras, R$ 1.593,17

297 apostas ganhadoras, R$ 1.593,17 4 acertos: 5661 apostas ganhadoras, R$ 10,50

5661 apostas ganhadoras, R$ 10,50 3 acertos: 56203 apostas ganhadoras, R$ 3,50

56203 apostas ganhadoras, R$ 3,50 Time do Coração: 15453 apostas ganhadoras, R$ 8,50