Confira os resultados das loterias deste sábado

Dia de Sorte
Resultado do concurso nº 1130, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (18):
04 - 07 - 10 - 12 - 14 - 27 - 30
Mês da sorte: Novembro
Premiação:
- 7 acertos: Não houve acertador
- 6 acertos: 176 apostas ganhadoras, R$ 2.002,47
- 5 acertos: 5127 apostas ganhadoras, R$ 25,00
- 4 acertos: 56338 apostas ganhadoras, R$ 5,00
- Mês da Sorte: 164304 apostas ganhadoras, R$ 2,50
Acumulado para o próximo concurso: R$ 4.000.000,00
Federal
Resultado do concurso nº 6010, sorteado na cidade de São Paulo (SP):
- 1º bilhete: 076478 - valor do prêmio R$ 1.350.000,00
- 2º bilhete: 035888 - valor do prêmio R$ 40.000,00
- 3º bilhete: 074046 - valor do prêmio R$ 30.000,00
- 4º bilhete: 083523 - valor do prêmio R$ 20.000,00
- 5º bilhete: 015981 - valor do prêmio R$ 17.339,00
Lotofácil
Resultado do concurso nº 3516, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (18):
02 - 03 - 06 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 23 - 25
Premiação:
- 15 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 4.715.324,16
- 14 acertos: 260 apostas ganhadoras, R$ 2.335,49
- 13 acertos: 11428 apostas ganhadoras, R$ 35,00
- 12 acertos: 155771 apostas ganhadoras, R$ 14,00
- 11 acertos: 849037 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.800.000,00
Vencedor:
- CANAL ELETRONICO/--
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
+Milionária
Resultado do concurso nº 295, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (18):
02 - 12 - 24 - 26 - 28 - 29
Premiação:
- 6 acertos + 2 trevos: Não houve acertador
- 6 acertos + 1 ou nenhum trevo: Não houve acertador
- 5 acertos + 2 trevos: 3 apostas ganhadoras, R$ 71.900,67
- 5 acertos + 1 ou nenhum trevo: 15 apostas ganhadoras, R$ 6.391,17
- 4 acertos + 2 trevos: 64 apostas ganhadoras, R$ 1.604,92
- 4 acertos + 1 ou nenhum trevo: 892 apostas ganhadoras, R$ 115,15
- 3 acertos + 2 trevos: 1029 apostas ganhadoras, R$ 50,00
- 3 acertos + 1 trevo: 9056 apostas ganhadoras, R$ 24,00
- 2 acertos + 2 trevos: 8014 apostas ganhadoras, R$ 12,00
- 2 acertos + 1 trevo: 69102 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 10.000.000,00
Mega-Sena
Resultado do concurso nº 2929, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (18):
03 - 07 - 08 - 34 - 35 - 51
Premiação:
- 6 acertos: Não houve acertador
- 5 acertos: 55 apostas ganhadoras, R$ 48.914,30
- 4 acertos: 4762 apostas ganhadoras, R$ 931,23
Acumulado para o próximo concurso: R$ 76.000.000,00
Quina
Resultado do concurso nº 6856, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (18):
05 - 10 - 16 - 33 - 53
Premiação:
- 5 acertos: Não houve acertador
- 4 acertos: 170 apostas ganhadoras, R$ 3.030,12
- 3 acertos: 8180 apostas ganhadoras, R$ 59,97
- 2 acertos: 151566 apostas ganhadoras, R$ 3,23
Acumulado para o próximo concurso: R$ 10.500.000,00
Timemania
Resultado do concurso nº 2309, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (18):
02 - 03 - 21 - 22 - 39 - 45 - 77
Time do coração: LONDRINA/PR
Premiação:
- 7 acertos: não houve ganhadores
- 6 acertos: 6 apostas ganhadoras, R$ 55.203,43
- 5 acertos: 297 apostas ganhadoras, R$ 1.593,17
- 4 acertos: 5661 apostas ganhadoras, R$ 10,50
- 3 acertos: 56203 apostas ganhadoras, R$ 3,50
- Time do Coração: 15453 apostas ganhadoras, R$ 8,50
Acumulado para o próximo concurso: R$ 37.500.000,00