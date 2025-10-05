Confira os resultados das loterias deste sábado

Dia de Sorte
Resultado do concurso nº 1124, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (4):
02 - 18 - 24 - 27 - 28 - 30 - 31
Mês da sorte: Julho
Premiação:
- 7 acertos: Não houve acertador
- 6 acertos: 45 apostas ganhadoras, R$ 2.621,88
- 5 acertos: 1653 apostas ganhadoras, R$ 25,00
- 4 acertos: 20909 apostas ganhadoras, R$ 5,00
- Mês da Sorte: 51940 apostas ganhadoras, R$ 2,50
Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.000.000,00
Federal
Resultado do concurso nº 6006, sorteado na cidade de São Paulo (SP):
- 1º bilhete: 021844 - valor do prêmio R$ 500.000,00
- 2º bilhete: 082593 - valor do prêmio R$ 35.000,00
- 3º bilhete: 021782 - valor do prêmio R$ 30.000,00
- 4º bilhete: 041273 - valor do prêmio R$ 25.000,00
- 5º bilhete: 091017 - valor do prêmio R$ 20.503,00
Lotofácil
Resultado do concurso nº 3504, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (4):
01 - 02 - 04 - 06 - 07 - 09 - 10 - 12 - 15 - 16 - 17 - 21 - 22 - 23 - 25
Premiação:
- 15 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 1.007.837,93
- 14 acertos: 189 apostas ganhadoras, R$ 2.236,20
- 13 acertos: 7653 apostas ganhadoras, R$ 35,00
- 12 acertos: 94783 apostas ganhadoras, R$ 14,00
- 11 acertos: 516385 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.800.000,00
Vencedores:
- BRASILIA/DF
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
- CURITIBA/PR
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
+Milionária
Resultado do concurso nº 291, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (4):
14 - 15 - 19 - 22 - 30 - 31
Premiação:
- 6 acertos + 2 trevos: Não houve acertador
- 6 acertos + 1 ou nenhum trevo: Não houve acertador
- 5 acertos + 2 trevos: 3 apostas ganhadoras, R$ 205.912,89
- 5 acertos + 1 ou nenhum trevo: 33 apostas ganhadoras, R$ 8.319,71
- 4 acertos + 2 trevos: 155 apostas ganhadoras, R$ 1.897,81
- 4 acertos + 1 ou nenhum trevo: 2142 apostas ganhadoras, R$ 137,33
- 3 acertos + 2 trevos: 3328 apostas ganhadoras, R$ 50,00
- 3 acertos + 1 trevo: 23634 apostas ganhadoras, R$ 24,00
- 2 acertos + 2 trevos: 25497 apostas ganhadoras, R$ 12,00
- 2 acertos + 1 trevo: 187026 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 172.000.000,00
Mega-Sena
Resultado do concurso nº 2923, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (4):
18 - 27 - 32 - 39 - 55 - 56
Premiação:
- 6 acertos: Não houve acertador
- 5 acertos: 29 apostas ganhadoras, R$ 63.029,43
- 4 acertos: 2749 apostas ganhadoras, R$ 1.096,01
Acumulado para o próximo concurso: R$ 20.000.000,00
Quina
Resultado do concurso nº 6844, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (4):
05 - 09 - 11 - 52 - 59
Premiação:
- 5 acertos: Não houve acertador
- 4 acertos: 142 apostas ganhadoras, R$ 5.308,53
- 3 acertos: 9556 apostas ganhadoras, R$ 75,12
- 2 acertos: 195957 apostas ganhadoras, R$ 3,66
Acumulado para o próximo concurso: R$ 25.000.000,00
Timemania
Resultado do concurso nº 2303, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (4):
20 - 42 - 45 - 46 - 48 - 55 - 75
Time do coração: CHAPECOENSE/SC
Premiação:
- 7 acertos: não houve ganhadores
- 6 acertos: 4 apostas ganhadoras, R$ 79.223,76
- 5 acertos: 229 apostas ganhadoras, R$ 1.976,88
- 4 acertos: 4835 apostas ganhadoras, R$ 10,50
- 3 acertos: 48658 apostas ganhadoras, R$ 3,50
- Time do Coração: 14106 apostas ganhadoras, R$ 8,50
Acumulado para o próximo concurso: R$ 32.000.000,00