Confira os resultados das loterias deste sábado

Dia de Sorte
Resultado do concurso nº 1127, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (11):
06 - 07 - 11 - 19 - 25 - 28 - 31
Mês da sorte: Março
Premiação:
- 7 acertos: Não houve acertador
- 6 acertos: 73 apostas ganhadoras, R$ 2.138,20
- 5 acertos: 2750 apostas ganhadoras, R$ 25,00
- 4 acertos: 30655 apostas ganhadoras, R$ 5,00
- Mês da Sorte: 87895 apostas ganhadoras, R$ 2,50
Acumulado para o próximo concurso: R$ 2.100.000,00
Federal
Resultado do concurso nº 6008, sorteado na cidade de São Paulo (SP):
- 1º bilhete: 035032 - valor do prêmio R$ 500.000,00
- 2º bilhete: 040709 - valor do prêmio R$ 35.000,00
- 3º bilhete: 060235 - valor do prêmio R$ 30.000,00
- 4º bilhete: 089132 - valor do prêmio R$ 25.000,00
- 5º bilhete: 083030 - valor do prêmio R$ 20.503,00
Lotofácil
Resultado do concurso nº 3510, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (11):
01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 13 - 14 - 15 - 17 - 21 - 22 - 23
Premiação:
- 15 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 7.121.535,42
- 14 acertos: 595 apostas ganhadoras, R$ 1.899,04
- 13 acertos: 15494 apostas ganhadoras, R$ 35,00
- 12 acertos: 177528 apostas ganhadoras, R$ 14,00
- 11 acertos: 1059317 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.800.000,00
Vencedor:
- MARECHAL FLORIANO/ES
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
+Milionária
Resultado do concurso nº 293, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (11):
04 - 21 - 29 - 33 - 39 - 42
Premiação:
- 6 acertos + 2 trevos: 2 apostas ganhadoras, R$ 86.645.283,09
- 6 acertos + 1 ou nenhum trevo: 4 apostas ganhadoras, R$ 85.460,02
- 5 acertos + 2 trevos: 29 apostas ganhadoras, R$ 9.430,08
- 5 acertos + 1 ou nenhum trevo: 94 apostas ganhadoras, R$ 2.909,28
- 4 acertos + 2 trevos: 172 apostas ganhadoras, R$ 1.703,52
- 4 acertos + 1 ou nenhum trevo: 2459 apostas ganhadoras, R$ 119,15
- 3 acertos + 2 trevos: 2601 apostas ganhadoras, R$ 50,00
- 3 acertos + 1 trevo: 21805 apostas ganhadoras, R$ 24,00
- 2 acertos + 2 trevos: 21012 apostas ganhadoras, R$ 12,00
- 2 acertos + 1 trevo: 178634 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 10.000.000,00
Mega-Sena
Resultado do concurso nº 2926, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (11):
03 - 04 - 14 - 35 - 45 - 49
Premiação:
- 6 acertos: Não houve acertador
- 5 acertos: 35 apostas ganhadoras, R$ 60.602,48
- 4 acertos: 2886 apostas ganhadoras, R$ 1.211,46
Acumulado para o próximo concurso: R$ 33.000.000,00
Quina
Resultado do concurso nº 6850, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (11):
34 - 55 - 61 - 71 - 72
Premiação:
- 5 acertos: Não houve acertador
- 4 acertos: 15 apostas ganhadoras, R$ 21.341,57
- 3 acertos: 1714 apostas ganhadoras, R$ 177,87
- 2 acertos: 47480 apostas ganhadoras, R$ 6,42
Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.600.000,00
Timemania
Resultado do concurso nº 2306, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (11):
11 - 17 - 51 - 69 - 71 - 72 - 76
Time do coração: SAO PAULO/SP
Premiação:
- 7 acertos: não houve ganhadores
- 6 acertos: 9 apostas ganhadoras, R$ 29.774,97
- 5 acertos: 225 apostas ganhadoras, R$ 1.701,42
- 4 acertos: 4706 apostas ganhadoras, R$ 10,50
- 3 acertos: 45951 apostas ganhadoras, R$ 3,50
- Time do Coração: 32958 apostas ganhadoras, R$ 8,50
Acumulado para o próximo concurso: R$ 34.000.000,00