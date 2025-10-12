Confira os resultados das loterias deste sábado

Confira os resultados dos sorteios deste sábado (11) Arte GaúchaZH / Arte GaúchaZH

Dia de Sorte

Resultado do concurso nº 1127, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (11):

06 - 07 - 11 - 19 - 25 - 28 - 31

Mês da sorte: Março

Premiação:

7 acertos: Não houve acertador

Não houve acertador 6 acertos: 73 apostas ganhadoras, R$ 2.138,20

73 apostas ganhadoras, R$ 2.138,20 5 acertos: 2750 apostas ganhadoras, R$ 25,00

2750 apostas ganhadoras, R$ 25,00 4 acertos: 30655 apostas ganhadoras, R$ 5,00

30655 apostas ganhadoras, R$ 5,00 Mês da Sorte: 87895 apostas ganhadoras, R$ 2,50

Acumulado para o próximo concurso: R$ 2.100.000,00

Federal

Resultado do concurso nº 6008, sorteado na cidade de São Paulo (SP):

1º bilhete: 035032 - valor do prêmio R$ 500.000,00

035032 - valor do prêmio R$ 500.000,00 2º bilhete: 040709 - valor do prêmio R$ 35.000,00

040709 - valor do prêmio R$ 35.000,00 3º bilhete: 060235 - valor do prêmio R$ 30.000,00

060235 - valor do prêmio R$ 30.000,00 4º bilhete: 089132 - valor do prêmio R$ 25.000,00

089132 - valor do prêmio R$ 25.000,00 5º bilhete: 083030 - valor do prêmio R$ 20.503,00

Lotofácil

Resultado do concurso nº 3510, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (11):

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 13 - 14 - 15 - 17 - 21 - 22 - 23

Premiação:

15 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 7.121.535,42

1 apostas ganhadoras, R$ 7.121.535,42 14 acertos: 595 apostas ganhadoras, R$ 1.899,04

595 apostas ganhadoras, R$ 1.899,04 13 acertos: 15494 apostas ganhadoras, R$ 35,00

15494 apostas ganhadoras, R$ 35,00 12 acertos: 177528 apostas ganhadoras, R$ 14,00

177528 apostas ganhadoras, R$ 14,00 11 acertos: 1059317 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.800.000,00

Vencedor:

MARECHAL FLORIANO/ES

1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

+Milionária

Resultado do concurso nº 293, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (11):

04 - 21 - 29 - 33 - 39 - 42

Premiação:

6 acertos + 2 trevos: 2 apostas ganhadoras, R$ 86.645.283,09

2 apostas ganhadoras, R$ 86.645.283,09 6 acertos + 1 ou nenhum trevo: 4 apostas ganhadoras, R$ 85.460,02

4 apostas ganhadoras, R$ 85.460,02 5 acertos + 2 trevos: 29 apostas ganhadoras, R$ 9.430,08

29 apostas ganhadoras, R$ 9.430,08 5 acertos + 1 ou nenhum trevo: 94 apostas ganhadoras, R$ 2.909,28

94 apostas ganhadoras, R$ 2.909,28 4 acertos + 2 trevos: 172 apostas ganhadoras, R$ 1.703,52

172 apostas ganhadoras, R$ 1.703,52 4 acertos + 1 ou nenhum trevo: 2459 apostas ganhadoras, R$ 119,15

2459 apostas ganhadoras, R$ 119,15 3 acertos + 2 trevos: 2601 apostas ganhadoras, R$ 50,00

2601 apostas ganhadoras, R$ 50,00 3 acertos + 1 trevo: 21805 apostas ganhadoras, R$ 24,00

21805 apostas ganhadoras, R$ 24,00 2 acertos + 2 trevos: 21012 apostas ganhadoras, R$ 12,00

21012 apostas ganhadoras, R$ 12,00 2 acertos + 1 trevo: 178634 apostas ganhadoras, R$ 6,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 10.000.000,00

Mega-Sena

Resultado do concurso nº 2926, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (11):

03 - 04 - 14 - 35 - 45 - 49

Premiação:

6 acertos: Não houve acertador

Não houve acertador 5 acertos: 35 apostas ganhadoras, R$ 60.602,48

35 apostas ganhadoras, R$ 60.602,48 4 acertos: 2886 apostas ganhadoras, R$ 1.211,46

Acumulado para o próximo concurso: R$ 33.000.000,00

Quina

Resultado do concurso nº 6850, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (11):

34 - 55 - 61 - 71 - 72

Premiação:

5 acertos: Não houve acertador

Não houve acertador 4 acertos: 15 apostas ganhadoras, R$ 21.341,57

15 apostas ganhadoras, R$ 21.341,57 3 acertos: 1714 apostas ganhadoras, R$ 177,87

1714 apostas ganhadoras, R$ 177,87 2 acertos: 47480 apostas ganhadoras, R$ 6,42

Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.600.000,00

Timemania

Resultado do concurso nº 2306, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (11):

11 - 17 - 51 - 69 - 71 - 72 - 76

Time do coração: SAO PAULO/SP

Premiação:

7 acertos: não houve ganhadores

não houve ganhadores 6 acertos: 9 apostas ganhadoras, R$ 29.774,97

9 apostas ganhadoras, R$ 29.774,97 5 acertos: 225 apostas ganhadoras, R$ 1.701,42

225 apostas ganhadoras, R$ 1.701,42 4 acertos: 4706 apostas ganhadoras, R$ 10,50

4706 apostas ganhadoras, R$ 10,50 3 acertos: 45951 apostas ganhadoras, R$ 3,50

45951 apostas ganhadoras, R$ 3,50 Time do Coração: 32958 apostas ganhadoras, R$ 8,50