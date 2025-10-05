Confira os resultados das loterias deste sábado

Confira os resultados dos sorteios deste sábado (4) Arte GaúchaZH / Arte GaúchaZH

Dia de Sorte

Resultado do concurso nº 1124, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (4):

02 - 18 - 24 - 27 - 28 - 30 - 31

Mês da sorte: Julho

Premiação:

7 acertos: Não houve acertador

Não houve acertador 6 acertos: 45 apostas ganhadoras, R$ 2.621,88

45 apostas ganhadoras, R$ 2.621,88 5 acertos: 1653 apostas ganhadoras, R$ 25,00

1653 apostas ganhadoras, R$ 25,00 4 acertos: 20909 apostas ganhadoras, R$ 5,00

20909 apostas ganhadoras, R$ 5,00 Mês da Sorte: 51940 apostas ganhadoras, R$ 2,50

Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.000.000,00

Federal

Resultado do concurso nº 6006, sorteado na cidade de São Paulo (SP):

1º bilhete: 021844 - valor do prêmio R$ 500.000,00

021844 - valor do prêmio R$ 500.000,00 2º bilhete: 082593 - valor do prêmio R$ 35.000,00

082593 - valor do prêmio R$ 35.000,00 3º bilhete: 021782 - valor do prêmio R$ 30.000,00

021782 - valor do prêmio R$ 30.000,00 4º bilhete: 041273 - valor do prêmio R$ 25.000,00

041273 - valor do prêmio R$ 25.000,00 5º bilhete: 091017 - valor do prêmio R$ 20.503,00

Lotofácil

Resultado do concurso nº 3504, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (4):

01 - 02 - 04 - 06 - 07 - 09 - 10 - 12 - 15 - 16 - 17 - 21 - 22 - 23 - 25

Premiação:

15 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 1.007.837,93

2 apostas ganhadoras, R$ 1.007.837,93 14 acertos: 189 apostas ganhadoras, R$ 2.236,20

189 apostas ganhadoras, R$ 2.236,20 13 acertos: 7653 apostas ganhadoras, R$ 35,00

7653 apostas ganhadoras, R$ 35,00 12 acertos: 94783 apostas ganhadoras, R$ 14,00

94783 apostas ganhadoras, R$ 14,00 11 acertos: 516385 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.800.000,00

Vencedores:

BRASILIA/DF

1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos CURITIBA/PR

1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

+Milionária

Resultado do concurso nº 291, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (4):

14 - 15 - 19 - 22 - 30 - 31

Premiação:

6 acertos + 2 trevos: Não houve acertador

Não houve acertador 6 acertos + 1 ou nenhum trevo: Não houve acertador

Não houve acertador 5 acertos + 2 trevos: 3 apostas ganhadoras, R$ 205.912,89

3 apostas ganhadoras, R$ 205.912,89 5 acertos + 1 ou nenhum trevo: 33 apostas ganhadoras, R$ 8.319,71

33 apostas ganhadoras, R$ 8.319,71 4 acertos + 2 trevos: 155 apostas ganhadoras, R$ 1.897,81

155 apostas ganhadoras, R$ 1.897,81 4 acertos + 1 ou nenhum trevo: 2142 apostas ganhadoras, R$ 137,33

2142 apostas ganhadoras, R$ 137,33 3 acertos + 2 trevos: 3328 apostas ganhadoras, R$ 50,00

3328 apostas ganhadoras, R$ 50,00 3 acertos + 1 trevo: 23634 apostas ganhadoras, R$ 24,00

23634 apostas ganhadoras, R$ 24,00 2 acertos + 2 trevos: 25497 apostas ganhadoras, R$ 12,00

25497 apostas ganhadoras, R$ 12,00 2 acertos + 1 trevo: 187026 apostas ganhadoras, R$ 6,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 172.000.000,00

Mega-Sena

Resultado do concurso nº 2923, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (4):

18 - 27 - 32 - 39 - 55 - 56

Premiação:

6 acertos: Não houve acertador

Não houve acertador 5 acertos: 29 apostas ganhadoras, R$ 63.029,43

29 apostas ganhadoras, R$ 63.029,43 4 acertos: 2749 apostas ganhadoras, R$ 1.096,01

Acumulado para o próximo concurso: R$ 20.000.000,00

Quina

Resultado do concurso nº 6844, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (4):

05 - 09 - 11 - 52 - 59

Premiação:

5 acertos: Não houve acertador

Não houve acertador 4 acertos: 142 apostas ganhadoras, R$ 5.308,53

142 apostas ganhadoras, R$ 5.308,53 3 acertos: 9556 apostas ganhadoras, R$ 75,12

9556 apostas ganhadoras, R$ 75,12 2 acertos: 195957 apostas ganhadoras, R$ 3,66

Acumulado para o próximo concurso: R$ 25.000.000,00

Timemania

Resultado do concurso nº 2303, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (4):

20 - 42 - 45 - 46 - 48 - 55 - 75

Time do coração: CHAPECOENSE/SC

Premiação:

7 acertos: não houve ganhadores

não houve ganhadores 6 acertos: 4 apostas ganhadoras, R$ 79.223,76

4 apostas ganhadoras, R$ 79.223,76 5 acertos: 229 apostas ganhadoras, R$ 1.976,88

229 apostas ganhadoras, R$ 1.976,88 4 acertos: 4835 apostas ganhadoras, R$ 10,50

4835 apostas ganhadoras, R$ 10,50 3 acertos: 48658 apostas ganhadoras, R$ 3,50

48658 apostas ganhadoras, R$ 3,50 Time do Coração: 14106 apostas ganhadoras, R$ 8,50